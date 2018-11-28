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Обзор горячих вакансий в рекламе и маркетинге! — Sostav

E-commerce 28 Ноя 2018
Обзор горячих вакансий в рекламе и маркетинге! — Sostav
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Если вы сейчас в числе тех, кто ищет, не где мандарины послаще, а где работа получше, то вам сюда! Предлагаем обзор актуальных вакансий в области маркетинга и рекламы. Ищите ключевые слова, сопоставляйте со своими возможностями и пишите. Нет, не письмо деду Морозу, резюме пишите.

Внимание, все вакансии в этом выпуске для жителей Москвы и тех, кто готов к переезду.

Маркетолог (бренд-стратег)



от 90 000

Репина Брендинг

Репина брендинг – бутиковое брендинговое агентство нового поколения, основанное Валерией Репиной.

Сегодня команда Репина брендинг состоит из 10 лучших представителей отрасли. Мы живем своим делом, мы горим каждым проектом и не останавливаемся в своем развитии. В нашем портфолио отражен опыт с крупными брендами, стартапами и нестандартными продуктами. Наша экспертиза позволяет нам стабильно качественно создавать бренды с нуля и ребрендировать существующие.

Мы ищем стратега в нашу мощную растущую команду для развития комплексных проектов по разработке брендов.

Обязанности:

  • Проведение аналитических исследований рынка и конкурентного окружения.
  • Проведение глубинных интервью.
  • Разработка бренд-стратегий и бренд-платформ.
  • Разработка коммуникационных стратегий.
  • Подготовка презентаций по исследованиям и бренд-стратегиям.
  • Контроль проектов с точки зрения стратегии и смыслов.
  • Взаимодействие с клиентами по всем вопросам создания и развития брендов.
  • Брифинг клиентов и команды.
  • Работа в команде с другим стратегом.
  • Ведение проектов по неймингу.
  • Развитие стратегии агентства.

Требования:

  • Высшее образование в области маркетинга, менеджмента, социологии.
  • Опыт работы в брендинге от 3-х лет.
  • Знание методов исследования рынка и потребителей.
  • Знание современных трендов в брендинге и маркетинге.
  • Высокий уровень коммуникабельности.
  • Презентационные навыки.
  • Опыт управления проектами.
  • Ответственность, инициативность, стремление к росту.

Условия:

  • Имиджевые проекты, известные бренды и креативные стартапы.
  • Крутой офис с качелями.
  • Пятидневная рабочая неделя — с 11-00 до 20-00.
  • Работа в новой команде и возможность реализовать свои амбиции.
  • Молодой креативный коллектив.

Присылайте резюме на medusachemical@gmail.com.

Веб-аналитик



от 70 000

Adventum

Команда Adventum в поисках веб-аналитика, который будет курировать крупный проект в сфере телеком.

Задачи:

  • Настраивать системы аналитики Google Analytics, Яндекс.Метрики на продвинутом уровне.
  • Готовить ТЗ на внедрение аналитики на сайтах клиента.
  • Настраивать GTM под цели аналитики и рекламы.
  • Проводить А/В-тесты, автоматизировать процессы, строить отчеты и презентации на основе сделанного анализа.
  • Заниматься построением воронок продаж, проработкой архитектуры сбора данных.

Что мы предлагаем:

  • Возможность работать с крупнейшими проектами в сфере e-commerce и телеком.
  • Команду профессионалов и просто хороших людей, которые всегда готовы помочь и поддержать.
  • Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.
  • Удобный график с возможностью «плавающего утра».
  • Регулярное внешнее и внутреннее обучение.
  • И множество других приятных корпоративных опций.

Заработная плата от 70 000 рублей. Подробнее о вакансии можно узнать здесь. Контактное лицо – Кузнецова Алина (в telegram – @kuzalina).

Руководитель отдела маркетинга



от 130 000

МИСиС

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» ищет руководителя отдела маркетинга, который разбирается в брендинге и продвижении, может инициировать и сопроводить рекламную кампанию, сделать для нее медиа-план и макеты, владеет английским языком на разговорном уровне и грамотным русским.

Задачи:

  • Планирование деятельности отдела маркетинга и коммуникаций.
  • Создание рекламных и информационных материалов для университета, подготовка брифов, технических заданий и постановка задач дизайнерам.
  • Участие в организации общеуниверситетских мероприятий (оформление, рекламная поддержка, производство сувенирной продукции, кейтеринг и т.д.).
  • Руководство процессом проведения рекламных кампаний в университете и создания видео-роликов.
  • Контроль использования бренд-бука подразделениями университета.
  • Обновление рекламных материалов.
  • Выполнение иные поручения начальника управления в рамках функционала отдела маркетинга и коммуникаций.
  • Документооборот отдела.

Требования:

  • Оконченное высшее образование в области маркетинга, коммуникаций.
  • Приветствуется наличие степени MBA (стратегический менеджмент, маркетинг).
  • Опыт работы в маркетинге в крупном бизнесе не менее 5 лет.
  • Владение методиками определения позиционирования бренда и разработки стратегии продвижения.
  • Знание правил построения текста и владение техникой редакторской правки.
  • Опыт разработки и проведения рекламных кампаний.
  • Опыт разработки дизайна и производства сувенирной продукции.
  • Опыт составления медиа-планов для различных каналов маркетинговых коммуникаций.
  • Опыт организации и проведения локальных и масштабных мероприятий (от 50 до 2500 человек).
  • Опыт участия в выставках (проектирование, дизайн, застройка и обеспечение работы стенда).
  • Опыт участия в крупных федеральных и международных конференциях, форумах (встраивание спикеров организации в деловую программу, помощь в подборе темы и создании презентации/подготовки выступления).
  • Опыт руководства отделом от 3 человек.

Условия:

  • Место работы: Ленинский проспект, (м.Октябрьская);
  • График работы: 5/2 с 9:15 до 17:45
  • з/п от 130 000 руб.

Контакт для связи: evsineykina.aa@misis.ru.

Ведущий специалист отдела медиапланирования



по договоренности

Nectarin

Обязанности:

  • Подготовка digital медиапланов с использованием инвентаря видео и баннерной рекламы, включая programmatic, размещение на мобильных устройствах, специальные проекты для клиентов агентства.
  • Разработка медиа стратегий для клиентов агентства с обоснованием предлагаемого инвентаря, технологий и тактических решений рекламной кампании.
  • Работа с KPI рекламной кампании и бизнес KPI клиента, включая их определение, прогнозирование, отслеживание, управление и выполнение.
  • Проведение рекламных кампаний с использованием технологий оценки эффективности трафика, верификации и аудита.
  • Проведение оценки бизнес KPI клиента.
  • Проведение исследований оценки бренд метрик (brand lift).
  • Интерпретация информации об эффективности, включая многоканальные модели атрибуции.
  • Поиск, тестирование и внедрение новых digital инструментов
  • Подготовка аналитических отчетов
  • Защита продуктов (медиаплан, медиастратегия, отчет) у клиента
  • Взаимодействие с отделами клиентского сервиса и другими производственными отделами (продакшн, SEA, SMM, креатив, стратегия), совместная подготовка продуктов агентства.
  • Участие в клиентской коммуникации на этапах брифинга, защиты продуктов (медиастратегия, медиаплан) и защиты отчетов о результатах рекламной кампании.
  • Эффективное управление работой поставщиков.
  • Руководство командой до 4-х человек.

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве от 2-х лет.
  • Опыт медиапланирования, подготовки стратегий, успешного проведения кампаний.
  • Знания digital инструментов, структуры рынка и поставщиков.
  • Знания инструментов web-аналитики Google Analitycs и Яндекс.Метрика, желательно наличие отраслевых сертификатов.
  • Опыт настройки и работы с DBM, Mytarget, Weborama, Adloox/Moat, programmatic платформами.
  • Опыт оценки эффективности бренд-метрик рекламной кампании с помощью brand lift.
  • Опыт проведения performance кампаний и выполнения и оценки бизнес kpi клиента.
  • Опыт успешной защиты предложений у клиента.

Условия:

  • Ежеквартальные бонусы за выполнение KPI.
  • Корпоративное обучение.
  • Возможности для карьерного и профессионального роста.
  • Комфортный офис (м. Бауманская).

Резюме присылайте сюда.  

Директор digital-агентства



по договоренности

RCG

В связи с реализацией стратегических планов группы компаний RCG мы находимся в поиске кандидата на новую для RCG позицию — digital-директор. Новое digital-агентство группы на стадии стартапа, общее предполагаемое количество подчиненных — до 15-20 человек.

Ваш опыт:

У вас есть 5-7 лет профильного руководящего опыта. Вы руководили digital- или CRM- департаментом на стороне клиента (крупный ритейл, бренд) / отделом digital в маркетинговом или рекламном агентстве / были партнером в технологическом стартапе. При этом обязателен опыт управления крупной командой не менее 10-15 человек.

Зона ответственности:

  • Курирование digital-, медийного и контентного отделов группы компаний RCG.
  • Руководство разработчиками сайтов и приложений (провайдеры).
  • Кроссфункционал по внедрению технологических решений во всех агентствах, входящих в состав RCG.

Обязанности:

  • Активное развитие направления digital-маркетинга.
  • Повышение доли digital-проектов в портфолио RCG.
  • Внедрение технологических решений, направленных на повышение эффективности и измеримости маркетинговых кампаний во всех ключевых функциях RCG (промо, ивенты, PR).
  • Накопление маркетинговой информации и создание инструментов для монетизации этой информации.

Глобальные цели:

  • Увеличение бюджетов по digital-направлению по существующим клиентам.
  • Привлечение новых клиентов.
  • Создание предпосылок к новым нишам и источникам доходов в будущем.

Что мы готовы предложить:

Зарплату будем обсуждать индивидуально в зависимости от уровня профессионализма, опыта, качества портфолио. Плюс в компании действует бонусная система мотивации.

Бесценный опыт развития направления на новом качественном стратегическом уровне. Бесконечные возможности расти и развиваться вместе с компанией.

Самостоятельность. Крутые проекты и крупные клиенты. Красный офис на дизайн-заводе «Флакон» (Москва, ст. м. «Дмитровская»).

Просьба указать в сопроводительном письме ваши ожидания по заработной плате. Контактное лицо – Элина.

 

Специалист по размещению рекламы на ТВ



по договоренности

Main Target Group

Обязанности:

  • Планирование и размещение РК на региональном и федеральном ТВ.
  • Коммуникация с подрядчиками для получения условий размещения, их обработка и проведение расчетов.
  • Проверка доступности медиа на желаемое время, позиции и т.д.
  • Оптимизация медиа планов (перенос кампаний, изменение во времени, урезание/увеличение бюджета, изменение рейтингов, оптимизация эффективности рекламы).
  • Контроль качества размещения (соответствие размещаемых кампаний плановым данным, внесение изменений в планы и их согласование, в случае необходимости).
  • Контроль выполнения обязательств со стороны подрядчиков.
  • Согласование роликов для размещения.
  • Работа в VIMB, NEW VIMB.
  • Подготовка отчетов.

Требования к кандидатам:

  • Высшее образование.
  • Опыт работы в региональном/национальном ТВ баинге от 2-х лет.
  • Обязательно! Свободное владение специализированными софтами VIMB, NEW VIMB (в идеале + Palomars). Свободное владение MS Office.
  • Умение самостоятельно работать, принимать решения и нести за них ответственность!
  • Коммуникабельность, математический склад ума.
  • Желание профессионально развиваться.

Условия работы:

  • Финансовые условия обсуждаются на собеседовании.
  • Работа в дружном коллективе.
  • Реальные возможности профессионального роста.
  • Программы корпоративного обучения, корпоративные мероприятия.
  • Оформление в штат в соответствии с ТК РФ.
  • Оплачиваемый отпуск.
  • Пятидневная рабочая неделя с 10.00 до 19.00.
  • Современный офис.

Ваши резюме и вопросы присылайте на почту o.egorova@ra-tm.ru.

Креатор



по договоренности

BeGroup

Эй, креативщик (-ица)! BeGroup в поисках креативщика с мышлением стратега!

Ты:

  • Любишь смотреть и хочешь снимать красивые видеоролики.
  • У тебя есть опыт работы, ты точно не считаешь себя джуниором.
  • Знаешь тех, у кого Дудь берёт интервью.
  • Умеешь делать презентации в keynote и конвертировать их в PPT.
  • Можешь написать сценарий. 
  • Умеешь быстро работать, чтобы не засиживаться на работе.

Мы:

  • Работаем с 10 до 19:00 без переработок.
  • Офис между Бауманской и Красносельской, можно выбрать, какая станция удобнее.
  • У нас есть диван, ковёр и макбуки, пуфики.
  • Мягкие тапочки для новых сотрудников.
  • Зарплата обсуждается с каждым индивидуально, будем смотреть на опыт.

Сделали классный тест, который можно пройти перед собеседованием. Писать и присылать свои резюме можно Виктории Звонаревой.

Ассистент по работе с клиентами



по договоренности

Adwise

В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Account Assistant/Ассистент по работе с клиентами»

Что придётся делать:

  • Ведение документооборота в соответствии со стандартами агентства (договора, приложения, акты, счета и т.п.).
  • Взаимодействие со специалистами клиентского отдела, бухгалтерией, поставщиками и клиентами.
  • Работа с внутренней специализированной базой данных.

Что требуется:

  • Приветствуется опыт работы с финансовыми документами.
  • Способность работать с большими объёмами информации.
  • Ответственность, внимательность, исполнительность, инициативность.

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
  • Очень дружный и сплочённый коллектив.
  • Возможности для профессионального роста и развития.
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

 

Digital Designer/Digital Art Director



по договоренности

Adwise

ADWISE – независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Digital Designer/Digital Art Director».

Что придётся делать:

  • Создание визуальных концепций для рекламных кампаний.
  • Дизайн баннеров, сайтов, мобильных приложений, рассылок.
  • Участие в оформлении презентаций, тендерных предложений и сопутствующих материалов.

Что требуется:

  • Наличие релевантного портфолио.
  • Владение основными пакетами Adobe.
  • Опыт работы в студии/агентстве.

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
  • Очень дружный и сплочённый коллектив.
  • Возможности для профессионального роста и развития.
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Creative Group Head/Senior Copywriter



по договоренности

Adwise

В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Creative Group Head/Senior Copywriter».

Что придётся делать:

  • Полноценное участие в работе креативного отдела, наставничество.
  • Разработка идей, участие в тендерах.
  • Копирайт различного рода рекламных материалов, принтов, раскадровок, презентаций, сайтов и др.

Что требуется:

  • Опыт аналогичной работы с крупными клиентами.
  • Творческий подход к решению любых задач.
  • Хорошее знание английского языка.

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
  • Очень дружный и сплочённый коллектив.
  • Возможности для профессионального роста и развития.
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Art Director



по договоренности

Adwise

В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Art Director/Арт-директор».

Что придётся делать:

  • Разработка рекламных кампаний любой сложности, от дизайна скрепки до продажи. недвижимости на Марсе.
  • Работа с текущими клиентами и участие в тендерах.
  • Работа в паре с копирайтером.

Что требуется:

  • Релевантное портфолио с проектами для крупных клиентов.
  • Опыт работы в сетевых и крупных агентствах.
  • Съёмочный опыт.
  • Хороший рисунок от руки.

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
  • Очень дружный и сплочённый коллектив.
  • Возможности для профессионального роста и развития.
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Producer



по договоренности

Adwise

В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Producer/Продюсер».

Что придётся делать:

  • Организация съёмочного процесса, творческая и производственная реализация проектов (поиск локейшена, реквизита, актёров, режиссеров, автров и др.).
  • Проведение тендеров среди подрядчиков.
  • Ведение документации по проектам.

Что требуется:

  • Опыт аналогичной работы на стороне агентства с крупными клиентами.
  • Опыт управления несколькими проектами одновременно.
  • Портфолио с реализованными проектами.

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
  • Очень дружный и сплочённый коллектив.
  • Возможности для профессионального роста и развития.
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Старший менеджер по продукту



по договоренности

Netbynet

Обязанности:

  • Запускать новые партнерские сервисы (полный цикл от идеи до маркетингового запуска и постанализа инициативы).
  • Контролировать работу и развитие собственных дополнительных услуг Компании.
  • Проводить переговоры с потенциальными поставщиками сервисов.
  • Осуществлять мониторинг рынка поставщиков.

Для этого тебе понадобится:

  • Образование: высшее.
  • Опыт аналогичной работы от 1 года.
  • Уровень владения ПК: офисные программы.
  • Пунктуальность, ответственность, энергичность, стремление к профессиональному росту и развитию.
  • Опыт работы в сфере телекоммуникаций будет твоим большим преимуществом.

Наше предложение успешному кандидату:

  • Работа в крупном телекоммуникационном Холдинге.
  • Перспективы профессионального роста и развития.
  • Сертифицированное обучение в корпоративной школе бизнеса WIFIRE.
  • Оформление по ТК в белую компанию.
  • Официальная заработная плата.
  • Удобный график работы 5/2 с 09:00 до 18:00.
  • Бесплатный чай и зерновой кофе.
  • Корпоративные тарифы на услуги Компании: Интернет.
  • Скидка на фитнес World Class.
  • ДМС + стоматология.
  • Современный офис в центре Москвы (м. Новослободская/ м.Маяковская/м.Пушкинская 10-15 мин.пешком).

Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.

Менеджер по продукту



по договоренности

Netbynet

Обязанности:

  • Изучение потребностей существующих и потенциальных пользователей телевизионных услуг и ТВ-приставок.
  • Сбор и анализ обратной связи по продукту и приставкам Wifire TV.
  • Разработка новых инициатив по развитию продукта Wifire TV на ТВ-приставках.
  • подготовка и защита бизнес-кейса по новым инициативам и развитию продукта Wifire TV.
  • Разработка методов по увеличению продаж и абонентской базы Wifire TV.
  • Составление сценариев использования (use cases) продукта или его частей на ТВ-приставках.
  • Постановка задач исполнителям, подрядчикам и партнерам по доработкам и инициативам (в том числе иностранным).
  • Участие в разработке дизайна клиентского ПО Wifire TV, осуществление контроля за внедрением.
  • Тестирование результатов инициатив и доработок продукта.
  • Планирование сроков и состава релизов ПО Wifire TV для ТВ-приставок.
  • Осуществление контроля за сроками выхода релизов ПО для ТВ-приставок Wifire TV.
  • Поиск партнеров/подрядчиков для реализации необходимых доработок и инициатив.

Для этого тебе понадобится:

  • Релевантный опыт от 3 лет.
  • Разговорный уровень владения английским языком.
  • Опыт работы с ТВ-приставками.
  • Ответственность, внимательность.
  • Опыт работы в сфере телекоммуникаций обязателен.

Наше предложение успешному кандидату:

  • Работа в крупном телекоммуникационном Холдинге.
  • Перспективы профессионального роста и развития.
  • Сертифицированное обучение в корпоративной школе бизнеса WIFIRE.
  • Оформление по ТК в белую компанию.
  • Официальная заработная плата.
  • Удобный график работы 5/2 с 09:00 до 18:00.
  • Бесплатный чай и зерновой кофе.
  • Корпоративные тарифы на услуги Компании: Интернет.
  • Скидка на фитнес World Class.
  • ДМС + стоматология.
  • Современный офис в центре Москвы (м. Новослободская/ м.Маяковская/м.Пушкинская 10-15 мин.пешком).

Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.

PHP-разработчик



по договоренности

Netbynet

Что будете делать:

  • Ты будешь заниматься сопровождением существующих проектов на PHP (Symfony, Laravel).
  • Заниматься разработкой и сопровождением API сервисов для интеграции с мобильными приложениями.
  • А так же разработкой и сопровождением собственной платформы по анализу эффективности рекламных компаний.

Для этого тебе понадобится:

  • Уверенное знание PHP, владение ООП.
  • Желателен опыт работы с одним из фреймворков – Laravel, Symfony.
  • Опыт работы с абазами данных (PostgreSQL, MySQL).
  • Умение работать с git и консолью Linux.

Наше предложение успешному кандидату:

  • Работа в крупном телекоммуникационном холдинге.
  • Перспективы профессионального роста и развития.
  • Сертифицированное обучение в корпоративной Школе Бизнеса WiFire.
  • Официальная заработная плата: оклад + премии.
  • Гибкий график работы: 9.00-18.00 или 10.00-19.00.
  • Бесплатный чай, зерновой кофе.
  • Корпоративные тарифы на услуги Компании: интернет.
  • Скидки на фитнес премиум World — class в здании офиса.
  • ДМС + стоматология.
  • Современный офис в центре Москвы.
  • Метро: Новослободская/ Менделеевская/ Маяковская/ Пушкинская (10-15 минут пешком).

Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.

Менеджер по активным продажам интернет-рекламы



по договоренности

Mail.Ru Group

Задачи:

  • Активное привлечение новых клиентов.
  • Расширение клиентской базы в Москве и области.
  • Обслуживание новых и уже существующих клиентов, работа по их развитию.
  • Построение долгосрочных отношений с клиентами.
  • Ведение базы CRM.
  • Изучение всех продуктов компании, умение презентовать продукты компании.
  • Подготовка медиапланов, презентаций.
  • Проведение, размещение и контроль рекламных кампаний.
  • Контроль оплат от клиентов и ведение документооборота.
  • Предоставление отчетности за рекламные кампании клиентам.

Требования:

  • Опыт активных продаж интернет-рекламы.
  • Способность к быстрому обучению, грамотность, обязательность, активная жизненная позиция, высокий уровень коммуникабельности.
  • Стрессоустойчивость.
  • Энергичность и целеустремленность, желание добиваться высоких результатов.
  • Умение работать в команде.

Работа в Mail.Ru Group ─ это:

  • Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.
  • Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.
  • Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.
  • Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.
  • Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.
  • Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.
  • Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.
  • Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе. 

Контакт для связи: Четвергова Виолетта.

Менеджер по работе с партнерами CPI Platform



по договоренности

Mail.Ru Group

В Mail.Ru Group требуется менеджер по работе с партнерами CPI Platform (myTarget).

Задачи:

  • Запуск, контроль за ведением и анализ рекламных кампаний офферов CPI Platform.
  • Поиск способов оптимизации РК для улучшения KPI рекламодателя.
  • Коммуникация с партнерами (арбитражные команды + рекламодатели) в CPI Platform, обработка входящих запросов.
  • Решение технических вопросов партнеров.
  • Согласование рекламных материалов.
  • Заведение новых офферов на рекламную платформу (настройка оффера, тестирование тех. интеграции, подключение партнеров к офферу).
  • Проверка траффика и составление отчетов.
  • Обработка входящих запросов от новых потенциальных партнеров.

Требования:

  • Опыт работы менеджером по закупке интернет-рекламы в рекламном агентстве, CPA-сети или у конечного рекламодателя от 2х лет.
  • Знание основ интернет-маркетинга.
  • Знание основных принципов работы трекинговых систем (TUNE, AppsFlyer, Adjust, AppMetrica).
  • Знание структуры мобильного рынка.
  • Знание системы HasOffers.
  • Хорошее знание Excel.
  • Грамотная письменная и устная речь, умение грамотно доносить мысли.
  • Способности и желание развиваться в сфере интернет-рекламы.

Будет плюсом:

  • Опыт ведения рекламных кампаний на платформе myTarget.
  • Знание английского языка достаточное для самостоятельной переписки с партнерами.

Работа в Mail.Ru Group ─ это:

  • Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.
  • Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.
  • Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.
  • Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.
  • Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.
  • Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.
  • Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.
  • Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе. 

Контакт для связи: Четвергова Виолетта.

Менеджер по продажам контентных продуктов



по договоренности

Mail.Ru Group

Менеджер по продажам контентных продуктов (ВКонтакте, Одноклассники).

Задачи:

  • Разработка и подготовка презентаций по контентным проектам: креативная идея, конкурентные преимущества, расчет стоимости, KPI предложения, простое и понятное описание механики проекта.
  • Дистрибуция собственного контента на тв.
  • Взаимодействие с продакшном по согласованию механики проекта и его проведению.
  • Участие в проведении встреч и презентаций с клиентами/агентствами.
  • Контроль за выполнением поставленных задач (внутренние отчеты, аналитика).

Требования:

  • Опыт работы с продакшеном, умение ставить задачи и контролировать выполнение.
  • Знание диджитальных и ТВ метрик.
  • Опыт самостоятельной разработки и реализации крупных проектов.
  • Самостоятельное определение видения, стратегии и тактики по своему направлению.
  • Готовность работать в условиях жестких сроков, большого количества задач.
  • Умение собирать и анализировать большие объемы информации.
  • Хорошие коммуникативные навыки.

Работа в Mail.Ru Group ─ это:

  • Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.
  • Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.
  • Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.
  • Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.
  • Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.
  • Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.
  • Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.
  • Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе. 

Контакт для связи: Рытченкова Арина.

Руководитель отдела по работе с агентствами



по договоренности

Mail.Ru Group

В Mail.Ru Group требуется руководитель отдела по работе с агентствами (myTarget). 

Обязанности:

  • Управление командой отдела по работе с агентствами.
  • Выстраивание и развитие долгосрочных отношений с партнерами.
  • Регулярное проведение встреч и презентаций для топ партнеров.
  • Помощь партнерам в ведении рекламных кампаний и освоении новых продуктов и инструментов.
  • Курирование/выполнение стратегических задач своего отдела.
  • Курирование привлечения новых партнеров.

Требования:

  • Опыт работы в сфере продаж digital-рекламы от 3-х лет.
  • Опыт руководством отдела от 3 человек.
  • Опыт работы с performance рекламными агентствами.
  • Умение выстраивать коммуникацию на высшем уровне бизнес-встреч.
  • Опыт подготовки аналитических и отчетных документов.
  • Понимание работы myTarget.
  • Грамотность в письме и речи.

Работа в Mail.Ru Group ─ это:

  • Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.
  • Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.
  • Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.
  • Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.
  • Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.
  • Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.
  • Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.
  • Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе. 

Контакт для связи: Рытченкова Арина.

Senior data scientist



по договоренности

АДВ

Ключевые обязанности:

  • Анализ и систематизация массивов данных по интернет-пользованию и рекламным кампаниям в интернете.
  • Внедрение массивов данных в системы управления рекламными кампаниями.
  • Объединение баз данных с помощью различных методик интеграции данных.
  • Разработка математических алгоритмов для инструментов медиапланирования.

Требования:

  • Английский не ниже Intermediate.
  • Знание алгоритмов Machine Learning/Data mining и опыт их использования на практике.
  • Широкий математический кругозор, особенно в области статистики.
  • Опыт работы с big data (извлечение, обработка, хранение).
  • Знание методик интеграции и объединения данных из разных источников, data fusion.
  • Знание методики Look-a-Like и аналогов.
  • Опыт разработки Python.
  • Опыт участия в соревнованиях, хакатонах – будет преимуществом.
  • Рейтинг на Kaggle – будет преимуществом.

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).
  • Офис ст. м. Белорусская, в шаговой доступности от метро.

Заинтересовала вакансия? Пишите Дроновой Екатерине.

Digital Account manager



по договоренности

АДВ

Зона ответственности:

  • Day-to-day общение с клиентом.
  • Проведение статусов с клиентом и командой.
  • Подготовка и защита презентаций клиенту.
  • Ведение проектов 360, контроль команды, контроль KPI, сроков.
  • Участие в brainstorm’ингах.

Мы ждем от вас:

  • Умение находить индивидуальный подход как клиенту, так и к команде.
  • Опыт работы в рекламных агентствах (atl, btl, digital) от 3 лет.
  • Врожденное чувство ответственности.
  • Способность быстро и самостоятельно принимать решения.
  • Знание английского языка (письменный и устный).
  • Опыт подготовки и защиты презентаций клиенту.
  • Опыт работы с финансами и документами.

Мы предлагаем:

  • Работа в стабильной компании.
  • Соц. пакет, соблюдение ТК РФ.
  • ДМС после испытательного срока.
  • Фитнес на льготных условиях.
  • Офис рядом с м. Белорусская.
  • Молодой дружный коллектив!

Заинтересовала вакансия? Пишите Дроновой Екатерине.

Web-аналитик



по договоренности

АДВ

Обязанности:

  • Анализ поведения посетителей на сайте, создание систем KPI, бенчмаркинг.
  • Анализ конкурентного поля, показателей сайтов конкурентов.
  • Подготовка детальных отчетов, разработка рекомендаций по повышению эффективности; рекламных кампаний, работы сайта, повышению конверсий.
  • Составление и решение ТЗ на улучшение UX / UI.
  • Построение и анализ воронки продаж/конверсий на сайте.
  • Разметка и настройка кросс-канальной атрибуции. Построение и выбор моделей атрибуции.
  • Анализ логов трекинговых систем для атрибуционного моделирования, в том числе online to offline.
  • Когортный анализ, поиск закономерности в поведении пользователей.
  • Построение атрибуционных кросc-канальных отчетов/аналитика через OWOX, Power BI, igQuery.
  • Консультация клиентов и руководителей проектов по вопросам, связанных с построением эффективного digital-маркетинга.

Требования:

  • Высшее образование (техническое, математическое).
  • Навыки работы с Google Analytics, Яндекс.Метрика, аналитикой мобильных приложений.
  • Опыт работы с Google Tag Manager; Google API; Google BigQuery; Owox (как преимущество).
  • Excel на уровне продвинутого пользователя.
  • Владение английским языком Upper Intermediate.
  • Опыт работы в e-commerce обязателен.

Условия:

  • Офис на ст. метро Маяковская (5 мин. пешком от метро).
  • График работы с 9:30 до 18:30.
  • Социальный пакет (оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС, льготный фитнес).

Контактное лицо – Мария Старцева.

SM Manager/SM Producer



по договоренности

АДВ

Обязанности:

  • Участие в подготовке коммерческих предложений и разработке стратегий специальных проектов в социальных медиа.
  • Участие во встречах с клиентами, презентация и защита стратегий, отчетов.
  • Ведение рекламных кампаний в social media (только по спецпроектам).
  • Запуск и ведение проектов, организация процессов, формирование сроков и KPI.
  • Составление контент-планов, формирование графического и текстового контента для тендеров и текущих проектов.
  • Контроль DL и KPI проектов;.
  • Подготовка отчетности (внутренняя и внешняя).
  • Работа с блогерами, стримерами, лидерами мнений, пабликами, группами.
  • Работа с фрилансерами и внешними специалистами.
  • Взаимодействие с отделом SML по всем проектам.

Требования:

  • Трендвотчинг в SMM (в инструментах и контенте).
  • Опыт успешной работы от 2 лет в агентстве.
  • Знание рекламных возможностей основных социальных сетей в части нестандартных размещений в т.ч. в играх, музыке и т.д.
  • Знание принципов работы систем аналитики в SMM, умение работать в основных из них.
  • Английский язык не ниже уровня upper-Intermediate.

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).
  • Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.
  • Корпоративные мероприятия, нематериальная мотивация, чай, кофе, печенье, комфортный офис, дружный и талантливый коллектив.

Контактное лицо – Мария Старцева.

Digital producer



по договоренности

АДВ

Обязанности:

  • Подготовка, ведение и контроль креативных digital-проектов на всех этапах: анализ, планирование (тайминги, внутренние бюджеты), процесс создания/ разработки, тестирование, запуск и сопровождение.
  • Взаимодействие с внутренними ресурсам агентства (арт-директором, креатором, соцмедиа, аккаунтами и т.д.) и подрядчиками (дизайнерами, программистами, верстальщиками и т.д.), а также контроль их выполнения и сроков.
  • Поиск и привлечение подрядчиков по специализированным проектам, внутренняя оценка предложений, оптимизация стоимости.
  • Участие в подготовке тендерных проектов.
  • Написание ТЗ, ведение таймингов, смет, проектной документации и утверждение ее с клиентом (совместно с командой клиентского сервиса).
  • Управление проектами на этапе производства и поддержки.
  • Контроль качества и сроков выполнения проектов.
  • Подготовка статусов в рамках реализованных проектов.

Требования:

  • Опыт работы в digital-агентствах с крупными российскими и международными клиентами от 2-х лет.
  • Опыт работы с креативными и производственными ресурсами в рамках реализации проектов.
  • Наличие технической экспертизы, подкрепленной реализованными проектами.
  • Английский язык не ниже уровня upper-Intermediate.

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).
  • Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.
  • Корпоративные мероприятия, нематериальная мотивация, чай, кофе, печенье, комфортный офис, дружный и талантливый коллектив.

Контактное лицо – Мария Старцева.

Media Planner



по договоренности

АДВ

Обязанности:

  • Day-to-day коммуникация с клиентом, решение текущих вопросов.
  • Тактическое планирование, формирование предложений для клиента.
  • Участие в разработке медиа планов, изменение и согласование текущих планов
  • Подготовка информации для отчета по конкурентам.
  • Подготовке презентаций для клиента.
  • Подготовка отчетов.
  • Анализ эффективности проведения рекламной кампании.
  • Участие и отслеживание финансовых процедур и документооборота по клиенту.
  • Координация постановки рекламных материалов с баингом и клиентом.
  • Общение с сетью – подготовка отчетов для них и ответы на запросы.

Требования:

  • Опыт работы на позиции медиапленнера в крупном медийном агентстве от полутора лет.
  • Умение самостоятельно работать и принимать решения.
  • Знание английского на уровне upper-intermediate.
  • Желание профессионально развиваться и обучаться новому.
  • Знание софтов TNS Gallup Media.

Условия:

  • Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.
  • Молодой, дружный коллектив профессионалов.
  • Возможность профессионального развития и роста.
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).
  • Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.

Контактное лицо – Анна Шкрум.

Media group head



по договоренности

АДВ

Вас ждет:

  • Ежедневная коммуникация с клиентом, сетью (преимущественно на англ. языке).
  • Разработка стратегии, помощь коллегам из баинга в составлении медиапланов и проверка конечного продукта.
  • Взаимодействие с другими департаментами: диджитал, баинг, спец проекты, инновации, ресерч.
  • Управление командой: найм, обучение, развитие, мотивация, оценка.

Мы хотим видеть в Вас:

  • Опыт работы на позиции senior media planner (от 2 лет) либо на позиции MGH.
  • Отличные коммуникативные и презентационные навыки.
  • Опыт управления командой.
  • Знание индустриального софта, пакета MS Office.
  • Английский язык на разговорном уровне.

Мы предлагаем:

  • Офис м. Маяковская – 3 минуты пешком от метро.
  • Молодой, дружный коллектив профессионалов.
  • Работа в международном сетевом агентстве с иностранными клиентами.
  • Возможность профессионального развития и быстрого роста.
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Контактное лицо – Егор Чернышев.

Senior media planner



по договоренности

АДВ

Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Senior media planner’а.

Обязанности:

  • Самостоятельное ведение эккаунта.
  • Презентация/защита медиа стратегии перед клиентом.
  • Участие в создании баинговой стратегии.
  • Составление структуры исследований конкурентов.
  • Подготовка отчетности по рекламным кампаниям.
  • Контроль за проведением рекламных кампаний.
  • Работа с подчиненными: набор, обучение, развитие, постановка задач, контроль.
  • Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне.
  • Контроль исполнения баинговых коммитментов.

Требования:

  • Опыт работы на позиции медиапленнера / старшего медиапленнера в крупном медийном агентстве.
  • Опыт работы на крупном международном или российском клиенте.
  • Умение самостоятельно работать и принимать решения.
  • Знание английского на уровне upper-intermediate.
  • Опыт руководства и обучения младших сотрудников (желательно).
  • Знание софтов TNS Gallup Media.

Условия:

  • Офис м. Маяковская – 3 минуты пешком от метро.
  • Молодой, дружный коллектив профессионалов.
  • Работа в международном сетевом агентстве с иностранными клиентами.
  • Возможность профессионального развития и быстрого роста.
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Контактное лицо – Егор Чернышев.

Digital planner



по договоренности

АДВ

Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital planner’а

Обязанности:

  • Презентация/защита медиа стратегии перед клиентом.
  • Составление структуры исследований конкурентов.
  • Подготовка отчетности по рекламным кампаниям.
  • Контроль за проведением рекламных кампаний.
  • Брифинг SEM, программатик, digital баинг специалистов.
  • Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне.
  • Контроль исполнения баинговых коммитментов.
  • Работа с системами аналитики на сайте клиента – Google Analytics.

Требования:

  • Опыт работы на позиции медиапланера / старшего медиапланера в крупном медийном агентстве.
  • Опыт работы на крупном международном или российском клиенте.
  • Умение самостоятельно работать и принимать решения.
  • Знание английского на уровне upper-intermediate.
  • Опыт руководства и обучения младших сотрудников (желателен).
  • Знание софтов: iStar, TGI, Google Analytics.

Условия:

  • Офис м. Маяковская – 5 минут пешком от метро.
  • Молодой, дружный коллектив профессионалов.
  • Работа в международном сетевом агентстве.
  • Возможность профессионального развития.
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Контактное лицо – Егор Чернышев.

Digital lead (Digital Innovations Group Head)



по договоренности

АДВ

Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital lead в отдел инноваций.

Обязанности:

  • Управление процессом планирования digital проектов, генерация идей, внедрение инноваций;
  • Участие в переговорах с клиентом, подготовка КП по новым продуктам;
  • Организация эффективного проведения РК (подготовка, запуск, контроль проведения, анализ эффективности, рекомендации);
  • Мониторинг последних тенденций и внедрение инноваций, направленных на улучшение конкурентоспособности проектов;
  • Участие в создании дата-стратегий, подготовка предложений по новым продуктам;
  • Поиск дата-поставщиков, коммуникация с различными ОФД, DSP, DMP;
  • При необходимости — организация и координация работы full-service подрядчиков;
  • Коммуникация с другими подразделениями АДВ.

Требования:

  • Аналогичный опыт работы в крупном агентстве, сетевом/digital;
  • Опыт планирования и реализации digital-кампаний от 3-ех лет;
  • Опыт работы c большими данными, поставщиками, DMP, programmatic и др.;
  • Умение быстро ориентироваться в новых форматах, инновационных продуктах;
  • Знание сервисов веб-аналитики Google Analytics, Яндекс Метрики и т.д.;
  • Понимание рынка данных, их источников, типов и механик обмена данными;
  • Отличные навыки работы в Excel, Power Point;
  • Английский — не ниже upper-intermediate.

Условия:

  • Работа в одном из крупнейших сетевых агентств.
  • Множество крупных инновационных проектов.
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).
  • График 5/2 с 10.00 до 19.00.
  • Комфортный офис в центре Москвы (м. Маяковская).
  • И, конечно, отличная дружная команда профессионалов.

Контактное лицо – Скосырева Ольга.

Digital Media Buyer



по договоренности

АДВ

Сетевое медийное агентство, входящее в группу АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital Media Buyer.

Обязанности:

  • Подготовка рекламных кампаний к стартам, формирование технических требований, бронирование РК.
  • Работа с системами учета статистики (заведение кампаний, генерация, доработка, рассылка, тестирование и контроль установки материалов для размещений, контроль корректности сбора статистики).
  • Получение дополнительных условий, договоренностей с площадками, оптимизация условий при закупке рекламных мест.
  • Контроль прохождения кампаний: контроль стартов и открутки кампании, снятие скриншотов размещений, работа в системе статистики — снятие промежуточной статистики, представление итоговых данные для финансового отчета.
  • Подготовтка post-buy отчета по итогам завершения рекламной кампании.
  • Финансовая отчетность, своевременная сверка с поставщиками.

Требования:

  • Высшее образование.
  • Знание рынка интернет-рекламы.
  • Опыт работы на аналогичной должности в сетевом медийном агентстве от 2-ух лет.
  • Опыт работы с системами учета статистики.
  • Умение работать с большим объемом информации.
  • Умение быстро и грамотно считать.
  • Умение работать в сжатые сроки и с большим потоком информации.
  • Знание английского языка не ниже уровня intermediate.

Условия:

  • Офис м. Маяковская – 5 минут пешком от метро.
  • Молодой, дружный коллектив профессионалов.
  • Работа в международном сетевом агентстве.
  • Возможность профессионального развития.
  • Оформление согласно ТК РФ.
  • Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Контактное лицо – Скосырева Ольга.

Руководитель отдела по работе с партнерами



по договоренности

Подъёжики

Агентство стратегических событий «Подъёжики» приглашает в свою команду коллегу на позицию «Руководитель отдела по работе с партнерами». 

Для нас важно что бы ты разделял наши ценности и принципы. Профессионально и осознанно подходил к решению поставленных задач, развивался профессионально сам и развивал коллектив и компанию, создавал долгосрочные партнерские отношения, брал на себя 100 % ответственность за результат, был самостоятелен в принятии решений, соблюдал договоренности, проявлял инициативу и был честен в оценке свои действий.

Ключевые обязанности:

  • Проверка смет, работа над повышением рентабельности проектов, контроль расходной части и выбора правильных поставщиков.Работа над повышением рентабельности проектов, контроль сметообразования.
  • Мониторинг и привлечение новых ресурсов, необходимых для реализации проектов.
  • Ведение базы ресурсов, регулярная оценка привлеченных ресурсов на проекты.
  • Построение долгосрочных отношений с партнерами-подрядчиками (заключение договоров, с последующей пролонгацией). Обеспечение оптимальных цен в соотношение цена/качество по подрядчикам.
  • Анализ условий действующих договоров на предмет качества исполнения обязательств поставщиками/подрядчиками, при необходимости — поиск новых поставщиков/подрядчиков, изменение схем работы с поставщиками.
  • Своевременное внесение актуальной информации в ERP.
  • Подготовка и сдача отчетности о проделанной работе.
  • Подготовка и Проведение обучения для сотрудников компании по темам зоны своей ответственности
  • Работа на проектах при необходимости.
  • Руководство отделом и достижение поставленных показателей бизнеса.
  • Управление складским хозяйством.

Какой опыт кандидатов нам интересен:

  • Опыт активных продаж и привлечения клиентов/партнеров в сегменте B2B от 2-х лет, понимание рынка event услуг ( важно!).
  • Опыт управления коллективом от 3 человек.
  • Умение вести переговоры на уровне первых лиц компании.
  • Опыт продвижения продукта или услуг компании (формирование продукта/предложение для клиента).
  • Выстраивание отношений с партнерам.
  • Проектная работа в рамках поддержки и развития партнерских отношений.
  • Умение работать на результат.
  • Умение работать в многозадачном режиме.

Личные качества:

  • Проактивность и оптимизм.
  • Желание развиваться и достигать новых высот в карьере.
  • Честность и порядочность и открытость.
  • Нацеленность на результат.
  • Командный игрок.
  • Осознанность и самостоятельность.

Условия сотрудничества:

  • Постоянная занятость.
  • Работа в офисе в режиме 52, возможно ненормированный график.
  • Оклад индивидуально обсуждается с кандидатом.
  • Офис на территории » Хлебозавод №9″, м. Дмитровская.

Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине. 

Сценарист / Креатор



по договоренности

Подъёжики

Друзья, мы обращаем ваше внимание, что мы НЕ ИЩЕМ редакторов, журналистов, контент-менеджеров, корреспондентов! Нам нужны ТАЛАНТЛИВЫЕ сценаристы с опытом работы в EVENT-бизнесе! Спасибо за понимание!

Требования и навыки:

  • Опыт работы копирайтером/старшим копирайтером в сегменте HR, event marketing, business conference.
  • Самостоятельная и коллективная генерация идей.
  • Смелый подход к решению задач, знание современных инструментов event-индустрии, опыт research в области новых площадок, артистов, технологий.
  • Навык в создании и написании сценария шоу, рекламного сообщения, промо-текста, флешмоба, контента для video mapping, и пр.
  • Грамотный язык и структурность мышления.

Задачи:

  • Участие в работе над брифом в составе креативной группы.
  • Участие в брейнштормингах.
  • Подготовка креативной части тендерных предложений.
  • Генерация креативных идей. Разработка концепций event проектов, рекламных и PR-кампаний.
  • Создание продающего копирайтинга – написание презентаций. Нейминг. Разработка слоганов.
  • Подготовка тендерных предложений. Совместная работа с account-менеджером, режиссером, дизайнером.

Что у нас есть (добиваем аргументами):

  • Профессиональная команда.
  • Крупномасштабные Event-проекты.
  • Амбициозные цели.
  • Поток клиентов, которые ждут, когда Ты им разработаешь супер-проект.
  • Отличный уютный офис в креативном пространстве «Хлебозавод».
  • Кофе и чай, лимон и молоко.
  • Оклад+ежеквартальные премии, обсуждается индивидуально.

Резюме без портфолио или без ссылки на него не рассматриваются. Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине. 

Руководитель event-проектов



по договоренности

Подъёжики

Если у тебя есть опыт в EVENT или BTL бизнесе, ты знаешь, как организовать и провести любого формата мероприятие, и ты хочешь развивать свои знания дальше – приходи к нам. Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с опытом работы в EVENT бизнесе с наличием требуемых компетенций!

Как мы Тебя видим:

  • Образование высшее, неоконченное высшее (последние курсы или заочное).
  • Опыт работы в организации и реализации Event- проектов от 3 лет!
  • Опыт в организации крупных (от 1000 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 15 млн рублей, презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций, тимбилдингов.
  • Знание рынка Event-услуг Москвы.
  • Организация проекта «под ключ», самостоятельное ведение проекта (от получения брифа до реализации проекта).
  • Хорошие управленческие навыки, подбор команды, умение делегировать полномочия
  • Опыт ведения от 3-х проектов ОДНОВРЕМЕННО!
  • Ответственность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде.
  • Знание английского языка (желательно).

Задачи руководителя проектов:

  • Самостоятельно ведение проекта: от получения брифа до реализации проекта.
  • Участие в тендере (коммуникация с клиентом, разработка креативного предложения, работа с бюджетом).
  • Презентация и защита проекта.
  • Самостоятельная организация и реализация проекта (набирает рабочую группу, распределяем задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку и проведение мероприятие) — мероприятие «под ключ»!
  • Работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотные выстроенные коммуникации с клиентом).
  • Поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки).
  • Ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др).
  • Выполняет поставленный план работ и KPI (рентабельность и маржинальность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность).

Что у нас есть (добиваем аргументами):

  • Классная команда.
  • Крупномасштабные ивент проекты.
  • Амбициозные цели.
  • Поток клиентов, которые ждут, когда ты им разработаешь суперпроект.
  • Отличный уютный офис на мансарде, кофе и молоко.
  • Все что нужно чтобы чувствовать себя успешным и зарабатывать хорошие деньги: репутация, технологии, финансы для обеспечения проектов.
  • Оплата труда – по результатам работы: оклад + ежеквартальные и годовые премии ( обсуждается индивидуально).

Поэтому… если ты не готов и не умеешь работать на результат – тебе у нас не понравится. Если ты уверен в себе, своем опыте и профессионализме – добро пожаловать в команду! Большая просьба к заинтересованным кандидатам, на встречу приходить со своим портфолио тех проектов, которые вы делали самостоятельно! 

Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине. 

Sales manager



по договоренности

AVANT

Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию: Sales manager.

Обязанности:

  • Активный поиск и привлечение новых клиентов по всем направлениям деятельности агентства.
  • Проведение переговоров и встреч потенциальными клиентами.
  • Подготовка предложений и презентаций.
  • Заключение договоров, расчет смет.
  • Контроль исполнения договоренностей.

Требования:

  • Опыт поиска, привлечения и ведения клиентов.
  • Навыки проведения переговоров и заключения договоров.
  • Понимание специфики работы агентства, желательна теоретическая или практическая подготовка в области маркетинга и рекламы, в идеале – опыт продаж рекламных и маркетинговых услуг.
  • Умение легко устанавливать контакт с людьми, умение грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме, способность слышать и понимать потребности клиента.
  • Навыки ведения документооборота, расчета смет.
  • Готовность активно и качественно работать, желание зарабатывать и развиваться вместе с командой.

Условия:

  • Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.
  • Доброжелательные, активные и творческие коллеги.
  • Вдобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».
  • Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата.

Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.

Account manager



по договоренности

AVANT

Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию: Account manager в digital-отдел.

Должностные обязанности:

  • Ведение клиентов агентства (digital-проекты).
  • коммуникация с клиентами, ведение деловой переписки, встречи.
  • подготовка предложений и их презентация.
  • просчет стоимости проектов, составление смет.
  • участие в мозговых штурмах совместно с креативной группой.
  • постановка задач исполнителям, привлекаемым на проект, контроль сроков и качества.
  • ведение документооборота, отчетность.
  • контроль своевременного закрытия проекта и получения оплаты от клиента.

Требования к кандидату:

  • Практический опыт работы в веб-студии.
  • Опыт самостоятельного ведения и управления различными digital-проектами.
  • Навыки координации работы исполнителей (разработчики, креативная группа и др.).
  • Техническая грамотность, понимание жизненного цикла проекта.
  • Грамотная устная и письменная речь, умение просто и понятно доносить информацию по разработке как клиенту, так и команде.
  • Коммуникабельность, ответственность, готовность добросовестно работать и постоянно развиваться.
  • Желательно иметь опыт запуска проектов от промо до e-commerce, знать системы управления проектами.

Условия:

  • Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.
  • Доброжелательные, активные и творческие коллеги.
  • Удобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».
  • Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата

Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.

Frontend-верстальщик



по договоренности

AVANT

Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию Frontend-верстальщика.

Обязанности:

  • Верстка HTML-страниц по предоставляемым дизайн-макетам.
  • Разработка интерактивных элементов дизайна на Javascript.
  • Выполнение работы в поставленные сроки.

Требования:

  • Опыт работы от 2-х лет.
  • Отличные знания HTML (HTML5, HTML5 API, CANVAS ), CSS3, умение создать кроссбраузерную валидную верстку.
  • Отличное знание и навыки Javascript (JQuery), знание JQuery плагинов.
  • Понимание работы разных браузеров, их нюансов.
  • Знание принципов адаптивной верстки (Media Queries).
  • Навыки работы с графическими редакторами (Photoshop, Sketch).
  • Умение работать с разными CMS (Bitrix, ModX, WordPress и тд.), как «+».
  • Знание инструментов для сборки Gulp, Webpack.
  • Знание препроцессоров Sass/Less.
  • Знание Flexbox.

Условия:

  • Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.
  • Доброжелательные, активные и творческие коллеги.
  • Удобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».
  • Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата.

Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.



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