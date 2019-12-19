Обвиняемый в расстреле майдановцев экс-беркутовец выпущен под домашний арест. Новости политики

Суд отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего сотрудника «Беркута» Александра Маринченко. Его обвиняют в убийствах протестующих во время Революции достоинства

Об этом Громадському сообщил один из адвокатов экс-беркутовцев Александр Горошинский, передает «ДС».

Маринченко обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

Напомним, в октябре другому экс-сотруднику спецподразделения «Беркут» Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах на евромайдане, изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест с 22:00 до 6:00.

Ранее адвокат обвиняемого в расстрелах на Майдане экс-беркутовца Олега Янишевского попросил суд отменить содержание под стражей его подзащитного и изменить ему меру пресечения.

Кроме того, 10 июня бывшего снайпера «Омега» Дмитрия Хмиля, подозреваемого в убийстве участника Майдана Александра Храпаченко, отпустили под ночной домашний арест

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