Обзор горячих вакансий в рекламе и маркетинге! — Sostav

Если вы сейчас в числе тех, кто ищет, не где мандарины послаще, а где работа получше, то вам сюда! Предлагаем обзор актуальных вакансий в области маркетинга и рекламы. Ищите ключевые слова, сопоставляйте со своими возможностями и пишите. Нет, не письмо деду Морозу, резюме пишите.
Внимание, все вакансии в этом выпуске для жителей Москвы и тех, кто готов к переезду.
Маркетолог (бренд-стратег)
от 90 000
Репина Брендинг
Репина брендинг – бутиковое брендинговое агентство нового поколения, основанное Валерией Репиной.
Сегодня команда Репина брендинг состоит из 10 лучших представителей отрасли. Мы живем своим делом, мы горим каждым проектом и не останавливаемся в своем развитии. В нашем портфолио отражен опыт с крупными брендами, стартапами и нестандартными продуктами. Наша экспертиза позволяет нам стабильно качественно создавать бренды с нуля и ребрендировать существующие.
Мы ищем стратега в нашу мощную растущую команду для развития комплексных проектов по разработке брендов.
Обязанности:
- Проведение аналитических исследований рынка и конкурентного окружения.
- Проведение глубинных интервью.
- Разработка бренд-стратегий и бренд-платформ.
- Разработка коммуникационных стратегий.
- Подготовка презентаций по исследованиям и бренд-стратегиям.
- Контроль проектов с точки зрения стратегии и смыслов.
- Взаимодействие с клиентами по всем вопросам создания и развития брендов.
- Брифинг клиентов и команды.
- Работа в команде с другим стратегом.
- Ведение проектов по неймингу.
- Развитие стратегии агентства.
Требования:
- Высшее образование в области маркетинга, менеджмента, социологии.
- Опыт работы в брендинге от 3-х лет.
- Знание методов исследования рынка и потребителей.
- Знание современных трендов в брендинге и маркетинге.
- Высокий уровень коммуникабельности.
- Презентационные навыки.
- Опыт управления проектами.
- Ответственность, инициативность, стремление к росту.
Условия:
- Имиджевые проекты, известные бренды и креативные стартапы.
- Крутой офис с качелями.
- Пятидневная рабочая неделя — с 11-00 до 20-00.
- Работа в новой команде и возможность реализовать свои амбиции.
- Молодой креативный коллектив.
Присылайте резюме на medusachemical@gmail.com.
Веб-аналитик
от 70 000
Adventum
Команда Adventum в поисках веб-аналитика, который будет курировать крупный проект в сфере телеком.
Задачи:
- Настраивать системы аналитики Google Analytics, Яндекс.Метрики на продвинутом уровне.
- Готовить ТЗ на внедрение аналитики на сайтах клиента.
- Настраивать GTM под цели аналитики и рекламы.
- Проводить А/В-тесты, автоматизировать процессы, строить отчеты и презентации на основе сделанного анализа.
- Заниматься построением воронок продаж, проработкой архитектуры сбора данных.
Что мы предлагаем:
- Возможность работать с крупнейшими проектами в сфере e-commerce и телеком.
- Команду профессионалов и просто хороших людей, которые всегда готовы помочь и поддержать.
- Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.
- Удобный график с возможностью «плавающего утра».
- Регулярное внешнее и внутреннее обучение.
- И множество других приятных корпоративных опций.
Заработная плата от 70 000 рублей. Подробнее о вакансии можно узнать здесь. Контактное лицо – Кузнецова Алина (в telegram – @kuzalina).
Руководитель отдела маркетинга
от 130 000
МИСиС
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» ищет руководителя отдела маркетинга, который разбирается в брендинге и продвижении, может инициировать и сопроводить рекламную кампанию, сделать для нее медиа-план и макеты, владеет английским языком на разговорном уровне и грамотным русским.
Задачи:
- Планирование деятельности отдела маркетинга и коммуникаций.
- Создание рекламных и информационных материалов для университета, подготовка брифов, технических заданий и постановка задач дизайнерам.
- Участие в организации общеуниверситетских мероприятий (оформление, рекламная поддержка, производство сувенирной продукции, кейтеринг и т.д.).
- Руководство процессом проведения рекламных кампаний в университете и создания видео-роликов.
- Контроль использования бренд-бука подразделениями университета.
- Обновление рекламных материалов.
- Выполнение иные поручения начальника управления в рамках функционала отдела маркетинга и коммуникаций.
- Документооборот отдела.
Требования:
- Оконченное высшее образование в области маркетинга, коммуникаций.
- Приветствуется наличие степени MBA (стратегический менеджмент, маркетинг).
- Опыт работы в маркетинге в крупном бизнесе не менее 5 лет.
- Владение методиками определения позиционирования бренда и разработки стратегии продвижения.
- Знание правил построения текста и владение техникой редакторской правки.
- Опыт разработки и проведения рекламных кампаний.
- Опыт разработки дизайна и производства сувенирной продукции.
- Опыт составления медиа-планов для различных каналов маркетинговых коммуникаций.
- Опыт организации и проведения локальных и масштабных мероприятий (от 50 до 2500 человек).
- Опыт участия в выставках (проектирование, дизайн, застройка и обеспечение работы стенда).
- Опыт участия в крупных федеральных и международных конференциях, форумах (встраивание спикеров организации в деловую программу, помощь в подборе темы и создании презентации/подготовки выступления).
- Опыт руководства отделом от 3 человек.
Условия:
- Место работы: Ленинский проспект, (м.Октябрьская);
- График работы: 5/2 с 9:15 до 17:45
- з/п от 130 000 руб.
Контакт для связи: evsineykina.aa@misis.ru.
Ведущий специалист отдела медиапланирования
по договоренности
Nectarin
Обязанности:
- Подготовка digital медиапланов с использованием инвентаря видео и баннерной рекламы, включая programmatic, размещение на мобильных устройствах, специальные проекты для клиентов агентства.
- Разработка медиа стратегий для клиентов агентства с обоснованием предлагаемого инвентаря, технологий и тактических решений рекламной кампании.
- Работа с KPI рекламной кампании и бизнес KPI клиента, включая их определение, прогнозирование, отслеживание, управление и выполнение.
- Проведение рекламных кампаний с использованием технологий оценки эффективности трафика, верификации и аудита.
- Проведение оценки бизнес KPI клиента.
- Проведение исследований оценки бренд метрик (brand lift).
- Интерпретация информации об эффективности, включая многоканальные модели атрибуции.
- Поиск, тестирование и внедрение новых digital инструментов
- Подготовка аналитических отчетов
- Защита продуктов (медиаплан, медиастратегия, отчет) у клиента
- Взаимодействие с отделами клиентского сервиса и другими производственными отделами (продакшн, SEA, SMM, креатив, стратегия), совместная подготовка продуктов агентства.
- Участие в клиентской коммуникации на этапах брифинга, защиты продуктов (медиастратегия, медиаплан) и защиты отчетов о результатах рекламной кампании.
- Эффективное управление работой поставщиков.
- Руководство командой до 4-х человек.
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве от 2-х лет.
- Опыт медиапланирования, подготовки стратегий, успешного проведения кампаний.
- Знания digital инструментов, структуры рынка и поставщиков.
- Знания инструментов web-аналитики Google Analitycs и Яндекс.Метрика, желательно наличие отраслевых сертификатов.
- Опыт настройки и работы с DBM, Mytarget, Weborama, Adloox/Moat, programmatic платформами.
- Опыт оценки эффективности бренд-метрик рекламной кампании с помощью brand lift.
- Опыт проведения performance кампаний и выполнения и оценки бизнес kpi клиента.
- Опыт успешной защиты предложений у клиента.
Условия:
- Ежеквартальные бонусы за выполнение KPI.
- Корпоративное обучение.
- Возможности для карьерного и профессионального роста.
- Комфортный офис (м. Бауманская).
Резюме присылайте сюда.
Директор digital-агентства
по договоренности
RCG
В связи с реализацией стратегических планов группы компаний RCG мы находимся в поиске кандидата на новую для RCG позицию — digital-директор. Новое digital-агентство группы на стадии стартапа, общее предполагаемое количество подчиненных — до 15-20 человек.
Ваш опыт:
У вас есть 5-7 лет профильного руководящего опыта. Вы руководили digital- или CRM- департаментом на стороне клиента (крупный ритейл, бренд) / отделом digital в маркетинговом или рекламном агентстве / были партнером в технологическом стартапе. При этом обязателен опыт управления крупной командой не менее 10-15 человек.
Зона ответственности:
- Курирование digital-, медийного и контентного отделов группы компаний RCG.
- Руководство разработчиками сайтов и приложений (провайдеры).
- Кроссфункционал по внедрению технологических решений во всех агентствах, входящих в состав RCG.
Обязанности:
- Активное развитие направления digital-маркетинга.
- Повышение доли digital-проектов в портфолио RCG.
- Внедрение технологических решений, направленных на повышение эффективности и измеримости маркетинговых кампаний во всех ключевых функциях RCG (промо, ивенты, PR).
- Накопление маркетинговой информации и создание инструментов для монетизации этой информации.
Глобальные цели:
- Увеличение бюджетов по digital-направлению по существующим клиентам.
- Привлечение новых клиентов.
- Создание предпосылок к новым нишам и источникам доходов в будущем.
Что мы готовы предложить:
Зарплату будем обсуждать индивидуально в зависимости от уровня профессионализма, опыта, качества портфолио. Плюс в компании действует бонусная система мотивации.
Бесценный опыт развития направления на новом качественном стратегическом уровне. Бесконечные возможности расти и развиваться вместе с компанией.
Самостоятельность. Крутые проекты и крупные клиенты. Красный офис на дизайн-заводе «Флакон» (Москва, ст. м. «Дмитровская»).
Просьба указать в сопроводительном письме ваши ожидания по заработной плате. Контактное лицо – Элина.
Специалист по размещению рекламы на ТВ
по договоренности
Main Target Group
Обязанности:
- Планирование и размещение РК на региональном и федеральном ТВ.
- Коммуникация с подрядчиками для получения условий размещения, их обработка и проведение расчетов.
- Проверка доступности медиа на желаемое время, позиции и т.д.
- Оптимизация медиа планов (перенос кампаний, изменение во времени, урезание/увеличение бюджета, изменение рейтингов, оптимизация эффективности рекламы).
- Контроль качества размещения (соответствие размещаемых кампаний плановым данным, внесение изменений в планы и их согласование, в случае необходимости).
- Контроль выполнения обязательств со стороны подрядчиков.
- Согласование роликов для размещения.
- Работа в VIMB, NEW VIMB.
- Подготовка отчетов.
Требования к кандидатам:
- Высшее образование.
- Опыт работы в региональном/национальном ТВ баинге от 2-х лет.
- Обязательно! Свободное владение специализированными софтами VIMB, NEW VIMB (в идеале + Palomars). Свободное владение MS Office.
- Умение самостоятельно работать, принимать решения и нести за них ответственность!
- Коммуникабельность, математический склад ума.
- Желание профессионально развиваться.
Условия работы:
- Финансовые условия обсуждаются на собеседовании.
- Работа в дружном коллективе.
- Реальные возможности профессионального роста.
- Программы корпоративного обучения, корпоративные мероприятия.
- Оформление в штат в соответствии с ТК РФ.
- Оплачиваемый отпуск.
- Пятидневная рабочая неделя с 10.00 до 19.00.
- Современный офис.
Ваши резюме и вопросы присылайте на почту o.egorova@ra-tm.ru.
Креатор
по договоренности
BeGroup
Эй, креативщик (-ица)! BeGroup в поисках креативщика с мышлением стратега!
Ты:
- Любишь смотреть и хочешь снимать красивые видеоролики.
- У тебя есть опыт работы, ты точно не считаешь себя джуниором.
- Знаешь тех, у кого Дудь берёт интервью.
- Умеешь делать презентации в keynote и конвертировать их в PPT.
- Можешь написать сценарий.
- Умеешь быстро работать, чтобы не засиживаться на работе.
Мы:
- Работаем с 10 до 19:00 без переработок.
- Офис между Бауманской и Красносельской, можно выбрать, какая станция удобнее.
- У нас есть диван, ковёр и макбуки, пуфики.
- Мягкие тапочки для новых сотрудников.
- Зарплата обсуждается с каждым индивидуально, будем смотреть на опыт.
Сделали классный тест, который можно пройти перед собеседованием. Писать и присылать свои резюме можно Виктории Звонаревой.
Ассистент по работе с клиентами
по договоренности
Adwise
В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Account Assistant/Ассистент по работе с клиентами»
Что придётся делать:
- Ведение документооборота в соответствии со стандартами агентства (договора, приложения, акты, счета и т.п.).
- Взаимодействие со специалистами клиентского отдела, бухгалтерией, поставщиками и клиентами.
- Работа с внутренней специализированной базой данных.
Что требуется:
- Приветствуется опыт работы с финансовыми документами.
- Способность работать с большими объёмами информации.
- Ответственность, внимательность, исполнительность, инициативность.
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
- Очень дружный и сплочённый коллектив.
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).
Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.
Digital Designer/Digital Art Director
по договоренности
Adwise
ADWISE – независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Digital Designer/Digital Art Director».
Что придётся делать:
- Создание визуальных концепций для рекламных кампаний.
- Дизайн баннеров, сайтов, мобильных приложений, рассылок.
- Участие в оформлении презентаций, тендерных предложений и сопутствующих материалов.
Что требуется:
- Наличие релевантного портфолио.
- Владение основными пакетами Adobe.
- Опыт работы в студии/агентстве.
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
- Очень дружный и сплочённый коллектив.
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).
Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.
Creative Group Head/Senior Copywriter
по договоренности
Adwise
В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Creative Group Head/Senior Copywriter».
Что придётся делать:
- Полноценное участие в работе креативного отдела, наставничество.
- Разработка идей, участие в тендерах.
- Копирайт различного рода рекламных материалов, принтов, раскадровок, презентаций, сайтов и др.
Что требуется:
- Опыт аналогичной работы с крупными клиентами.
- Творческий подход к решению любых задач.
- Хорошее знание английского языка.
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
- Очень дружный и сплочённый коллектив.
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).
Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.
Art Director
по договоренности
Adwise
В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Art Director/Арт-директор».
Что придётся делать:
- Разработка рекламных кампаний любой сложности, от дизайна скрепки до продажи. недвижимости на Марсе.
- Работа с текущими клиентами и участие в тендерах.
- Работа в паре с копирайтером.
Что требуется:
- Релевантное портфолио с проектами для крупных клиентов.
- Опыт работы в сетевых и крупных агентствах.
- Съёмочный опыт.
- Хороший рисунок от руки.
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
- Очень дружный и сплочённый коллектив.
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).
Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.
Producer
по договоренности
Adwise
В связи с быстрым ростом и развитием в рекламном агентстве ADWISE открывается вакансия «Producer/Продюсер».
Что придётся делать:
- Организация съёмочного процесса, творческая и производственная реализация проектов (поиск локейшена, реквизита, актёров, режиссеров, автров и др.).
- Проведение тендеров среди подрядчиков.
- Ведение документации по проектам.
Что требуется:
- Опыт аналогичной работы на стороне агентства с крупными клиентами.
- Опыт управления несколькими проектами одновременно.
- Портфолио с реализованными проектами.
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»).
- Очень дружный и сплочённый коллектив.
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом).
Свои резюме присылайте на hr@adwise.ru.
Старший менеджер по продукту
по договоренности
Netbynet
Обязанности:
- Запускать новые партнерские сервисы (полный цикл от идеи до маркетингового запуска и постанализа инициативы).
- Контролировать работу и развитие собственных дополнительных услуг Компании.
- Проводить переговоры с потенциальными поставщиками сервисов.
- Осуществлять мониторинг рынка поставщиков.
Для этого тебе понадобится:
- Образование: высшее.
- Опыт аналогичной работы от 1 года.
- Уровень владения ПК: офисные программы.
- Пунктуальность, ответственность, энергичность, стремление к профессиональному росту и развитию.
- Опыт работы в сфере телекоммуникаций будет твоим большим преимуществом.
Наше предложение успешному кандидату:
- Работа в крупном телекоммуникационном Холдинге.
- Перспективы профессионального роста и развития.
- Сертифицированное обучение в корпоративной школе бизнеса WIFIRE.
- Оформление по ТК в белую компанию.
- Официальная заработная плата.
- Удобный график работы 5/2 с 09:00 до 18:00.
- Бесплатный чай и зерновой кофе.
- Корпоративные тарифы на услуги Компании: Интернет.
- Скидка на фитнес World Class.
- ДМС + стоматология.
- Современный офис в центре Москвы (м. Новослободская/ м.Маяковская/м.Пушкинская 10-15 мин.пешком).
Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.
Менеджер по продукту
по договоренности
Netbynet
Обязанности:
- Изучение потребностей существующих и потенциальных пользователей телевизионных услуг и ТВ-приставок.
- Сбор и анализ обратной связи по продукту и приставкам Wifire TV.
- Разработка новых инициатив по развитию продукта Wifire TV на ТВ-приставках.
- подготовка и защита бизнес-кейса по новым инициативам и развитию продукта Wifire TV.
- Разработка методов по увеличению продаж и абонентской базы Wifire TV.
- Составление сценариев использования (use cases) продукта или его частей на ТВ-приставках.
- Постановка задач исполнителям, подрядчикам и партнерам по доработкам и инициативам (в том числе иностранным).
- Участие в разработке дизайна клиентского ПО Wifire TV, осуществление контроля за внедрением.
- Тестирование результатов инициатив и доработок продукта.
- Планирование сроков и состава релизов ПО Wifire TV для ТВ-приставок.
- Осуществление контроля за сроками выхода релизов ПО для ТВ-приставок Wifire TV.
- Поиск партнеров/подрядчиков для реализации необходимых доработок и инициатив.
Для этого тебе понадобится:
- Релевантный опыт от 3 лет.
- Разговорный уровень владения английским языком.
- Опыт работы с ТВ-приставками.
- Ответственность, внимательность.
- Опыт работы в сфере телекоммуникаций обязателен.
Наше предложение успешному кандидату:
- Работа в крупном телекоммуникационном Холдинге.
- Перспективы профессионального роста и развития.
- Сертифицированное обучение в корпоративной школе бизнеса WIFIRE.
- Оформление по ТК в белую компанию.
- Официальная заработная плата.
- Удобный график работы 5/2 с 09:00 до 18:00.
- Бесплатный чай и зерновой кофе.
- Корпоративные тарифы на услуги Компании: Интернет.
- Скидка на фитнес World Class.
- ДМС + стоматология.
- Современный офис в центре Москвы (м. Новослободская/ м.Маяковская/м.Пушкинская 10-15 мин.пешком).
Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.
PHP-разработчик
по договоренности
Netbynet
Что будете делать:
- Ты будешь заниматься сопровождением существующих проектов на PHP (Symfony, Laravel).
- Заниматься разработкой и сопровождением API сервисов для интеграции с мобильными приложениями.
- А так же разработкой и сопровождением собственной платформы по анализу эффективности рекламных компаний.
Для этого тебе понадобится:
- Уверенное знание PHP, владение ООП.
- Желателен опыт работы с одним из фреймворков – Laravel, Symfony.
- Опыт работы с абазами данных (PostgreSQL, MySQL).
- Умение работать с git и консолью Linux.
Наше предложение успешному кандидату:
- Работа в крупном телекоммуникационном холдинге.
- Перспективы профессионального роста и развития.
- Сертифицированное обучение в корпоративной Школе Бизнеса WiFire.
- Официальная заработная плата: оклад + премии.
- Гибкий график работы: 9.00-18.00 или 10.00-19.00.
- Бесплатный чай, зерновой кофе.
- Корпоративные тарифы на услуги Компании: интернет.
- Скидки на фитнес премиум World — class в здании офиса.
- ДМС + стоматология.
- Современный офис в центре Москвы.
- Метро: Новослободская/ Менделеевская/ Маяковская/ Пушкинская (10-15 минут пешком).
Присылайте ваши резюме на personal@nbn-holding.ru.
Менеджер по активным продажам интернет-рекламы
по договоренности
Mail.Ru Group
Задачи:
- Активное привлечение новых клиентов.
- Расширение клиентской базы в Москве и области.
- Обслуживание новых и уже существующих клиентов, работа по их развитию.
- Построение долгосрочных отношений с клиентами.
- Ведение базы CRM.
- Изучение всех продуктов компании, умение презентовать продукты компании.
- Подготовка медиапланов, презентаций.
- Проведение, размещение и контроль рекламных кампаний.
- Контроль оплат от клиентов и ведение документооборота.
- Предоставление отчетности за рекламные кампании клиентам.
Требования:
- Опыт активных продаж интернет-рекламы.
- Способность к быстрому обучению, грамотность, обязательность, активная жизненная позиция, высокий уровень коммуникабельности.
- Стрессоустойчивость.
- Энергичность и целеустремленность, желание добиваться высоких результатов.
- Умение работать в команде.
Работа в Mail.Ru Group ─ это:
- Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.
- Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.
- Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.
- Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.
- Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.
- Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.
- Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.
- Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.
Контакт для связи: Четвергова Виолетта.
Менеджер по работе с партнерами CPI Platform
по договоренности
Mail.Ru Group
В Mail.Ru Group требуется менеджер по работе с партнерами CPI Platform (myTarget).
Задачи:
- Запуск, контроль за ведением и анализ рекламных кампаний офферов CPI Platform.
- Поиск способов оптимизации РК для улучшения KPI рекламодателя.
- Коммуникация с партнерами (арбитражные команды + рекламодатели) в CPI Platform, обработка входящих запросов.
- Решение технических вопросов партнеров.
- Согласование рекламных материалов.
- Заведение новых офферов на рекламную платформу (настройка оффера, тестирование тех. интеграции, подключение партнеров к офферу).
- Проверка траффика и составление отчетов.
- Обработка входящих запросов от новых потенциальных партнеров.
Требования:
- Опыт работы менеджером по закупке интернет-рекламы в рекламном агентстве, CPA-сети или у конечного рекламодателя от 2х лет.
- Знание основ интернет-маркетинга.
- Знание основных принципов работы трекинговых систем (TUNE, AppsFlyer, Adjust, AppMetrica).
- Знание структуры мобильного рынка.
- Знание системы HasOffers.
- Хорошее знание Excel.
- Грамотная письменная и устная речь, умение грамотно доносить мысли.
- Способности и желание развиваться в сфере интернет-рекламы.
Будет плюсом:
- Опыт ведения рекламных кампаний на платформе myTarget.
- Знание английского языка достаточное для самостоятельной переписки с партнерами.
Работа в Mail.Ru Group ─ это:
- Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.
- Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.
- Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.
- Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.
- Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.
- Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.
- Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.
- Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.
Контакт для связи: Четвергова Виолетта.
Менеджер по продажам контентных продуктов
по договоренности
Mail.Ru Group
Менеджер по продажам контентных продуктов (ВКонтакте, Одноклассники).
Задачи:
- Разработка и подготовка презентаций по контентным проектам: креативная идея, конкурентные преимущества, расчет стоимости, KPI предложения, простое и понятное описание механики проекта.
- Дистрибуция собственного контента на тв.
- Взаимодействие с продакшном по согласованию механики проекта и его проведению.
- Участие в проведении встреч и презентаций с клиентами/агентствами.
- Контроль за выполнением поставленных задач (внутренние отчеты, аналитика).
Требования:
- Опыт работы с продакшеном, умение ставить задачи и контролировать выполнение.
- Знание диджитальных и ТВ метрик.
- Опыт самостоятельной разработки и реализации крупных проектов.
- Самостоятельное определение видения, стратегии и тактики по своему направлению.
- Готовность работать в условиях жестких сроков, большого количества задач.
- Умение собирать и анализировать большие объемы информации.
- Хорошие коммуникативные навыки.
Работа в Mail.Ru Group ─ это:
- Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.
- Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.
- Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.
- Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.
- Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.
- Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.
- Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.
- Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.
Контакт для связи: Рытченкова Арина.
Руководитель отдела по работе с агентствами
по договоренности
Mail.Ru Group
В Mail.Ru Group требуется руководитель отдела по работе с агентствами (myTarget).
Обязанности:
- Управление командой отдела по работе с агентствами.
- Выстраивание и развитие долгосрочных отношений с партнерами.
- Регулярное проведение встреч и презентаций для топ партнеров.
- Помощь партнерам в ведении рекламных кампаний и освоении новых продуктов и инструментов.
- Курирование/выполнение стратегических задач своего отдела.
- Курирование привлечения новых партнеров.
Требования:
- Опыт работы в сфере продаж digital-рекламы от 3-х лет.
- Опыт руководством отдела от 3 человек.
- Опыт работы с performance рекламными агентствами.
- Умение выстраивать коммуникацию на высшем уровне бизнес-встреч.
- Опыт подготовки аналитических и отчетных документов.
- Понимание работы myTarget.
- Грамотность в письме и речи.
Работа в Mail.Ru Group ─ это:
- Проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция ─ в каждом есть возможность делать жизнь миллионов людей лучше.
- Сложные и интересные задачи: высоконагруженные сервисы, которые задают уровень для конкурентов качеством и технологиями; быстрый рост в трендовых направлениях; амбициозные цели перед каждым проектом.
- Оборудование: мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты – все для решения масштабных задач и экспериментов.
- Команда: работа бок о бок со «звездами» IT-индустрии, каждый из которых может поделиться своей экспертизой.
- Профессиональное развитие: прямо в офисе мы организуем митапы, конференции, встречи разработчиков и тестировщиков, семинары и тренинги, куда открыт доступ каждому сотруднику.
- Новый опыт: лучшие сотрудники преподают в наших образовательных проектах, выступают на российских и международных конференциях.
- Офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом – прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов.
- Здоровье и спорт: программа ДМС доступна с первого месяца работы; для поддержания иммунитета круглый год во фреш-баре овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.
Контакт для связи: Рытченкова Арина.
Senior data scientist
по договоренности
АДВ
Ключевые обязанности:
- Анализ и систематизация массивов данных по интернет-пользованию и рекламным кампаниям в интернете.
- Внедрение массивов данных в системы управления рекламными кампаниями.
- Объединение баз данных с помощью различных методик интеграции данных.
- Разработка математических алгоритмов для инструментов медиапланирования.
Требования:
- Английский не ниже Intermediate.
- Знание алгоритмов Machine Learning/Data mining и опыт их использования на практике.
- Широкий математический кругозор, особенно в области статистики.
- Опыт работы с big data (извлечение, обработка, хранение).
- Знание методик интеграции и объединения данных из разных источников, data fusion.
- Знание методики Look-a-Like и аналогов.
- Опыт разработки Python.
- Опыт участия в соревнованиях, хакатонах – будет преимуществом.
- Рейтинг на Kaggle – будет преимуществом.
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).
- Офис ст. м. Белорусская, в шаговой доступности от метро.
Заинтересовала вакансия? Пишите Дроновой Екатерине.
Digital Account manager
по договоренности
АДВ
Зона ответственности:
- Day-to-day общение с клиентом.
- Проведение статусов с клиентом и командой.
- Подготовка и защита презентаций клиенту.
- Ведение проектов 360, контроль команды, контроль KPI, сроков.
- Участие в brainstorm’ингах.
Мы ждем от вас:
- Умение находить индивидуальный подход как клиенту, так и к команде.
- Опыт работы в рекламных агентствах (atl, btl, digital) от 3 лет.
- Врожденное чувство ответственности.
- Способность быстро и самостоятельно принимать решения.
- Знание английского языка (письменный и устный).
- Опыт подготовки и защиты презентаций клиенту.
- Опыт работы с финансами и документами.
Мы предлагаем:
- Работа в стабильной компании.
- Соц. пакет, соблюдение ТК РФ.
- ДМС после испытательного срока.
- Фитнес на льготных условиях.
- Офис рядом с м. Белорусская.
- Молодой дружный коллектив!
Заинтересовала вакансия? Пишите Дроновой Екатерине.
Web-аналитик
по договоренности
АДВ
Обязанности:
- Анализ поведения посетителей на сайте, создание систем KPI, бенчмаркинг.
- Анализ конкурентного поля, показателей сайтов конкурентов.
- Подготовка детальных отчетов, разработка рекомендаций по повышению эффективности; рекламных кампаний, работы сайта, повышению конверсий.
- Составление и решение ТЗ на улучшение UX / UI.
- Построение и анализ воронки продаж/конверсий на сайте.
- Разметка и настройка кросс-канальной атрибуции. Построение и выбор моделей атрибуции.
- Анализ логов трекинговых систем для атрибуционного моделирования, в том числе online to offline.
- Когортный анализ, поиск закономерности в поведении пользователей.
- Построение атрибуционных кросc-канальных отчетов/аналитика через OWOX, Power BI, igQuery.
- Консультация клиентов и руководителей проектов по вопросам, связанных с построением эффективного digital-маркетинга.
Требования:
- Высшее образование (техническое, математическое).
- Навыки работы с Google Analytics, Яндекс.Метрика, аналитикой мобильных приложений.
- Опыт работы с Google Tag Manager; Google API; Google BigQuery; Owox (как преимущество).
- Excel на уровне продвинутого пользователя.
- Владение английским языком Upper Intermediate.
- Опыт работы в e-commerce обязателен.
Условия:
- Офис на ст. метро Маяковская (5 мин. пешком от метро).
- График работы с 9:30 до 18:30.
- Социальный пакет (оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС, льготный фитнес).
Контактное лицо – Мария Старцева.
SM Manager/SM Producer
по договоренности
АДВ
Обязанности:
- Участие в подготовке коммерческих предложений и разработке стратегий специальных проектов в социальных медиа.
- Участие во встречах с клиентами, презентация и защита стратегий, отчетов.
- Ведение рекламных кампаний в social media (только по спецпроектам).
- Запуск и ведение проектов, организация процессов, формирование сроков и KPI.
- Составление контент-планов, формирование графического и текстового контента для тендеров и текущих проектов.
- Контроль DL и KPI проектов;.
- Подготовка отчетности (внутренняя и внешняя).
- Работа с блогерами, стримерами, лидерами мнений, пабликами, группами.
- Работа с фрилансерами и внешними специалистами.
- Взаимодействие с отделом SML по всем проектам.
Требования:
- Трендвотчинг в SMM (в инструментах и контенте).
- Опыт успешной работы от 2 лет в агентстве.
- Знание рекламных возможностей основных социальных сетей в части нестандартных размещений в т.ч. в играх, музыке и т.д.
- Знание принципов работы систем аналитики в SMM, умение работать в основных из них.
- Английский язык не ниже уровня upper-Intermediate.
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).
- Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.
- Корпоративные мероприятия, нематериальная мотивация, чай, кофе, печенье, комфортный офис, дружный и талантливый коллектив.
Контактное лицо – Мария Старцева.
Digital producer
по договоренности
АДВ
Обязанности:
- Подготовка, ведение и контроль креативных digital-проектов на всех этапах: анализ, планирование (тайминги, внутренние бюджеты), процесс создания/ разработки, тестирование, запуск и сопровождение.
- Взаимодействие с внутренними ресурсам агентства (арт-директором, креатором, соцмедиа, аккаунтами и т.д.) и подрядчиками (дизайнерами, программистами, верстальщиками и т.д.), а также контроль их выполнения и сроков.
- Поиск и привлечение подрядчиков по специализированным проектам, внутренняя оценка предложений, оптимизация стоимости.
- Участие в подготовке тендерных проектов.
- Написание ТЗ, ведение таймингов, смет, проектной документации и утверждение ее с клиентом (совместно с командой клиентского сервиса).
- Управление проектами на этапе производства и поддержки.
- Контроль качества и сроков выполнения проектов.
- Подготовка статусов в рамках реализованных проектов.
Требования:
- Опыт работы в digital-агентствах с крупными российскими и международными клиентами от 2-х лет.
- Опыт работы с креативными и производственными ресурсами в рамках реализации проектов.
- Наличие технической экспертизы, подкрепленной реализованными проектами.
- Английский язык не ниже уровня upper-Intermediate.
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).
- Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.
- Корпоративные мероприятия, нематериальная мотивация, чай, кофе, печенье, комфортный офис, дружный и талантливый коллектив.
Контактное лицо – Мария Старцева.
Media Planner
по договоренности
АДВ
Обязанности:
- Day-to-day коммуникация с клиентом, решение текущих вопросов.
- Тактическое планирование, формирование предложений для клиента.
- Участие в разработке медиа планов, изменение и согласование текущих планов
- Подготовка информации для отчета по конкурентам.
- Подготовке презентаций для клиента.
- Подготовка отчетов.
- Анализ эффективности проведения рекламной кампании.
- Участие и отслеживание финансовых процедур и документооборота по клиенту.
- Координация постановки рекламных материалов с баингом и клиентом.
- Общение с сетью – подготовка отчетов для них и ответы на запросы.
Требования:
- Опыт работы на позиции медиапленнера в крупном медийном агентстве от полутора лет.
- Умение самостоятельно работать и принимать решения.
- Знание английского на уровне upper-intermediate.
- Желание профессионально развиваться и обучаться новому.
- Знание софтов TNS Gallup Media.
Условия:
- Офис м. Маяковская, 5 минут пешком от метро.
- Молодой, дружный коллектив профессионалов.
- Возможность профессионального развития и роста.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).
- Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.
Контактное лицо – Анна Шкрум.
Media group head
по договоренности
АДВ
Вас ждет:
- Ежедневная коммуникация с клиентом, сетью (преимущественно на англ. языке).
- Разработка стратегии, помощь коллегам из баинга в составлении медиапланов и проверка конечного продукта.
- Взаимодействие с другими департаментами: диджитал, баинг, спец проекты, инновации, ресерч.
- Управление командой: найм, обучение, развитие, мотивация, оценка.
Мы хотим видеть в Вас:
- Опыт работы на позиции senior media planner (от 2 лет) либо на позиции MGH.
- Отличные коммуникативные и презентационные навыки.
- Опыт управления командой.
- Знание индустриального софта, пакета MS Office.
- Английский язык на разговорном уровне.
Мы предлагаем:
- Офис м. Маяковская – 3 минуты пешком от метро.
- Молодой, дружный коллектив профессионалов.
- Работа в международном сетевом агентстве с иностранными клиентами.
- Возможность профессионального развития и быстрого роста.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).
Контактное лицо – Егор Чернышев.
Senior media planner
по договоренности
АДВ
Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Senior media planner’а.
Обязанности:
- Самостоятельное ведение эккаунта.
- Презентация/защита медиа стратегии перед клиентом.
- Участие в создании баинговой стратегии.
- Составление структуры исследований конкурентов.
- Подготовка отчетности по рекламным кампаниям.
- Контроль за проведением рекламных кампаний.
- Работа с подчиненными: набор, обучение, развитие, постановка задач, контроль.
- Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне.
- Контроль исполнения баинговых коммитментов.
Требования:
- Опыт работы на позиции медиапленнера / старшего медиапленнера в крупном медийном агентстве.
- Опыт работы на крупном международном или российском клиенте.
- Умение самостоятельно работать и принимать решения.
- Знание английского на уровне upper-intermediate.
- Опыт руководства и обучения младших сотрудников (желательно).
- Знание софтов TNS Gallup Media.
Условия:
- Офис м. Маяковская – 3 минуты пешком от метро.
- Молодой, дружный коллектив профессионалов.
- Работа в международном сетевом агентстве с иностранными клиентами.
- Возможность профессионального развития и быстрого роста.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).
Контактное лицо – Егор Чернышев.
Digital planner
по договоренности
АДВ
Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital planner’а
Обязанности:
- Презентация/защита медиа стратегии перед клиентом.
- Составление структуры исследований конкурентов.
- Подготовка отчетности по рекламным кампаниям.
- Контроль за проведением рекламных кампаний.
- Брифинг SEM, программатик, digital баинг специалистов.
- Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне.
- Контроль исполнения баинговых коммитментов.
- Работа с системами аналитики на сайте клиента – Google Analytics.
Требования:
- Опыт работы на позиции медиапланера / старшего медиапланера в крупном медийном агентстве.
- Опыт работы на крупном международном или российском клиенте.
- Умение самостоятельно работать и принимать решения.
- Знание английского на уровне upper-intermediate.
- Опыт руководства и обучения младших сотрудников (желателен).
- Знание софтов: iStar, TGI, Google Analytics.
Условия:
- Офис м. Маяковская – 5 минут пешком от метро.
- Молодой, дружный коллектив профессионалов.
- Работа в международном сетевом агентстве.
- Возможность профессионального развития.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).
Контактное лицо – Егор Чернышев.
Digital lead (Digital Innovations Group Head)
по договоренности
АДВ
Сетевое медийное агентство, входящее в группу маркетинговых коммуникаций АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital lead в отдел инноваций.
Обязанности:
- Управление процессом планирования digital проектов, генерация идей, внедрение инноваций;
- Участие в переговорах с клиентом, подготовка КП по новым продуктам;
- Организация эффективного проведения РК (подготовка, запуск, контроль проведения, анализ эффективности, рекомендации);
- Мониторинг последних тенденций и внедрение инноваций, направленных на улучшение конкурентоспособности проектов;
- Участие в создании дата-стратегий, подготовка предложений по новым продуктам;
- Поиск дата-поставщиков, коммуникация с различными ОФД, DSP, DMP;
- При необходимости — организация и координация работы full-service подрядчиков;
- Коммуникация с другими подразделениями АДВ.
Требования:
- Аналогичный опыт работы в крупном агентстве, сетевом/digital;
- Опыт планирования и реализации digital-кампаний от 3-ех лет;
- Опыт работы c большими данными, поставщиками, DMP, programmatic и др.;
- Умение быстро ориентироваться в новых форматах, инновационных продуктах;
- Знание сервисов веб-аналитики Google Analytics, Яндекс Метрики и т.д.;
- Понимание рынка данных, их источников, типов и механик обмена данными;
- Отличные навыки работы в Excel, Power Point;
- Английский — не ниже upper-intermediate.
Условия:
- Работа в одном из крупнейших сетевых агентств.
- Множество крупных инновационных проектов.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС).
- График 5/2 с 10.00 до 19.00.
- Комфортный офис в центре Москвы (м. Маяковская).
- И, конечно, отличная дружная команда профессионалов.
Контактное лицо – Скосырева Ольга.
Digital Media Buyer
по договоренности
АДВ
Сетевое медийное агентство, входящее в группу АДВ, открывает конкурс на вакансию Digital Media Buyer.
Обязанности:
- Подготовка рекламных кампаний к стартам, формирование технических требований, бронирование РК.
- Работа с системами учета статистики (заведение кампаний, генерация, доработка, рассылка, тестирование и контроль установки материалов для размещений, контроль корректности сбора статистики).
- Получение дополнительных условий, договоренностей с площадками, оптимизация условий при закупке рекламных мест.
- Контроль прохождения кампаний: контроль стартов и открутки кампании, снятие скриншотов размещений, работа в системе статистики — снятие промежуточной статистики, представление итоговых данные для финансового отчета.
- Подготовтка post-buy отчета по итогам завершения рекламной кампании.
- Финансовая отчетность, своевременная сверка с поставщиками.
Требования:
- Высшее образование.
- Знание рынка интернет-рекламы.
- Опыт работы на аналогичной должности в сетевом медийном агентстве от 2-ух лет.
- Опыт работы с системами учета статистики.
- Умение работать с большим объемом информации.
- Умение быстро и грамотно считать.
- Умение работать в сжатые сроки и с большим потоком информации.
- Знание английского языка не ниже уровня intermediate.
Условия:
- Офис м. Маяковская – 5 минут пешком от метро.
- Молодой, дружный коллектив профессионалов.
- Работа в международном сетевом агентстве.
- Возможность профессионального развития.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет (ДМС, льготный фитнес, внутреннее обучение).
Контактное лицо – Скосырева Ольга.
Руководитель отдела по работе с партнерами
по договоренности
Подъёжики
Агентство стратегических событий «Подъёжики» приглашает в свою команду коллегу на позицию «Руководитель отдела по работе с партнерами».
Для нас важно что бы ты разделял наши ценности и принципы. Профессионально и осознанно подходил к решению поставленных задач, развивался профессионально сам и развивал коллектив и компанию, создавал долгосрочные партнерские отношения, брал на себя 100 % ответственность за результат, был самостоятелен в принятии решений, соблюдал договоренности, проявлял инициативу и был честен в оценке свои действий.
Ключевые обязанности:
- Проверка смет, работа над повышением рентабельности проектов, контроль расходной части и выбора правильных поставщиков.Работа над повышением рентабельности проектов, контроль сметообразования.
- Мониторинг и привлечение новых ресурсов, необходимых для реализации проектов.
- Ведение базы ресурсов, регулярная оценка привлеченных ресурсов на проекты.
- Построение долгосрочных отношений с партнерами-подрядчиками (заключение договоров, с последующей пролонгацией). Обеспечение оптимальных цен в соотношение цена/качество по подрядчикам.
- Анализ условий действующих договоров на предмет качества исполнения обязательств поставщиками/подрядчиками, при необходимости — поиск новых поставщиков/подрядчиков, изменение схем работы с поставщиками.
- Своевременное внесение актуальной информации в ERP.
- Подготовка и сдача отчетности о проделанной работе.
- Подготовка и Проведение обучения для сотрудников компании по темам зоны своей ответственности
- Работа на проектах при необходимости.
- Руководство отделом и достижение поставленных показателей бизнеса.
- Управление складским хозяйством.
Какой опыт кандидатов нам интересен:
- Опыт активных продаж и привлечения клиентов/партнеров в сегменте B2B от 2-х лет, понимание рынка event услуг ( важно!).
- Опыт управления коллективом от 3 человек.
- Умение вести переговоры на уровне первых лиц компании.
- Опыт продвижения продукта или услуг компании (формирование продукта/предложение для клиента).
- Выстраивание отношений с партнерам.
- Проектная работа в рамках поддержки и развития партнерских отношений.
- Умение работать на результат.
- Умение работать в многозадачном режиме.
Личные качества:
- Проактивность и оптимизм.
- Желание развиваться и достигать новых высот в карьере.
- Честность и порядочность и открытость.
- Нацеленность на результат.
- Командный игрок.
- Осознанность и самостоятельность.
Условия сотрудничества:
- Постоянная занятость.
- Работа в офисе в режиме 52, возможно ненормированный график.
- Оклад индивидуально обсуждается с кандидатом.
- Офис на территории » Хлебозавод №9″, м. Дмитровская.
Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине.
Сценарист / Креатор
по договоренности
Подъёжики
Друзья, мы обращаем ваше внимание, что мы НЕ ИЩЕМ редакторов, журналистов, контент-менеджеров, корреспондентов! Нам нужны ТАЛАНТЛИВЫЕ сценаристы с опытом работы в EVENT-бизнесе! Спасибо за понимание!
Требования и навыки:
- Опыт работы копирайтером/старшим копирайтером в сегменте HR, event marketing, business conference.
- Самостоятельная и коллективная генерация идей.
- Смелый подход к решению задач, знание современных инструментов event-индустрии, опыт research в области новых площадок, артистов, технологий.
- Навык в создании и написании сценария шоу, рекламного сообщения, промо-текста, флешмоба, контента для video mapping, и пр.
- Грамотный язык и структурность мышления.
Задачи:
- Участие в работе над брифом в составе креативной группы.
- Участие в брейнштормингах.
- Подготовка креативной части тендерных предложений.
- Генерация креативных идей. Разработка концепций event проектов, рекламных и PR-кампаний.
- Создание продающего копирайтинга – написание презентаций. Нейминг. Разработка слоганов.
- Подготовка тендерных предложений. Совместная работа с account-менеджером, режиссером, дизайнером.
Что у нас есть (добиваем аргументами):
- Профессиональная команда.
- Крупномасштабные Event-проекты.
- Амбициозные цели.
- Поток клиентов, которые ждут, когда Ты им разработаешь супер-проект.
- Отличный уютный офис в креативном пространстве «Хлебозавод».
- Кофе и чай, лимон и молоко.
- Оклад+ежеквартальные премии, обсуждается индивидуально.
Резюме без портфолио или без ссылки на него не рассматриваются. Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине.
Руководитель event-проектов
по договоренности
Подъёжики
Если у тебя есть опыт в EVENT или BTL бизнесе, ты знаешь, как организовать и провести любого формата мероприятие, и ты хочешь развивать свои знания дальше – приходи к нам. Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с опытом работы в EVENT бизнесе с наличием требуемых компетенций!
Как мы Тебя видим:
- Образование высшее, неоконченное высшее (последние курсы или заочное).
- Опыт работы в организации и реализации Event- проектов от 3 лет!
- Опыт в организации крупных (от 1000 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 15 млн рублей, презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций, тимбилдингов.
- Знание рынка Event-услуг Москвы.
- Организация проекта «под ключ», самостоятельное ведение проекта (от получения брифа до реализации проекта).
- Хорошие управленческие навыки, подбор команды, умение делегировать полномочия
- Опыт ведения от 3-х проектов ОДНОВРЕМЕННО!
- Ответственность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде.
- Знание английского языка (желательно).
Задачи руководителя проектов:
- Самостоятельно ведение проекта: от получения брифа до реализации проекта.
- Участие в тендере (коммуникация с клиентом, разработка креативного предложения, работа с бюджетом).
- Презентация и защита проекта.
- Самостоятельная организация и реализация проекта (набирает рабочую группу, распределяем задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку и проведение мероприятие) — мероприятие «под ключ»!
- Работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотные выстроенные коммуникации с клиентом).
- Поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки).
- Ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др).
- Выполняет поставленный план работ и KPI (рентабельность и маржинальность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность).
Что у нас есть (добиваем аргументами):
- Классная команда.
- Крупномасштабные ивент проекты.
- Амбициозные цели.
- Поток клиентов, которые ждут, когда ты им разработаешь суперпроект.
- Отличный уютный офис на мансарде, кофе и молоко.
- Все что нужно чтобы чувствовать себя успешным и зарабатывать хорошие деньги: репутация, технологии, финансы для обеспечения проектов.
- Оплата труда – по результатам работы: оклад + ежеквартальные и годовые премии ( обсуждается индивидуально).
Поэтому… если ты не готов и не умеешь работать на результат – тебе у нас не понравится. Если ты уверен в себе, своем опыте и профессионализме – добро пожаловать в команду! Большая просьба к заинтересованным кандидатам, на встречу приходить со своим портфолио тех проектов, которые вы делали самостоятельно!
Присылайте ваше резюме Безмельницыной Дине.
Sales manager
по договоренности
AVANT
Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию: Sales manager.
Обязанности:
- Активный поиск и привлечение новых клиентов по всем направлениям деятельности агентства.
- Проведение переговоров и встреч потенциальными клиентами.
- Подготовка предложений и презентаций.
- Заключение договоров, расчет смет.
- Контроль исполнения договоренностей.
Требования:
- Опыт поиска, привлечения и ведения клиентов.
- Навыки проведения переговоров и заключения договоров.
- Понимание специфики работы агентства, желательна теоретическая или практическая подготовка в области маркетинга и рекламы, в идеале – опыт продаж рекламных и маркетинговых услуг.
- Умение легко устанавливать контакт с людьми, умение грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме, способность слышать и понимать потребности клиента.
- Навыки ведения документооборота, расчета смет.
- Готовность активно и качественно работать, желание зарабатывать и развиваться вместе с командой.
Условия:
- Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.
- Доброжелательные, активные и творческие коллеги.
- Вдобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».
- Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата.
Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.
Account manager
по договоренности
AVANT
Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию: Account manager в digital-отдел.
Должностные обязанности:
- Ведение клиентов агентства (digital-проекты).
- коммуникация с клиентами, ведение деловой переписки, встречи.
- подготовка предложений и их презентация.
- просчет стоимости проектов, составление смет.
- участие в мозговых штурмах совместно с креативной группой.
- постановка задач исполнителям, привлекаемым на проект, контроль сроков и качества.
- ведение документооборота, отчетность.
- контроль своевременного закрытия проекта и получения оплаты от клиента.
Требования к кандидату:
- Практический опыт работы в веб-студии.
- Опыт самостоятельного ведения и управления различными digital-проектами.
- Навыки координации работы исполнителей (разработчики, креативная группа и др.).
- Техническая грамотность, понимание жизненного цикла проекта.
- Грамотная устная и письменная речь, умение просто и понятно доносить информацию по разработке как клиенту, так и команде.
- Коммуникабельность, ответственность, готовность добросовестно работать и постоянно развиваться.
- Желательно иметь опыт запуска проектов от промо до e-commerce, знать системы управления проектами.
Условия:
- Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.
- Доброжелательные, активные и творческие коллеги.
- Удобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».
- Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата
Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.
Frontend-верстальщик
по договоренности
AVANT
Агентство коммуникаций Авант приглашает в свою команду специалиста на позицию Frontend-верстальщика.
Обязанности:
- Верстка HTML-страниц по предоставляемым дизайн-макетам.
- Разработка интерактивных элементов дизайна на Javascript.
- Выполнение работы в поставленные сроки.
Требования:
- Опыт работы от 2-х лет.
- Отличные знания HTML (HTML5, HTML5 API, CANVAS ), CSS3, умение создать кроссбраузерную валидную верстку.
- Отличное знание и навыки Javascript (JQuery), знание JQuery плагинов.
- Понимание работы разных браузеров, их нюансов.
- Знание принципов адаптивной верстки (Media Queries).
- Навыки работы с графическими редакторами (Photoshop, Sketch).
- Умение работать с разными CMS (Bitrix, ModX, WordPress и тд.), как «+».
- Знание инструментов для сборки Gulp, Webpack.
- Знание препроцессоров Sass/Less.
- Знание Flexbox.
Условия:
- Возможность профессионального развития, крупные и интересные проекты.
- Доброжелательные, активные и творческие коллеги.
- Удобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая».
- Трудоустройство согласно ТК РФ, стабильная и своевременная зарплата.
Свои резюме присылайте сюда или звоните 8-965-190-82-65.