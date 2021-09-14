Обязательное предоставление ИНН отберёт возможность у украинцев покупать в международных интернет магазинах

14 сентября 2021, вторник, 14:03

98

2021-09-14T14:03:00+03:00

Экономика

2021-09-14T16:15:03+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Обязательное предоставление ИНН отберёт возможность у украинцев покупать в международных интернет магазинах

Григорий Яковенко

Новая почта. Фото: instagram.com/novaposhta.official

Компания экспресс-доставки «Новая почта» заявляет, что введение инициативы депутата Верховной Рады Нины Южаниной (фракция «Европейская солидарность») об обязательном предоставлении индивидуального номера налогоплательщика/идентификационного кода или паспортных данных при получении международных посылок остановит индустрию международной экспресс-доставки в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель «Новой почты».

«Сейчас ни одна логистическая компания в Украине не готова ни к сбору, ни к верификации таких данных. Это технически невозможно. И мы прогнозируем, что это создаст коллапс целой отрасли — количество грузов на сортировочных хабах будет накапливаться и логистические операторы просто не будут успевать обрабатывать и выдавать отправления клиентам. Однако на работе отделений это никак не отразится, ведь нерастаможенные и невыпущенные в свободное обращение зарубежные отправления не смогут попасть в сеть отделений вообще», — сообщили в компании.

«Новая почта» считает, что эта инициатива принадлежит людям, которые не понимают, как работает почтовая доставка и электронная коммерция.

«При покупках товаров, например, на AliExpress или Amazon, никто у клиентов не спрашивает скан паспорта или идентификационный код, такая процедура просто не предусмотрена», — подытожили в компании.

Как сообщали Українські Новини, за 7 месяцев Таможенная служба выявила нарушений правил на 1,76 млрд гривен.

В августе «Новая почта» запустила денежные переводы через WesternUnion.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости