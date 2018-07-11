«Объявить дефолт и не платить долги»: экс-депутат Рады придумал, как восстановить экономику Украины

2:07 11 Июля 2018

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Лондон, 11 июля. Власти Украины должны объявить дефолт и не возвращать взятые у Запада деньги, чтобы уменьшить свою зависимость от него, считает бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко.

По его словам, режим действующего президента Украины Петр Порошенко загнал страну в зависимость от Запада и серьезную долговую яму, что, в перспективе, потребует серьезного восстановления экономики. Онищенко предположил, что лучшей стратегией в данном случае стало бы объявление дефолта.

Онищенко указал, что стратегия Порошенко исчерпывается получением кредитов у МВФ: никто из его правительства не задумывается над вопросов, когда и каким образом они будут возвращены.

«Я считаю, для Украины, как для страны, ― при новом правительстве лучше всего объявить дефолт и не платить эти долги. Начать всё сначала, развивать страну за счёт своих экономических способностей и возможностей. Потому что долги мы никогда не выплатим, мы всё время будем в зависимости от Запада», ― приводит слова Онищенко «Политнавигатор».

Он выразил убеждение, что Украина не сможет расплатиться по долгам, сделанным во время президентского срока Порошенко.

Автор: Антон Зарубин

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