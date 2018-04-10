Обвал российского рубля не повлияет на валютный рынок Украины — эксперты

Однако такое влияние возможно в дальнейшем при полномасштабном кризисе в РФ.

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Обвал российского рубля после введения новых санкций США против российских компаний, олигархов и должностных лиц не окажет существенного влияния на валютный рынок Украины в краткосрочной перспективе, однако такое влияние возможно в дальнейшем при полномасштабном кризисе в РФ, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, как прокомментировал начальник отдела продаж казначейских продуктов «ОТП Банка» Юрий Крохмаль, из-за падения курса российского рубля объем поступающей в Украину экспортной выручки в рублях снизится в пересчете на доллары и, соответственно, снизится предложение валюты от экспортеров, получающих такую выручку.

«Однако сейчас, в период сезонного преобладания на межбанковском валютном рынке Украины предложения валюты, скорее всего, сложившаяся ситуация сильного влияния на курс гривни не окажет. В перспективе, снижение экспортной выручки из Российской Федерации сократит возможности Национального банка Украины по пополнению резервов через покупку валюты с рынка», — прогнозирует эксперт.

При этом он отметил, что за последние годы товарооборот между Украиной и РФ существенно сократился, из-за чего влияние курса рубля на курс гривни также ощутимо снизилось.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко также отметила, что в последние годы зависимость Украины от России снизилась. «Краткосрочные колебания рубля не должны оказать серьезного влияния на динамику украинской валюты, так как прямой и сильной зависимости между ними нет. Среднесрочное влияние, если в России развернется валютный кризис, будет заметным, но благодаря переориентации на другие рынки, очевидно, не столь болезненным, как еще несколько лет назад», — полагает эксперт.

По ее словам, потенциальный финансовый кризис в России (если санкции и ослабление рубля продолжатся) в среднесрочной перспективе сдержанно негативно скажется на украинском экспорте. «В структуре экспорта товаров Россия все еще занимает весьма существенную долю в 9%, и ослабление рубля, если оно будет продолжаться, может привести к снижению продаж украинских товаров в Россию. Но ситуация будет намного лучше, чем была бы, например, в 2012 году, когда Россия покупала четверть всего украинского экспорта», — добавила Репко.

Также эксперт допускает негативное влияние на объемы переводов из России в Украину, которые в 2017 году составили 1,3 миллиарда долларов. «По обновленным данным НБУ, Польша постепенно заместила Россию как лидера по объемам переводов, а безвизовый режим позволит украинским работникам легче переориентироваться. Уже в 2013 году, даже до введения безвизового режима, произошел перелом — украинцы стали больше посещать Европу, чем Россию», — отметила Репко.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО «Эн Пи Ви Инжиниринг» Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация», холдинг «Российские машины», группа компаний «Ренова» и российская алюминиевая компания «Русал».

Введение новых санкций США спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.

В частности, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 9 апреля российские олигархи потеряли более 15 миллиардов долларов.

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