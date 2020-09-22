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Объявлена регистрация на онлайн-курс от ПРООН

E-commerce 22 Сен 2020
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ПРООН и Общественная школа бизнеса объявили запись на бесплатный онлайн-курс для представителей микро-, малого и среднего бизнеса в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Приглашаются все, кто планируют начать свой бизнес, а также владельцы среднего и малого бизнеса, проживающие в Донецкой, Луганской и определенных районах Запорожской области.

Преимущество предоставляется работающим в секторах производства оборудования, продуктов питания, текстильной продукции, зерновых и масляных культур, коровьего молока и говядины, яиц и мяса домашней птицы, фруктов и овощей, изготовления керамики, а также индустрии гостеприимства.

Учеба продлится 3 дня (с 10.00 по 14.00) и охватит следующую тематику:

  • продвижение услуг и товаров;
  • бизнес-модель и электронная коммерция;
  • обзор национальных и международных платформ онлайн продаж;
  • анализ систем доставки, которые работают в Украине;
  • система обработки цифровых платежей.

Регистрация на тренинги продлится до 24 сентября. Более подробная информация на официальном сайте Бердянского городского совета.



Источник

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