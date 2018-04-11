Обвал рубля: повлияет ли на Украину и какие санкции ждут РФ

В результате введения санкций США против России курс рубля упал до 65.06 за доллар – самый низкий уровень с ноября 2016 года. Политический аналитик Олег Пономарь рассказал Фактам ICTV, какие еще санкции Запад введет против РФ и повлияет ли падение рубля на украинскую гривну.

Российская валюта на Московской бирже стремительно теряет вес. Черная полоса для рубля началась после антироссийских санкций США.

В ходе биржевых торгов американская валюта впервые с декабря 2016-го преодолевала психологический рубеж в 63 рубля, а евро — впервые с апреля того же года оценивался выше 77 рублей.

Экономические

санкции

Минфина США

против России

До конца весны американские физические и юрлица обязаны свернуть все операции, контракты и другие соглашения с компаниями En+ Group, РусАл, Базовый элемент, Евросибэнерго, Рособоронэкспорт, группой Ренова, Газпром-бурение, группой ГАЗ и их владельцами.

На фоне обострения геополитических рисков в понедельник российский фондовый рынок потерял 820 млрд рублей капитализации. Это вызвало цепную реакцию на валютном рынке.

Известный политический обозреватель Олег Пономарь рассказал, какие еще санкции могут наложить на Россию и повлияет ли падение рубля на гривну.

Далее — прямая речь.

Следующие санкции

– Рубль и дальше будет дешеветь, поскольку санкционная политика Запада в отношении РФ будет только ужесточаться.

Впереди еще санкции в виде запрета западным инвесторам проводить операции с долгом РФ, а также санкции к другим приближенным к Владимиру Путину олигархам из “кремлевского списка”.

Санкционных пакетов еще будет много, и окончания этого процесса в ближайшие годы быть не может, пока Россия не вернет все захваченное у Украины, Молдовы, Грузии и так далее.

Гривна и рубль

– Гривна уже не падает в паре с рублем, как это было в 2014-2016 годах.

Если в 2014 взаимное проникновение экономик РФ и Украины составляло более 70%, то сейчас эта цифра – 8%.

Экономика Украины переориентировалась на Запад и отвязалась полностью от РФ. Поэтому гривна более не связана с рублем и живет своей жизнью.

Нам нужно возобновить программу МВФ – вот что важно для нашей экономики и гривны. Ждем не популизма от премьера и Рады, а конкретных рыночно-либеральных реформ, которые мы обещали Западу, – подытожил Олег Пономарь.

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Напомним, банкиры дали свой прогноз курса доллара к концу 2018 года.

Валерия Малицкая





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