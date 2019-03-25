Обзор рынков: итоги расследования Мюллера и Азиатский Давос — статьи | Tengrinews — Tengri News

Прошедшая неделя была насыщенной с точки зрения экономических, валютных и политических событий.

Мыльная опера вокруг Brexit в Европе заставила инвесторов нервничать. Битва Терезы Мэй в Вестминстере продолжилась после очередного поражения в палате общин, и отказ спикера палаты не позволит премьер-министру представить третье голосование, если законопроект не претерпит существенных изменений. Поскольку ЕС не хочет нести ответственность за отсутствие сделки, они согласились продлить решение еще на 2 месяца, но при условии, что Вестминстер утвердит план на следующей неделе. Если нет, то крайний срок 29 марта будет перенесен на 12 апреля. Эта новая неопределенность вызвала снижение фунта стерлинга.

В других странах Европы цифры на этой неделе были не совсем обнадеживающими. Данные индекса деловой активности в Германии и Франции были очень разочаровывающими.

Президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Италии подписали исторический меморандум о взаимопонимании в субботу утром в Риме, согласно которому Италия стала первым членом-основателем ЕС и первой страной G-7, официально подписавшей соглашение с Пекином по инициативе экономического развития «Один пояс и один путь». Наряду с меморандумом о взаимопонимании два лидера подписали соглашения о разработке, охватывающие все: от управления портами до науки и техники, электронной коммерции и футбола, которые, как сообщается, составят до 20 миллиардов долларов.



Президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Италии. Фото ©REUTERS

Данные из США также свидетельствуют о замедлении темпов роста цен. Потребительская уверенность выросла, но производство и продажи жилья разочаровали. В результате Федеральный резерв США усилил свой нейтральный тон на последнем заседании Федерального комитета по открытым рынкам ФРС, заявив, что не ожидается повышения ставок в этом году и будет только одно в 2020 году. Центральный банк США также заявил, что прекратит сокращать свой баланс в октябре и снизит прогнозы роста и инфляции. Говоря короче, мировая экономика и центральные банки находятся в режиме ожидания.

Дональд Трамп в пятницу заявил, что назначит своего бывшего советника по предвыборной кампании Стивена Мура в совет ФРС в декабре, чтобы заполнить одну из двух оставшихся позиций. Мур зарекомендовал себя как один из самых ярых критиков Пауэлла. И, вероятнее всего, президент США надеется, что его поверенное лицо в дальнейшем сможет заменить текущего главу ФРС.

Впервые с 2007 года произошла инверсия кривой доходности по американским гособлигациям со сроками 3 месяца и 10 лет. Доходность 3-месячных гособлигаций совпала с показателем доходности 10-летних на отметке 2,473 процента, а затем и вовсе превысила ее — 2,481 процента. Критически важно понимать, что разница между доходностью в 3 месяца и 10 лет является важным показателем. В шести случаях за последние 50 лет, когда 3-месячная доходность превышала доходность 10-летнего периода, неизменно следовал экономический спад, начинающийся в среднем через 311 дней после первоначального сигнала.

Дефицит бюджета США достиг рекордного месячного максимума в 234 миллиарда долларов в феврале. Это 11,7 миллиарда долларов в день при условии 20 рабочих дней в феврале.

Специальный адвокат Роберт Мюллер в пятницу представил свой доклад генеральному прокурору Уильяму Барру о вмешательстве России в выборы и возможном сговоре с президентской кампанией Дональда Трампа. Передача знаменует собой долгожданный конец громкого и тщательно охраняемого расследования по России почти через два года после его начала.

Генеральный прокурор Уильям Барр опубликовал резюме выводов специального адвоката Роберта Мюллера, вынесенных в ходе расследования по делу Трампа и России, в воскресенье на Конгресс. По словам генерального прокурора Уильяма Барра, расследование не установило, что участники кампании Трампа вступали в сговор или координировали свою деятельность с российским правительством в своей деятельности по вмешательству в выборы. По вопросу о препятствовании правосудию Барр пишет, что, хотя в докладе Мюллера «не делается вывод о том, что президент совершил преступление, он также не освобождает его от ответственности».



Уильям Барр. Фото ©REUTERS

Барр обнародовал выводы Мюллера через несколько дней после того, как специальный адвокат представил свой окончательный отчет генеральному прокурору, положив конец историческому расследованию, которое преследовало администрацию Трампа и охватывало страну в течение почти двух лет. Генеральный прокурор может решить, какой информацией из расследования поделиться и с Конгрессом, и с общественностью.

Фондовые рынки начали неделю с роста, но развернулись, когда европейские данные и неопределенность с Brexit привели к снижению доходности облигаций. Например, доходность немецких облигаций фактически перешла в отрицательную территорию.

АКЦИИ ЕВРОПЫ

После нескольких активных сессий рост на рынках Европы столкнулся с новой напряженностью в отношениях между США и Китаем, неопределенностью в отношении Brexit, а также очень разочаровывающими показателями производственного индекса деловой активности Германии (44.7 вместо 48).

Виновником такого удручающего показателя индекса деловой активности стал автомобильный сектор. В этом году прогнозы BMW на 2019 год оказались более осторожными, чем ожидались. И все же сектор вырос в начале недели после того, как концерн Peugeot заявил, что открыт для дальнейших приобретений после Opel.

Индекс DAX в Германии также продемонстрировал снижение после того, как акции немецкой химической и фармацевтической компании Bayer AG обрушились на новости о том, что суд штата Калифорния признал средство против сорняков Round Up ответственным за появление рака. Это может открыть путь для дальнейших судебных разбирательств.

Банки развернулись вспять из-за снижения доходности длинных облигаций после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС подал более терпеливый тон, чем ожидалось. Ранее этот сектор поддерживался подтверждением того, что Deutsche Bank и Commerzbank обсуждают слияние, даже если пока нет никакого политического консенсуса по этому вопросу.

АКЦИИ США

Индекс S&P 500 вырос на 1 процент, а Nasdaq — на 2 процента. Акции технологических и потребительских компаний выросли на 3 процента, а финансовый сектор снизился на 2 процента. Хотя ФРС уже указала на изменение политики еще в январе, Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС в марте оказался еще более покладистым, чем ожидалось. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что он не уверен, что инфляция вернется симметрично к своему целевому показателю в 2 процента.

Акции энергетических компаний выросли после того, как цены марки нефти WTI выросли на 0,6 процента, и она впервые в этом году торговалась на уровне 60 долларов.



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В новостях компаний производитель спортивной одежды и обуви компания Nike сообщила о росте продаж на 7 процентов благодаря сильным онлайн-продажам в четвертом квартале. Компания подтвердила ожидания роста на 8-10 процентов в 2020 году. Google представила свою новую платформу Stadia как часть своей цели по продвижению компании на рынок онлайн-игр. Разработчик графических процессоров компания Nvidia пересмотрела свои прогнозы относительно своей активности на криптовалютном рынке ниже чем ожидалось, но компания осталась оптимистичной по прогнозам на 2020 год.

В пятницу американская сеть пиццерий Papa John’s объявила, что звезда баскетбола Шакил О’Нил станет новым членом совета директоров и новым лицом бренда, поскольку сеть пиццерий пытается улучшить свой имидж среди американских потребителей.

Компания, основанная в 1853 году, — известный производитель одежды и обуви Levi Strauss & Co. выпустила акции и вышла на первичное публичное размещение (IPO) в четверг. Акции продемонстрировали рост в 31 процент и с момента открытия торгов уже подорожали до 22,22 доллара, в то время как первичное размещение акций проходило по цене 17 долларов.

Биотехнологическая компания Biogen подверглась серьезному снижению на 34,3 процента за неделю после того, как прекратила клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера из-за плохих результатов.

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть марки WTI торгуется на уровне 60 долларов за баррель впервые с 13 ноября, сократив спрэд с Brent с 10 долларов (15 февраля) до 7,86 доллара, или на том же уровне, что и в начале января. Тем временем давление на Венесуэлу и Иран усилилось. Иранский экспорт в марте работает на рекордно низком уровне — около 1 миллиона баррелей в сутки, что на 1,5 миллиона меньше, чем в апреле 2018 года, и на 200 000 меньше в течение месяца. Срок Вашингтона по экспорту иранской нефти закончится 30 апреля, и трейдеры будут следить за любым возможным продлением. Фактически США только что предоставили Ираку 90-дневное продление для импорта электроэнергии и природного газа из Ирана.

В то же время Индия, которая все еще импортирует около 300 000 баррелей в сутки в иранскую нефть по сравнению с 400 000 / 800 000 (до введения санкций в зависимости от сезона), приостановила импорт венесуэльской нефти. Рост спроса в Индии по-прежнему устойчивый — + 3,8 процента за год и + 5 процентов в феврале.

Столкнувшись с такой неопределенностью относительно возможных продлений, ОПЕК отменила запланированный в апреле саммит. Это означает, что ОПЕК продолжит сокращать выпуск продукции до июня, когда будет проведено совещание за прошедшие полгода.

Отчеты Международного энергетического агентства и ОПЕК не показали изменений в росте спроса. Данные запасов Организации экономического сотрудничества и развития выросли меньше, чем в среднем в январе, а в следующем месяце произошло даже несезонное снижение. Запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 9,6 миллиона баррелей, тогда как в среднем они увеличиваются на 3,8 миллиона в это время года.

После того как ФРС объявила, что приостановит повышение ставок, стоимость унции золота приблизилась к 1320 долларов.

Ключевые события недели:

Великобритания: повезет ли со сделкой в третий раз?

После вечера переговоров на мартовском заседании Европейского совета лидеры ЕС договорились о продлении двухлетнего переговорного периода по статье 50. Решение дает Великобритании два варианта и нагнетает давление на Вестминстер, чтобы договориться о дальнейших действиях в течение следующих нескольких недель. Если премьер-министр Мэй заключит соглашение о Brexit на следующей неделе, ЕС предоставит продление до 22 мая, за день до выборов в Европейский парламент. Это даст Великобритании время для принятия соответствующего законодательства. Если сделка не состоится на следующей неделе, то у Великобритании будет время до 12 апреля, чтобы продумать дальнейшие действия.

Но состоится ли сделка госпожи Мэй на следующей неделе? Вероятнее всего, нет.

Импульс, который, казалось, накапливался после сделки Мэй на прошлых выходных, похоже, угас. И, конечно же, чтобы иметь право голоса, премьер-министру необходимо «существенное» изменение в сделке, чтобы удовлетворить требование, выдвинутое спикером палаты общин в начале недели. Если голосование пройдет так, как мы ожидаем, законодатели будут знать, что это может быть последней возможностью проголосовать по сделке госпожи Мэй, но мы по-прежнему подозреваем, что цифры не будут достаточно близки, чтобы ее сделка прошла.



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Предполагая, что сделка премьер-министра будет отклонена в третий раз, акцент снова вернется к идее «индикативного голосования» — процесса, в котором парламент получит свое мнение об альтернативных вариантах Brexit.

США: Федеральный резерв стал еще более терпеливым.

Федеральный резерв США ясно дал понять, что они будут очень терпеливы в своих обсуждениях по процентной ставке. На самом деле у них практически нет аппетита в вопросах изменения денежно-кредитной политики в этом году, что может означать, что предстоящие данные вряд ли окажут огромное влияние на финансовые рынки, даже если мы получим некоторые сюрпризы. Данные ВВП за четвертый квартал выйдут в четверг, и, может быть, показатель будет умеренно пересмотрен в сторону понижения из-за прошлых задержек данных, но любое движение будет незначительным. Более интересным будет то, что произойдет с торговым балансом. Экономисты ожидают, что рост в последние 3 месяца года будет пересмотрен ниже 2,4 процента с первоначальной годовой ставки в 2,6 процента.

К концу года ситуация резко ухудшилась, что, по нашему мнению, во многом связано с тем, что американские компании наращивали импорт из Китая в преддверии ожидаемого повышения тарифов в январе. Впоследствии тарифы были отложены, но предприятия не могли этого знать, и, учитывая время, необходимое для доставки продукции через Тихий океан, мы подозреваем, что заказов на импорт гораздо меньше в январе. В какой-то степени это должно отражаться в отчете за эту неделю, но мы считаем, что данные за февраль могут привести к еще большему сокращению дефицита. Между тем доверие потребителей должно быть прочным благодаря сильному рынку труда и росту заработной платы, в то время как продажи домов должны поддерживаться снижением ставок по ипотечным кредитам.

Китай: Азиатский Давос — вопросы торговли на повестке дня.

В этом году ежегодный форум Боао — так называемый Азиатский Давос — будет проходить с 26 по 29 марта в Боао, Китай.

Тема форума: «Общее будущее, согласованные действия, общее развитие», обусловлена растущим глобальным торговым протекционизмом, не говоря уже о продолжающейся торговой напряженности между США и Китаем.

Выступления главы центрального банка Китая и министра финансов могут пролить больше света на позицию Пекина в отношении торговых переговоров с США. В связи с ослабевающей позитивной риторикой в последние дни, неопределенность продолжает сохраняться с сообщениями о следующей встрече Трампа и Си, перенесенной на июнь.

Ко всему прочему в эти же дни торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин будут в Пекине для очередного раунда торговых переговоров.

Анализ рынков за неделю от Максута Жубаева,

генерального директора консалтинговой компании по международным рынкам — ATH CAPITAL





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