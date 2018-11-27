Обзор европейской сессии: доллар вырос до самого высокого уровня почти за две недели — 27 ноябрь 2018 | Новости рынка Форекс — FxTeam

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 95 94 92

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Ноябрь 5 10 19

Доллар США вырос до самого высокого уровня почти за две недели против основных валют, после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он будет продвигать тарифы на китайские товары, что усиливает озабоченность по поводу напряженности в мировой торговле.

Стерлинг был самой слабой основной валютой по всем направлениям после того, как Трамп заявил, что соглашение о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза может сделать торговлю между Соединенными Штатами и Великобританией более трудной.

Отдельно Трамп сказал в интервью The Wall Street Journal, что он возможно повысит тарифы на китайский импорт на сумму $200 млрд до 25% с 10% в настоящее время.

Угроза эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира является основным источником беспокойства в следующем году, на фоне ожиданий, что мировая экономика может замедлиться, увеличив спрос на безопасный доллар.

Евро упал до $ 1,1305, самого низкого уровня с середины ноября, но вскоре немного восстановил утраченные позиции.

На экономических новостях, уверенность потребителей Франции снизилась в ноябре до самого низкого уровня с начала 2015 года, свидетельствуют данные опроса статистического бюро INSEE. Соответствующий индекс упал до 92 с 95 в октябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 94 балла.

Рост розничных продаж в Великобритании поднялся в этом году до ноября после того, как рост в основном застопорился в октябре, показали данные Конфедерации Британских Промышленников (CBI). Индекс розничных продаж по данным CBI вырос до 19 с предыдущего значения 5. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя — до 10.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1305-45

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2745

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.65

Во вторник выйдет минимальное количество данных. В 14:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за сентябрь, а в 15:00 GMT — индикатор потребительской уверенности за ноябрь. В 20:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет РБНЗ о финансовой стабильности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade





Источник