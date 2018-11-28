Обзор горячих вакансий в рекламе и маркетинге! — Sostav





Если вы сейчас в числе тех, кто ищет, не где мандарины послаще, а где работа получше, то вам сюда! Предлагаем обзор актуальных вакансий в области маркетинга и рекламы. Ищите ключевые слова, сопоставляйте со своими возможностями и пишите. Нет, не письмо деду Морозу, резюме пишите.

Внимание, все вакансии в этом выпуске для жителей Москвы и тех, кто готов к переезду.

Маркетолог (бренд-стратег)





от 90 000

Репина Брендинг

Репина брендинг – бутиковое брендинговое агентство нового поколения, основанное Валерией Репиной.

Сегодня команда Репина брендинг состоит из 10 лучших представителей отрасли. Мы живем своим делом, мы горим каждым проектом и не останавливаемся в своем развитии. В нашем портфолио отражен опыт с крупными брендами, стартапами и нестандартными продуктами. Наша экспертиза позволяет нам стабильно качественно создавать бренды с нуля и ребрендировать существующие.

Мы ищем стратега в нашу мощную растущую команду для развития комплексных проектов по разработке брендов.

Обязанности:

Проведение аналитических исследований рынка и конкурентного окружения.

Проведение глубинных интервью.

Разработка бренд-стратегий и бренд-платформ.

Разработка коммуникационных стратегий.

Подготовка презентаций по исследованиям и бренд-стратегиям.

Контроль проектов с точки зрения стратегии и смыслов.

Взаимодействие с клиентами по всем вопросам создания и развития брендов.

Брифинг клиентов и команды.

Работа в команде с другим стратегом.

Ведение проектов по неймингу.

Развитие стратегии агентства.

Требования:

Высшее образование в области маркетинга, менеджмента, социологии.

Опыт работы в брендинге от 3-х лет.

Знание методов исследования рынка и потребителей.

Знание современных трендов в брендинге и маркетинге.

Высокий уровень коммуникабельности.

Презентационные навыки.

Опыт управления проектами.

Ответственность, инициативность, стремление к росту.

Условия:

Имиджевые проекты, известные бренды и креативные стартапы.

Крутой офис с качелями.

Пятидневная рабочая неделя — с 11-00 до 20-00.

Работа в новой команде и возможность реализовать свои амбиции.

Молодой креативный коллектив.

Присылайте резюме на medusachemical@gmail.com.

Веб-аналитик





от 70 000

Adventum

Команда Adventum в поисках веб-аналитика, который будет курировать крупный проект в сфере телеком.

Задачи:

Настраивать системы аналитики Google Analytics, Яндекс.Метрики на продвинутом уровне.

Готовить ТЗ на внедрение аналитики на сайтах клиента.

Настраивать GTM под цели аналитики и рекламы.

Проводить А/В-тесты, автоматизировать процессы, строить отчеты и презентации на основе сделанного анализа.

Заниматься построением воронок продаж, проработкой архитектуры сбора данных.

Что мы предлагаем:

Возможность работать с крупнейшими проектами в сфере e-commerce и телеком.

Команду профессионалов и просто хороших людей, которые всегда готовы помочь и поддержать.

Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.

Удобный график с возможностью «плавающего утра».

Регулярное внешнее и внутреннее обучение.

И множество других приятных корпоративных опций.

Заработная плата от 70 000 рублей. Подробнее о вакансии можно узнать здесь. Контактное лицо – Кузнецова Алина (в telegram – @kuzalina).

Руководитель отдела маркетинга





от 130 000

МИСиС

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» ищет руководителя отдела маркетинга, который разбирается в брендинге и продвижении, может инициировать и сопроводить рекламную кампанию, сделать для нее медиа-план и макеты, владеет английским языком на разговорном уровне и грамотным русским.

Задачи:

Планирование деятельности отдела маркетинга и коммуникаций.

Создание рекламных и информационных материалов для университета, подготовка брифов, технических заданий и постановка задач дизайнерам.

Участие в организации общеуниверситетских мероприятий (оформление, рекламная поддержка, производство сувенирной продукции, кейтеринг и т.д.).

Руководство процессом проведения рекламных кампаний в университете и создания видео-роликов.

Контроль использования бренд-бука подразделениями университета.

Обновление рекламных материалов.

Выполнение иные поручения начальника управления в рамках функционала отдела маркетинга и коммуникаций.

Документооборот отдела.

Требования:

Оконченное высшее образование в области маркетинга, коммуникаций.

Приветствуется наличие степени MBA (стратегический менеджмент, маркетинг).

Опыт работы в маркетинге в крупном бизнесе не менее 5 лет.

Владение методиками определения позиционирования бренда и разработки стратегии продвижения.

Знание правил построения текста и владение техникой редакторской правки.

Опыт разработки и проведения рекламных кампаний.

Опыт разработки дизайна и производства сувенирной продукции.

Опыт составления медиа-планов для различных каналов маркетинговых коммуникаций.

Опыт организации и проведения локальных и масштабных мероприятий (от 50 до 2500 человек).

Опыт участия в выставках (проектирование, дизайн, застройка и обеспечение работы стенда).

Опыт участия в крупных федеральных и международных конференциях, форумах (встраивание спикеров организации в деловую программу, помощь в подборе темы и создании презентации/подготовки выступления).

Опыт руководства отделом от 3 человек.

Условия:

Место работы: Ленинский проспект, (м.Октябрьская);

График работы: 5/2 с 9:15 до 17:45

з/п от 130 000 руб.

Контакт для связи: evsineykina.aa@misis.ru.

Ведущий специалист отдела медиапланирования





по договоренности

Nectarin

Обязанности:

Подготовка digital медиапланов с использованием инвентаря видео и баннерной рекламы, включая programmatic, размещение на мобильных устройствах, специальные проекты для клиентов агентства.

Разработка медиа стратегий для клиентов агентства с обоснованием предлагаемого инвентаря, технологий и тактических решений рекламной кампании.

Работа с KPI рекламной кампании и бизнес

Проведение рекламных кампаний с использованием технологий оценки эффективности трафика, верификации и аудита.

Проведение оценки бизнес

Проведение исследований оценки бренд метрик (brand lift).

Интерпретация информации об эффективности, включая многоканальные модели атрибуции.

Поиск, тестирование и внедрение новых digital инструментов

Подготовка аналитических отчетов

Защита продуктов (медиаплан, медиастратегия, отчет) у клиента

Взаимодействие с отделами клиентского сервиса и другими производственными отделами (продакшн, SEA, SMM, креатив, стратегия), совместная подготовка продуктов агентства.

Участие в клиентской коммуникации на этапах брифинга, защиты продуктов (медиастратегия, медиаплан) и защиты отчетов о результатах рекламной кампании.

Эффективное управление работой поставщиков.

Руководство командой до 4-х человек.

Требования:

Опыт работы в рекламном агентстве от 2-х лет.

Опыт медиапланирования, подготовки стратегий, успешного проведения кампаний.

Знания digital инструментов, структуры рынка и поставщиков.

Знания инструментов web-аналитики Google Analitycs и Яндекс.Метрика, желательно наличие отраслевых сертификатов.

Опыт настройки и работы с DBM, Mytarget, Weborama, Adloox/Moat, programmatic платформами.

Опыт оценки эффективности бренд-метрик рекламной кампании с помощью brand lift.

Опыт проведения performance кампаний и выполнения и оценки бизнес

Опыт успешной защиты предложений у клиента.

Условия:

Ежеквартальные бонусы за выполнение KPI.

Корпоративное обучение.

Возможности для карьерного и профессионального роста.

Комфортный офис (м. Бауманская).

Резюме присылайте сюда.

Директор digital-агентства





по договоренности

RCG

В связи с реализацией стратегических планов группы компаний RCG мы находимся в поиске кандидата на новую для RCG позицию — digital-директор. Новое digital-агентство группы на стадии стартапа, общее предполагаемое количество подчиненных — до 15-20 человек.

Ваш опыт:

У вас есть 5-7 лет профильного руководящего опыта. Вы руководили digital- или CRM- департаментом на стороне клиента (крупный ритейл, бренд) / отделом digital в маркетинговом или рекламном агентстве / были партнером в технологическом стартапе. При этом обязателен опыт управления крупной командой не менее 10-15 человек.

Зона ответственности:

Курирование digital-, медийного и контентного отделов группы компаний RCG.

Руководство разработчиками сайтов и приложений (провайдеры).

Кроссфункционал по внедрению технологических решений во всех агентствах, входящих в состав RCG.

Обязанности:

Активное развитие направления digital-маркетинга.

Повышение доли digital-проектов в портфолио RCG.

Внедрение технологических решений, направленных на повышение эффективности и измеримости маркетинговых кампаний во всех ключевых функциях RCG (промо, ивенты, PR).

Накопление маркетинговой информации и создание инструментов для монетизации этой информации.

Глобальные цели:

Увеличение бюджетов по digital-направлению по существующим клиентам.

Привлечение новых клиентов.

Создание предпосылок к новым нишам и источникам доходов в будущем.

Что мы готовы предложить:

Зарплату будем обсуждать индивидуально в зависимости от уровня профессионализма, опыта, качества портфолио. Плюс в компании действует бонусная система мотивации.

Бесценный опыт развития направления на новом качественном стратегическом уровне. Бесконечные возможности расти и развиваться вместе с компанией.

Самостоятельность. Крутые проекты и крупные клиенты. Красный офис на дизайн-заводе «Флакон» (Москва, ст. м. «Дмитровская»).

Просьба указать в сопроводительном письме ваши ожидания по заработной плате. Контактное лицо – Элина.

Специалист по размещению рекламы на ТВ





по договоренности

Main Target Group

Обязанности:

Планирование и размещение РК на региональном и федеральном ТВ.

Коммуникация с подрядчиками для получения условий размещения, их обработка и проведение расчетов.

Проверка доступности медиа на желаемое время, позиции и т.д.

Оптимизация медиа планов (перенос кампаний, изменение во времени, урезание/увеличение бюджета, изменение рейтингов, оптимизация эффективности рекламы).

Контроль качества размещения (соответствие размещаемых кампаний плановым данным, внесение изменений в планы и их согласование, в случае необходимости).

Контроль выполнения обязательств со стороны подрядчиков.

Согласование роликов для размещения.

Работа в VIMB, NEW VIMB.

Подготовка отчетов.

Требования к кандидатам:

Высшее образование.

Опыт работы в региональном/национальном ТВ баинге от 2-х лет.

Обязательно! Свободное владение специализированными софтами VIMB, NEW VIMB (в идеале + Palomars). Свободное владение MS Office.

Умение самостоятельно работать, принимать решения и нести за них ответственность!

Коммуникабельность, математический склад ума.

Желание профессионально развиваться.

Условия работы:

Финансовые условия обсуждаются на собеседовании.

Работа в дружном коллективе.

Реальные возможности профессионального роста.

Программы корпоративного обучения, корпоративные мероприятия.

Оформление в штат в соответствии с ТК РФ.

Оплачиваемый отпуск.

Пятидневная рабочая неделя с 10.00 до 19.00.

Современный офис.

Ваши резюме и вопросы присылайте на почту o.egorova@ra-tm.ru.

Креатор





по договоренности

BeGroup

Эй, креативщик (-ица)! BeGroup в поисках креативщика с мышлением стратега!

Ты:

Любишь смотреть и хочешь снимать красивые видеоролики.

У тебя есть опыт работы, ты точно не считаешь себя джуниором.

Знаешь тех, у кого Дудь берёт интервью.

Умеешь делать презентации в keynote и конвертировать их в PPT.

Можешь написать сценарий.

Умеешь быстро работать, чтобы не засиживаться на работе.

Мы:

Работаем с 10 до 19:00 без переработок.

Офис между Бауманской и Красносельской, можно выбрать, какая станция удобнее.

У нас есть диван, ковёр и макбуки, пуфики.

Мягкие тапочки для новых сотрудников.

Зарплата обсуждается с каждым индивидуально, будем смотреть на опыт.

Сделали классный тест, который можно пройти перед собеседованием. Писать и присылать свои резюме можно Виктории Звонаревой.

Ассистент по работе с клиентами





по договоренности

Adwise

В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Account Assistant/Ассистент по работе с клиентами»

Что придётся делать:

Ведение документооборота в соответствии со стандартами агентства (договора, приложения, акты, счета и т.п.).

Взаимодействие со специалистами клиентского отдела, бухгалтерией, поставщиками и клиентами.

Работа с внутренней специализированной базой данных.

Что требуется:

Приветствуется опыт работы с финансовыми документами.

Способность работать с большими объёмами информации.

Ответственность, внимательность, исполнительность, инициативность.

Условия:

Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).

Очень дружный и сплочённый коллектив.

Возможности для профессионального роста и развития.

Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Digital Designer/Digital Art Director





по договоренности

Adwise

ADWISE – независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Digital Designer/Digital Art Director».

Что придётся делать:

Создание визуальных концепций для рекламных кампаний.

Дизайн баннеров, сайтов, мобильных приложений, рассылок.

Участие в оформлении презентаций, тендерных предложений и сопутствующих материалов.

Что требуется:

Наличие релевантного портфолио.

Владение основными пакетами Adobe.

Опыт работы в студии/агентстве.

Условия:

Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).

Очень дружный и сплочённый коллектив.

Возможности для профессионального роста и развития.

Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Creative Group Head/Senior Copywriter





по договоренности

Adwise

В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Creative Group Head/Senior Copywriter».

Что придётся делать:

Полноценное участие в работе креативного отдела, наставничество.

Разработка идей, участие в тендерах.

Копирайт различного рода рекламных материалов, принтов, раскадровок, презентаций, сайтов и др.

Что требуется:

Опыт аналогичной работы с крупными клиентами.

Творческий подход к решению любых задач.

Хорошее знание английского языка.

Условия:

Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).

Очень дружный и сплочённый коллектив.

Возможности для профессионального роста и развития.

Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Art Director





по договоренности

Adwise

В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Art Director/Арт-директор».

Что придётся делать:

Разработка рекламных кампаний любой сложности, от дизайна скрепки до продажи. недвижимости на Марсе.

Работа с текущими клиентами и участие в тендерах.

Работа в паре с копирайтером.

Что требуется:

Релевантное портфолио с проектами для крупных клиентов.

Опыт работы в сетевых и крупных агентствах.

Съёмочный опыт.

Хороший рисунок от руки.

Условия:

Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).

Очень дружный и сплочённый коллектив.

Возможности для профессионального роста и развития.

Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Producer





по договоренности

Adwise

В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Producer/Продюсер».

Что придётся делать:

Организация съёмочного процесса, творческая и производственная реализация проектов (поиск локейшена, реквизита, актёров, режиссеров, автров и др.).

Проведение тендеров среди подрядчиков.

Ведение документации по проектам.

Что требуется:

Опыт аналогичной работы на стороне агентства с крупными клиентами.

Опыт управления несколькими проектами одновременно.

Портфолио с реализованными проектами.

Условия:

Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).

Очень дружный и сплочённый коллектив.

Возможности для профессионального роста и развития.

Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).

Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.

Старший менеджер по продукту





по договоренности

Netbynet

Обязанности:

Запускать новые партнерские сервисы (полный цикл от идеи до маркетингового запуска и постанализа инициативы).

Контролировать работу и развитие собственных дополнительных услуг Компании.

Проводить переговоры с потенциальными поставщиками сервисов.

Осуществлять мониторинг рынка поставщиков.

Для этого тебе понадобится:

Образование: высшее.

Опыт аналогичной работы от 1 года.

Уровень владения ПК: офисные программы.

Пунктуальность, ответственность, энергичность, стремление к профессиональному росту и развитию.

Опыт работы в сфере телекоммуникаций будет твоим большим преимуществом.

Наше предложение успешному кандидату:

Работа в крупном телекоммуникационном Холдинге.

Перспективы профессионального роста и развития.

Сертифицированное обучение в корпоративной школе бизнеса WIFIRE.

Оформление по ТК в белую компанию.

Официальная заработная плата.

Удобный график работы 5/2 с 09:00 до 18:00.

Бесплатный чай и зерновой кофе.

Корпоративные тарифы на услуги Компании: Интернет.

Скидка на фитнес World Class.

ДМС + стоматология.

Современный офис в центре Москвы (м. Новослободская/ м.Маяковская/м.Пушкинская 10-15 мин.пешком).

Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.

Менеджер по продукту





по договоренности

Netbynet

Обязанности:

Изучение потребностей существующих и потенциальных пользователей телевизионных услуг и ТВ-приставок.

Сбор и анализ обратной связи по продукту и приставкам Wifire TV.

Разработка новых инициатив по развитию продукта Wifire TV на ТВ-приставках.

подготовка и защита бизнес-кейса по новым инициативам и развитию продукта Wifire TV.

Разработка методов по увеличению продаж и абонентской базы Wifire TV.

Составление сценариев использования (use cases) продукта или его частей на ТВ-приставках.

Постановка задач исполнителям, подрядчикам и партнерам по доработкам и инициативам (в том числе иностранным).

Участие в разработке дизайна клиентского ПО Wifire TV, осуществление контроля за внедрением.

Тестирование результатов инициатив и доработок продукта.

Планирование сроков и состава релизов ПО Wifire TV для ТВ-приставок.

Осуществление контроля за сроками выхода релизов ПО для ТВ-приставок Wifire TV.

Поиск партнеров/подрядчиков для реализации необходимых доработок и инициатив.

Для этого тебе понадобится:

Релевантный опыт от 3 лет.

Разговорный уровень владения английским языком.

Опыт работы с ТВ-приставками.

Ответственность, внимательность.

Опыт работы в сфере телекоммуникаций обязателен.

Наше предложение успешному кандидату:

Работа в крупном телекоммуникационном Холдинге.

Перспективы профессионального роста и развития.

Сертифицированное обучение в корпоративной школе бизнеса WIFIRE.

Оформление по ТК в белую компанию.

Официальная заработная плата.

Удобный график работы 5/2 с 09:00 до 18:00.

Бесплатный чай и зерновой кофе.

Корпоративные тарифы на услуги Компании: Интернет.

Скидка на фитнес World Class.

ДМС + стоматология.

Современный офис в центре Москвы (м. Новослободская/ м.Маяковская/м.Пушкинская 10-15 мин.пешком).

Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.

PHP-разработчик





по договоренности

Netbynet

Что будете делать:

Ты будешь заниматься сопровождением существующих проектов на PHP (Symfony, Laravel).

Заниматься разработкой и сопровождением API сервисов для интеграции с мобильными приложениями.

А так же разработкой и сопровождением собственной платформы по анализу эффективности рекламных компаний.

Для этого тебе понадобится:

Уверенное знание PHP, владение ООП.

Желателен опыт работы с одним из фреймворков – Laravel, Symfony.

Опыт работы с абазами данных (PostgreSQL, MySQL).

Умение работать с git и консолью Linux.

Наше предложение успешному кандидату:

Работа в крупном телекоммуникационном холдинге.

Перспективы профессионального роста и развития.

Сертифицированное обучение в корпоративной Школе Бизнеса WiFire.

Официальная заработная плата: оклад + премии.

Гибкий график работы: 9.00-18.00 или 10.00-19.00.

Бесплатный чай, зерновой кофе.

Корпоративные тарифы на услуги Компании: интернет.

Скидки на фитнес премиум World — class в здании офиса.

ДМС + стоматология.

Современный офис в центре Москвы.

Метро: Новослободская/ Менделеевская/ Маяковская/ Пушкинская (10-15 минут пешком).

Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.

Менеджер по активным продажам интернет-рекламы





по договоренности

Mail.Ru Group

Задачи:

Активное привлечение новых клиентов.

Расширение клиентской базы в Москве и области.

Обслуживание новых и уже существующих клиентов, работа по их развитию.

Построение долгосрочных отношений с клиентами.

Ведение базы CRM.

Изучение всех продуктов компании, умение презентовать продукты компании.

Подготовка медиапланов, презентаций.

Проведение, размещение и контроль рекламных кампаний.

Контроль оплат от клиентов и ведение документооборота.

Предоставление отчетности за рекламные кампании клиентам.

Требования:

Опыт активных продаж интернет-рекламы.

Способность к быстрому обучению, грамотность, обязательность, активная жизненная позиция, высокий уровень коммуникабельности.

Стрессоустойчивость.

Энергичность и целеустремленность, желание добиваться высоких результатов.

Умение работать в команде.

Работа в Mail.Ru Group ─ это:

Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.

Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.

Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.

Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.

Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.

Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.

Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.

Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.

Контакт для связи: Четвергова Виолетта.

Менеджер по работе с партнерами CPI Platform





по договоренности

Mail.Ru Group

В Mail.Ru Group требуется менеджер по работе с партнерами CPI Platform (myTarget).

Задачи:

Запуск, контроль за ведением и анализ рекламных кампаний офферов CPI Platform.

Поиск способов оптимизации РК для улучшения KPI рекламодателя.

Коммуникация с партнерами (арбитражные команды + рекламодатели) в CPI Platform, обработка входящих запросов.

Решение технических вопросов партнеров.

Согласование рекламных материалов.

Заведение новых офферов на рекламную платформу (настройка оффера, тестирование тех. интеграции, подключение партнеров к офферу).

Проверка траффика и составление отчетов.

Обработка входящих запросов от новых потенциальных партнеров.

Требования:

Опыт работы менеджером по закупке интернет-рекламы в рекламном агентстве, CPA-сети или у конечного рекламодателя от 2х лет.

Знание основ интернет-маркетинга.

Знание основных принципов работы трекинговых систем (TUNE, AppsFlyer, Adjust, AppMetrica).

Знание структуры мобильного рынка.

Знание системы HasOffers.

Хорошее знание Excel.

Грамотная письменная и устная речь, умение грамотно доносить мысли.

Способности и желание развиваться в сфере интернет-рекламы.

Будет плюсом:

Опыт ведения рекламных кампаний на платформе myTarget.

Знание английского языка достаточное для самостоятельной переписки с партнерами.

Работа в Mail.Ru Group ─ это:

Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.

Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.

Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.

Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.

Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.

Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.

Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.

Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.

Контакт для связи: Четвергова Виолетта.

Менеджер по продажам контентных продуктов





по договоренности

Mail.Ru Group

Менеджер по продажам контентных продуктов (ВКонтакте, Одноклассники).

Задачи:

Разработка и подготовка презентаций по контентным проектам: креативная идея, конкурентные преимущества, расчет стоимости, KPI предложения, простое и понятное описание механики проекта.

Дистрибуция собственного контента на тв.

Взаимодействие с продакшном по согласованию механики проекта и его проведению.

Участие в проведении встреч и презентаций с клиентами/агентствами.

Контроль за выполнением поставленных задач (внутренние отчеты, аналитика

Требования:

Опыт работы с продакшеном, умение ставить задачи и контролировать выполнение.

Знание диджитальных и ТВ метрик.

Опыт самостоятельной разработки и реализации крупных проектов.

Самостоятельное определение видения, стратегии и тактики по своему направлению.

Готовность работать в условиях жестких сроков, большого количества задач.

Умение собирать и анализировать большие объемы информации.

Хорошие коммуникативные навыки.

Работа в Mail.Ru Group ─ это:

Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.

Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.

Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.

Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.

Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.

Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.

Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.

Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.

Контакт для связи: Рытченкова Арина.

Руководитель отдела по работе с агентствами





по договоренности

Mail.Ru Group

В Mail.Ru Group требуется руководитель отдела по работе с агентствами (myTarget).

Обязанности:

Управление командой отдела по работе с агентствами.

Выстраивание и развитие долгосрочных отношений с партнерами.

Регулярное проведение встреч и презентаций для топ партнеров.

Помощь партнерам в ведении рекламных кампаний и освоении новых продуктов и инструментов.

Курирование/выполнение стратегических задач своего отдела.

Курирование привлечения новых партнеров.

Требования:

Опыт работы в сфере продаж digital-рекламы от 3-х лет.

Опыт руководством отдела от 3 человек.

Опыт работы с performance рекламными агентствами.

Умение выстраивать коммуникацию на высшем уровне бизнес-встреч.

Опыт подготовки аналитических и отчетных документов.

Понимание работы myTarget.

Грамотность в письме и речи.

Работа в Mail.Ru Group ─ это:

Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.

Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.

Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.

Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.

Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.

Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.

Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.

Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.

Контакт для связи: Рытченкова Арина.

Senior data scientist





по договоренности

АДВ

Ключевые обязанности:

Анализ и систематизация массивов данных по интернет-пользованию и рекламным кампаниям в интернете.

Внедрение массивов данных в системы управления рекламными кампаниями.

Объединение баз данных с помощью различных методик интеграции данных.

Разработка математических алгоритмов для инструментов медиапланирования.

Требования:

Английский не ниже Intermediate.

Знание алгоритмов Machine Learning/Data mining и опыт их использования на практике.

Широкий математический кругозор, особенно в области статистики.

Опыт работы с big data (извлечение, обработка, хранение).

Знание методик интеграции и объединения данных из разных источников, data fusion.

Знание методики Look-a-Like и аналогов.

Опыт разработки Python.

Опыт участия в соревнованиях, хакатонах – будет преимуществом.

Рейтинг на Kaggle – будет преимуществом.

Условия:

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Офис ст. м. Белорусская, в шаговой доступности от метро.

Заинтересовала вакансия? Пишите Дроновой Екатерине.

Digital Account manager





по договоренности

АДВ

Зона ответственности:

Day-to-day общение с клиентом.

Проведение статусов с клиентом и командой.

Подготовка и защита презентаций клиенту.

Ведение проектов 360, контроль команды, контроль KPI, сроков.

Участие в brainstorm’ингах.

Мы ждем от вас:

Умение находить индивидуальный подход как клиенту, так и к команде.

Опыт работы в рекламных агентствах (atl, btl, digital) от 3 лет.

Врожденное чувство ответственности.

Способность быстро и самостоятельно принимать решения.

Знание английского языка (письменный и устный).

Опыт подготовки и защиты презентаций клиенту.

Опыт работы с финансами и документами.

Мы предлагаем:

Работа в стабильной компании.

Соц. пакет, соблюдение ТК РФ.

ДМС после испытательного срока.

Фитнес на льготных условиях.

Офис рядом с м. Белорусская.

Молодой дружный коллектив!

Заинтересовала вакансия? Пишите Дроновой Екатерине.

Web-аналитик





по договоренности

АДВ

Обязанности:

Анализ поведения посетителей на сайте, создание систем KPI, бенчмаркинг.

Анализ конкурентного поля, показателей сайтов конкурентов.

Подготовка детальных отчетов, разработка рекомендаций по повышению эффективности; рекламных кампаний, работы сайта, повышению конверсий.

Составление и решение ТЗ на улучшение UX / UI.

Построение и анализ воронки продаж/конверсий на сайте.

Разметка и настройка кросс-канальной атрибуции. Построение и выбор моделей атрибуции.

Анализ логов трекинговых систем для атрибуционного моделирования, в том числе online to offline.

Когортный анализ, поиск закономерности в поведении пользователей.

Построение атрибуционных кросc-канальных отчетов/аналитика через OWOX, Power BI, igQuery.

Консультация клиентов и руководителей проектов по вопросам, связанных с построением эффективного digital-маркетинга.

Требования:

Высшее образование (техническое, математическое).

Навыки работы с Google Analytics, Яндекс.Метрика, аналитикой мобильных приложений.

Опыт работы с Google Tag Manager; Google API; Google BigQuery; Owox (как преимущество).

Excel на уровне продвинутого пользователя.

Владение английским языком Upper Intermediate.

Опыт работы в e-commerce обязателен.

Условия:

Офис на ст. метро Маяковская (5 мин. пешком от метро).

График работы с 9:30 до 18:30.

Социальный пакет (оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС, льготный фитнес).

Контактное лицо – Мария Старцева.

SM Manager/SM Producer





по договоренности

АДВ

Обязанности:

Участие в подготовке коммерческих предложений и разработке стратегий специальных проектов в социальных медиа.

Участие во встречах с клиентами, презентация и защита стратегий, отчетов.

Ведение рекламных кампаний в social media (только по спецпроектам).

Запуск и ведение проектов, организация процессов, формирование сроков и KPI.

Составление контент-планов, формирование графического и текстового контента для тендеров и текущих проектов.

Контроль DL и KPI проектов;.

Подготовка отчетности (внутренняя и внешняя).

Работа с блогерами, стримерами, лидерами мнений, пабликами, группами.

Работа с фрилансерами и внешними специалистами.

Взаимодействие с отделом SML по всем проектам.

Требования:

Трендвотчинг в SMM (в инструментах и контенте).

Опыт успешной работы от 2 лет в агентстве.

Знание рекламных возможностей основных социальных сетей в части нестандартных размещений в т.ч. в играх, музыке и т.д.

Знание принципов работы систем аналитики в SMM, умение работать в основных из них.

Английский язык не ниже уровня upper-Intermediate.

Условия:

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).

Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.

Корпоративные мероприятия, нематериальная мотивация, чай, кофе, печенье, комфортный офис, дружный и талантливый коллектив.

Контактное лицо – Мария Старцева.

Digital producer





по договоренности

АДВ

Обязанности:

Подготовка, ведение и контроль креативных digital-проектов на всех этапах: анализ, планирование (тайминги, внутренние бюджеты), процесс создания/ разработки, тестирование, запуск и сопровождение.

Взаимодействие с внутренними ресурсам агентства (арт-директором, креатором, соцмедиа, аккаунтами и т.д.) и подрядчиками (дизайнерами, программистами, верстальщиками и т.д.), а также контроль их выполнения и сроков.

Поиск и привлечение подрядчиков по специализированным проектам, внутренняя оценка предложений, оптимизация стоимости.

Участие в подготовке тендерных проектов.

Написание ТЗ, ведение таймингов, смет, проектной документации и утверждение ее с клиентом (совместно с командой клиентского сервиса).

Управление проектами на этапе производства и поддержки.

Контроль качества и сроков выполнения проектов.

Подготовка статусов в рамках реализованных проектов.

Требования:

Опыт работы в digital-агентствах с крупными российскими и международными клиентами от 2-х лет.

Опыт работы с креативными и производственными ресурсами в рамках реализации проектов.

Наличие технической экспертизы, подкрепленной реализованными проектами.

Английский язык не ниже уровня upper-Intermediate.

Условия:

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).

Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.

Корпоративные мероприятия, нематериальная мотивация, чай, кофе, печенье, комфортный офис, дружный и талантливый коллектив.

Контактное лицо – Мария Старцева.

Media Planner





по договоренности

АДВ

Обязанности:

Day-to-day коммуникация с клиентом, решение текущих вопросов.

Тактическое планирование, формирование предложений для клиента.

Участие в разработке медиа планов, изменение и согласование текущих планов

Подготовка информации для отчета по конкурентам.

Подготовке презентаций для клиента.

Подготовка отчетов.

Анализ эффективности проведения рекламной кампании.

Участие и отслеживание финансовых процедур и документооборота по клиенту.

Координация постановки рекламных материалов с баингом и клиентом.

Общение с сетью – подготовка отчетов для них и ответы на запросы.

Требования:

Опыт работы на позиции медиапленнера в крупном медийном агентстве от полутора лет.

Умение самостоятельно работать и принимать решения.

Знание английского на уровне upper-intermediate.

Желание профессионально развиваться и обучаться новому.

Знание софтов TNS Gallup Media.

Условия:

Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.

Молодой, дружный коллектив профессионалов.

Возможность профессионального развития и роста.

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).

Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.

Контактное лицо – Анна Шкрум.

Media group head





по договоренности

АДВ

Вас ждет:

Ежедневная коммуникация с клиентом, сетью (преимущественно на англ. языке).

Разработка стратегии, помощь коллегам из баинга в составлении медиапланов и проверка конечного продукта.

Взаимодействие с другими департаментами: диджитал, баинг, спец проекты, инновации, ресерч.

Управление командой: найм, обучение, развитие, мотивация, оценка.

Мы хотим видеть в Вас:

Опыт работы на позиции senior media planner (от 2 лет) либо на позиции MGH.

Отличные коммуникативные и презентационные навыки.

Опыт управления командой.

Знание индустриального софта, пакета MS Office.

Английский язык на разговорном уровне.

Мы предлагаем:

Офис м. Маяковская – 3 минуты пешком от метро.

Молодой, дружный коллектив профессионалов.

Работа в международном сетевом агентстве с иностранными клиентами.

Возможность профессионального развития и быстрого роста.

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Контактное лицо – Егор Чернышев.

Senior media planner





по договоренности

АДВ

Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Senior media planner’а.

Обязанности:

Самостоятельное ведение эккаунта.

Презентация/защита медиа стратегии перед клиентом.

Участие в создании баинговой стратегии.

Составление структуры исследований конкурентов.

Подготовка отчетности по рекламным кампаниям.

Контроль за проведением рекламных кампаний.

Работа с подчиненными: набор, обучение, развитие, постановка задач, контроль.

Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне.

Контроль исполнения баинговых коммитментов.

Требования:

Опыт работы на позиции медиапленнера / старшего медиапленнера в крупном медийном агентстве.

Опыт работы на крупном международном или российском клиенте.

Умение самостоятельно работать и принимать решения.

Знание английского на уровне upper-intermediate.

Опыт руководства и обучения младших сотрудников (желательно).

Знание софтов TNS Gallup Media.

Условия:

Офис м. Маяковская – 3 минуты пешком от метро.

Молодой, дружный коллектив профессионалов.

Работа в международном сетевом агентстве с иностранными клиентами.

Возможность профессионального развития и быстрого роста.

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Контактное лицо – Егор Чернышев.

Digital planner





по договоренности

АДВ

Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital planner’а

Обязанности:

Презентация/защита медиа стратегии перед клиентом.

Составление структуры исследований конкурентов.

Подготовка отчетности по рекламным кампаниям.

Контроль за проведением рекламных кампаний.

Брифинг SEM, программатик, digital баинг специалистов.

Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне.

Контроль исполнения баинговых коммитментов.

Работа с системами аналитики на сайте клиента – Google Analytics.

Требования:

Опыт работы на позиции медиапланера / старшего медиапланера в крупном медийном агентстве.

Опыт работы на крупном международном или российском клиенте.

Умение самостоятельно работать и принимать решения.

Знание английского на уровне upper-intermediate.

Опыт руководства и обучения младших сотрудников (желателен).

Знание софтов: iStar, TGI, Google Analytics.

Условия:

Офис м. Маяковская – 5 минут пешком от метро.

Молодой, дружный коллектив профессионалов.

Работа в международном сетевом агентстве.

Возможность профессионального развития.

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Контактное лицо – Егор Чернышев.

Digital lead (Digital Innovations Group Head)





по договоренности

АДВ

Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital lead в отдел инноваций.

Обязанности:

Управление процессом планирования digital проектов, генерация идей, внедрение инноваций;

Участие в переговорах с клиентом, подготовка КП по новым продуктам;

Организация эффективного проведения РК (подготовка, запуск, контроль проведения, анализ эффективности, рекомендации);

Мониторинг последних тенденций и внедрение инноваций, направленных на улучшение конкурентоспособности проектов;

Участие в создании дата-стратегий, подготовка предложений по новым продуктам;

Поиск дата-поставщиков, коммуникация с различными ОФД, DSP, DMP;

При необходимости — организация и координация работы full-service подрядчиков;

Коммуникация с другими подразделениями АДВ.

Требования:

Аналогичный опыт работы в крупном агентстве, сетевом/digital;

Опыт планирования и реализации digital-кампаний от 3-ех лет;

Опыт работы c большими данными, поставщиками, DMP, programmatic и др.;

Умение быстро ориентироваться в новых форматах, инновационных продуктах;

Знание сервисов веб-аналитики Google Analytics, Яндекс Метрики и т.д.;

Понимание рынка данных, их источников, типов и механик обмена данными;

Отличные навыки работы в Excel, Power Point;

Английский — не ниже upper-intermediate.

Условия:

Работа в одном из крупнейших сетевых агентств.

Множество крупных инновационных проектов.

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).

График 5/2 с 10.00 до 19.00.

Комфортный офис в центре Москвы (м. Маяковская).

И, конечно, отличная дружная команда профессионалов.

Контактное лицо – Скосырева Ольга.

Digital Media Buyer





по договоренности

АДВ

Сетевое медийное агентство, входящее в группу АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital Media Buyer.

Обязанности:

Подготовка рекламных кампаний к стартам, формирование технических требований, бронирование РК.

Работа с системами учета статистики (заведение кампаний, генерация, доработка, рассылка, тестирование и контроль установки материалов для размещений, контроль корректности сбора статистики).

Получение дополнительных условий, договоренностей с площадками, оптимизация условий при закупке рекламных мест.

Контроль прохождения кампаний: контроль стартов и открутки кампании, снятие скриншотов размещений, работа в системе статистики — снятие промежуточной статистики, представление итоговых данные для финансового отчета.

Подготовтка post-buy отчета по итогам завершения рекламной кампании.

Финансовая отчетность, своевременная сверка с поставщиками.

Требования:

Высшее образование.

Знание рынка интернет-рекламы.

Опыт работы на аналогичной должности в сетевом медийном агентстве от 2-ух лет.

Опыт работы с системами учета статистики.

Умение работать с большим объемом информации.

Умение быстро и грамотно считать.

Умение работать в сжатые сроки и с большим потоком информации.

Знание английского языка не ниже уровня intermediate.

Условия:

Офис м. Маяковская – 5 минут пешком от метро.

Молодой, дружный коллектив профессионалов.

Работа в международном сетевом агентстве.

Возможность профессионального развития.

Оформление согласно ТК РФ.

Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).

Контактное лицо – Скосырева Ольга.

Руководитель отдела по работе с партнерами





по договоренности

Подъёжики

Агентство стратегических событий «Подъёжики» приглашает в свою команду коллегу на позицию «Руководитель отдела по работе с партнерами».

Для нас важно что бы ты разделял наши ценности и принципы. Профессионально и осознанно подходил к решению поставленных задач, развивался профессионально сам и развивал коллектив и компанию, создавал долгосрочные партнерские отношения, брал на себя 100 % ответственность за результат, был самостоятелен в принятии решений, соблюдал договоренности, проявлял инициативу и был честен в оценке свои действий.

Ключевые обязанности:

Проверка смет, работа над повышением рентабельности проектов, контроль расходной части и выбора правильных поставщиков.Работа над повышением рентабельности проектов, контроль сметообразования.

Мониторинг и привлечение новых ресурсов, необходимых для реализации проектов.

Ведение базы ресурсов, регулярная оценка привлеченных ресурсов на проекты.

Построение долгосрочных отношений с партнерами-подрядчиками (заключение договоров, с последующей пролонгацией). Обеспечение оптимальных цен в соотношение цена/качество по подрядчикам.

Анализ условий действующих договоров на предмет качества исполнения обязательств поставщиками/подрядчиками, при необходимости — поиск новых поставщиков/подрядчиков, изменение схем работы с поставщиками.

Своевременное внесение актуальной информации в ERP.

Подготовка и сдача отчетности о проделанной работе.

Подготовка и Проведение обучения для сотрудников компании по темам зоны своей ответственности

Работа на проектах при необходимости.

Руководство отделом и достижение поставленных показателей бизнеса.

Управление складским хозяйством.

Какой опыт кандидатов нам интересен:

Опыт активных продаж и привлечения клиентов/партнеров в сегменте B2B от 2-х лет, понимание рынка event услуг ( важно!).

Опыт управления коллективом от 3 человек.

Умение вести переговоры на уровне первых лиц компании.

Опыт продвижения продукта или услуг компании (формирование продукта/предложение для клиента).

Выстраивание отношений с партнерам.

Проектная работа в рамках поддержки и развития партнерских отношений.

Умение работать на результат.

Умение работать в многозадачном режиме.

Личные качества:

Проактивность и оптимизм.

Желание развиваться и достигать новых высот в карьере.

Честность и порядочность и открытость.

Нацеленность на результат.

Командный игрок.

Осознанность и самостоятельность.

Условия сотрудничества:

Постоянная занятость.

Работа в офисе в режиме 52, возможно ненормированный график.

Оклад индивидуально обсуждается с кандидатом.

Офис на территории » Хлебозавод №9″, м. Дмитровская.

Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине.

Сценарист / Креатор





по договоренности

Подъёжики

Друзья, мы обращаем ваше внимание, что мы НЕ ИЩЕМ редакторов, журналистов, контент-менеджеров, корреспондентов! Нам нужны ТАЛАНТЛИВЫЕ сценаристы с опытом работы в EVENT-бизнесе! Спасибо за понимание!

Требования и навыки:

Опыт работы копирайтером/старшим копирайтером в сегменте HR, event marketing, business conference.

Самостоятельная и коллективная генерация идей.

Смелый подход к решению задач, знание современных инструментов event-индустрии, опыт research в области новых площадок, артистов, технологий.

Навык в создании и написании сценария шоу, рекламного сообщения, промо-текста, флешмоба, контента для video mapping, и пр.

Грамотный язык и структурность мышления.

Задачи:

Участие в работе над брифом в составе креативной группы.

Участие в брейнштормингах.

Подготовка креативной части тендерных предложений.

Генерация креативных идей. Разработка концепций event проектов, рекламных и PR-кампаний.

Создание продающего копирайтинга – написание презентаций. Нейминг. Разработка слоганов.

Подготовка тендерных предложений. Совместная работа с account-менеджером, режиссером, дизайнером.

Что у нас есть (добиваем аргументами):

Профессиональная команда.

Крупномасштабные Event-проекты.

Амбициозные цели.

Поток клиентов, которые ждут, когда Ты им разработаешь супер-проект.

Отличный уютный офис в креативном пространстве «Хлебозавод».

Кофе и чай, лимон и молоко.

Оклад+ежеквартальные премии, обсуждается индивидуально.

Резюме без портфолио или без ссылки на него не рассматриваются. Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине.

Руководитель event-проектов





по договоренности

Подъёжики

Если у тебя есть опыт в EVENT или BTL бизнесе, ты знаешь, как организовать и провести любого формата мероприятие, и ты хочешь развивать свои знания дальше – приходи к нам. Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с опытом работы в EVENT бизнесе с наличием требуемых компетенций!

Как мы Тебя видим:

Образование высшее, неоконченное высшее (последние курсы или заочное).

Опыт работы в организации и реализации Event- проектов от 3 лет!

Опыт в организации крупных (от 1000 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 15 млн рублей, презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций, тимбилдингов.

Знание рынка Event-услуг Москвы.

Организация проекта «под ключ», самостоятельное ведение проекта (от получения брифа до реализации проекта).

Хорошие управленческие навыки, подбор команды, умение делегировать полномочия

Опыт ведения от 3-х проектов ОДНОВРЕМЕННО!

Ответственность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде.

Знание английского языка (желательно).

Задачи руководителя проектов:

Самостоятельно ведение проекта: от получения брифа до реализации проекта.

Участие в тендере (коммуникация с клиентом, разработка креативного предложения, работа с бюджетом).

Презентация и защита проекта.

Самостоятельная организация и реализация проекта (набирает рабочую группу, распределяем задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку и проведение мероприятие) — мероприятие «под ключ»!

Работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотные выстроенные коммуникации с клиентом).

Поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки).

Ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др).

Выполняет поставленный план работ и KPI (рентабельность и маржинальность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность).

Что у нас есть (добиваем аргументами):

Классная команда.

Крупномасштабные ивент проекты.

Амбициозные цели.

Поток клиентов, которые ждут, когда ты им разработаешь суперпроект.

Отличный уютный офис на мансарде, кофе и молоко.

Все что нужно чтобы чувствовать себя успешным и зарабатывать хорошие деньги: репутация, технологии, финансы для обеспечения проектов.

Оплата труда – по результатам работы: оклад + ежеквартальные и годовые премии ( обсуждается индивидуально).

Поэтому… если ты не готов и не умеешь работать на результат – тебе у нас не понравится. Если ты уверен в себе, своем опыте и профессионализме – добро пожаловать в команду! Большая просьба к заинтересованным кандидатам, на встречу приходить со своим портфолио тех проектов, которые вы делали самостоятельно!

Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине.

Sales manager





по договоренности

AVANT

Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию: Sales manager.

Обязанности:

Активный поиск и привлечение новых клиентов по всем направлениям деятельности агентства.

Проведение переговоров и встреч потенциальными клиентами.

Подготовка предложений и презентаций.

Заключение договоров, расчет смет.

Контроль исполнения договоренностей.

Требования:

Опыт поиска, привлечения и ведения клиентов.

Навыки проведения переговоров и заключения договоров.

Понимание специфики работы агентства, желательна теоретическая или практическая подготовка в области маркетинга и рекламы, в идеале – опыт продаж рекламных и маркетинговых услуг.

Умение легко устанавливать контакт с людьми, умение грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме, способность слышать и понимать потребности клиента.

Навыки ведения документооборота, расчета смет.

Готовность активно и качественно работать, желание зарабатывать и развиваться вместе с командой.

Условия:

Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.

Доброжелательные, активные и творческие коллеги.

Вдобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».

Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата.

Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.

Account manager





по договоренности

AVANT

Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию: Account manager в digital-отдел.

Должностные обязанности:

Ведение клиентов агентства (digital-проекты).

коммуникация с клиентами, ведение деловой переписки, встречи.

подготовка предложений и их презентация.

просчет стоимости проектов, составление смет.

участие в мозговых штурмах совместно с креативной группой.

постановка задач исполнителям, привлекаемым на проект, контроль сроков и качества.

ведение документооборота, отчетность.

контроль своевременного закрытия проекта и получения оплаты от клиента.

Требования к кандидату:

Практический опыт работы в веб-студии.

Опыт самостоятельного ведения и управления различными digital-проектами.

Навыки координации работы исполнителей (разработчики, креативная группа и др.).

Техническая грамотность, понимание жизненного цикла проекта.

Грамотная устная и письменная речь, умение просто и понятно доносить информацию по разработке как клиенту, так и команде.

Коммуникабельность, ответственность, готовность добросовестно работать и постоянно развиваться.

Желательно иметь опыт запуска проектов от промо до e-commerce, знать системы управления проектами.

Условия:

Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.

Доброжелательные, активные и творческие коллеги.

Удобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».

Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата

Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.

Frontend-верстальщик





по договоренности

AVANT

Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию Frontend-верстальщика.

Обязанности:

Верстка HTML-страниц по предоставляемым дизайн-макетам.

Разработка интерактивных элементов дизайна на Javascript.

Выполнение работы в поставленные сроки.

Требования:

Опыт работы от 2-х лет.

Отличные знания HTML (HTML5, HTML5 API, CANVAS ), CSS3, умение создать кроссбраузерную валидную верстку.

Отличное знание и навыки Javascript (JQuery), знание JQuery плагинов.

Понимание работы разных браузеров, их нюансов.

Знание принципов адаптивной верстки (Media Queries).

Навыки работы с графическими редакторами (Photoshop, Sketch).

Умение работать с разными CMS (Bitrix, ModX, WordPress и тд.), как «+».

Знание инструментов для сборки Gulp, Webpack.

Знание препроцессоров Sass/Less.

Знание Flexbox.

Условия:

Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.

Доброжелательные, активные и творческие коллеги.

Удобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».

Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата.

Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.





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