Обвал на биржах и дыхание кризиса: почему Украине не избежать проблем

C 10 октября американские фондовые индексы пошли вниз, потеряв за три дня 5-6%. Акции сбывали так активно, что биржевики вспомнили февраль 2018 года, когда произошла самая масштабная распродажа за последние два года

Два серьезных спада на биржах за один год – как минимум повод задуматься. Оптимисты говорят, что пора откорректировать цены, скептики – что есть основания ждать нового кризиса.

Что произошло?

Толчок мировым биржам сделали в США. Такие индексы, как NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones Industrial Average просели максимально за последние несколько месяцев. Значения еще не достигли того уровня, который был в феврале, но близки к этим отметкам.

Американцы в четверг 11 октября ударили и по азиатским биржам – японский индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng показали самое серьезное падение за последние полтора года – на 4% и 3,5% соответственно. Лихорадило Европу, Австралию, Китай, но часть своих потерь там отыграли. Хотя в пятницу 12 октября NASDAQ, Dow Jones, S&P по-прежнему шли в минус.

Указательные пальцы финансистов сразу ткнули в несколько виновных. Первый – Федеральная резервная система США, которая в конце сентября повысила учетную ставку до 2,25%. Больше того, там уточнили, что есть вероятность повышения ставки и в декабре. Растущая учетная ставка повышает и кредитные ставки: рефинансирование для американских компаний обходится дороже, в результате инвесторы сбрасывают акции заемщиков и индексы идут вниз.

Второе последствие повышения учетной ставки – растет доходность казначейских обязательств США. Инвесторы считают, что проще продать акции компаний и купить эти ценные бумаги: рисков минимум, а прибыль растет.

Следующие виновники – крупные компании, которые в пятницу, 12 октября, начинают отчитываться за третий квартал 2018 года. Инвесторы засомневались, что показатели будут такими уж впечатляющими. Тут еще некоторые из компаний, в частности Louis Vuitton LVMH, 10 октября предупредили, что из-за торговых войн США с Китаем и Европой показатели могут быть хуже, чем ожидалось. То есть и отчетность, и войны насыпали биржам негатива.

Добавил и Международный валютный фонд. 9 октября там сделали прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах. Темпы пересмотрели в сторону замедления – с 3,9% до 3,7%. «Рост достиг потолка», — констатировали аналитики.

Обычные колебания vs очередной кризис

Часть зарубежных аналитиков называют ситуацию на биржах не падением, а коррекцией. Также возлагают надежды на переориентацию инвесторов с акций высокотехнологичных компаний, которые пользовались высоким спросом в последнее время, на недооцененные ценные бумаги. Но за прошедшие несколько дней просел не только индекс NASDAQ, куда включают промышленные высокотехнологичные компании, но и индустриальный Dow Jones.

Если посмотреть на динамику, то индексы росли в течение нескольких лет. Но есть одна настораживающая тенденция: взлеты и падения 2018 года намного более резкие, нервные, чем в 2016-2017 гг.

«Это говорит о том, что кризисная частотность возрастает. Ведь кризис не начинается с какой-то определенной даты и четкого времени», — объясняет финансовый эксперт Алексей Кущ.

МВФ сказал свое слово – рост экономики замедляется. Тех же взглядов придерживаются и в ВТО: по итогам 2018 г. там ожидают не 4,4% роста, как раньше, а 3,9%. Причины – санкции и торговые ограничения.

«Если такие консервативные организации, как МВФ и ВТО говорят о замедлении роста, значит все может быть намного хуже. Там понимают степень влияния своих прогнозов на мировые рынки, — говорит эксперт. — Как правило, прогнозы ВТО и МВФ – сверхоптимистические, а все всегда происходит значительно хуже, чем они ожидают».

Президент США Дональд Трамп уже поставил диагноз – во всем обвинил Федеральную резервную систему и сказал, что там сошли с ума. По его мнению, торговое противостояние с Поднебесной тут ни при чем.

«Раньше мировые игроки понимали, что есть США, которые занимаются дирижированием всей экономики, — уточняет Алексей Кущ. — В 2008 году действия ФРС были направлены не только на спасение американской экономики, но и соотносились с необходимостью вывести из кризиса остальную. Нынешние заявления Трампа говорят о том, что мировая экономика лишилась этого глобального дирижирования. Нет целостной, конструктивной политики в крупнейшей экономике».

Зарубежные аналитики считают, что нужно привыкать к волатильности на рынках – это плата за рост в течение нескольких лет. Но о масштабном кризисе не говорили и десять лет назад – с прогнозированием проблемы были и остались.

«Вот грязный секрет о фондовом рынке: в большинстве случаев никто не имеет представления, почему акции растут или падают в определенный час или день, — пишет редактор Bloomberg Марк Гонглоф. — Беда в том, что многим людям платят за объяснение таких явлений, поэтому мы часто прибегаем к такому тайному аналитическому методу, известному как «угадывание».

Почему это должно беспокоить Украину?

Фондовый рынок в Украине практически отсутствует и влияния на экономику и кошельки людей не оказывает. Но это не значит, что и мировые тенденции обходят нас стороной.

Весь год эксперты всех уровней и всех стран говорят об одном и том же: нынешняя экономическая политика США создает проблемы для развивающихся рынков. Зачем рисковать, играясь с развивающимися странами, если можно сделать ставку на дорожающий доллар и вложиться в надежные долговые обязательства Штатов, тем более что с повышение ставки их доходность растет. Об бегстве инвесторов в своих отчетах пишет и НБУ, так что предупреждение актуально для Украины.

На внешних рынках Украине одолжить что-то очень трудно. Подтверждение тому – выпуск украинских облигаций на внешнем рынке под 9% летом 2018 года. Это очень высокая ставка, а ведь привлечь удалось не так уж много – 730 млн долл. Для сравнения, в прошлом году Украина привлекла 3 млрд долл. под 7%.

Подтверждение тому – выпуск украинских облигаций на внешнем рынке под 9% летом 2018 года. Это очень высокая ставка, а ведь привлечь удалось не так уж много – 730 млн долл. Для сравнения, в прошлом году Украина привлекла 3 млрд долл. под 7%. С прямыми иностранными инвестициями проблемы были и никуда не делись. С начала года удалось привлечь 1,1 млрд долл. В 2017 году – 2,2 млрд долл. Для сравнения, даже в кризисном 2009 году ПИИ составляли 4,8 млрд долл.

С начала года удалось привлечь 1,1 млрд долл. В 2017 году – 2,2 млрд долл. Для сравнения, даже в кризисном 2009 году ПИИ составляли 4,8 млрд долл. В то же время валюта остро нужна. За нею мы стучимся к МВФ и надеемся, что после транша разморозятся другие кредиты — от Евросоюза и Всемирного банка. Ведь в 2019 году начинаются многомиллиардные выплаты по внешним долгам: нужно будет заплатить 12 млрд долл.

Нет валюты от кредиторов, невозможно занять деньги на внешних рынках – остается уповать на наш экспорт. Но падение рынков и замедление роста экономики – очень скверные сигналы.

Украина завязла в своей экономической модели. Страна находится в зависимости от сырьевого экспорта – руды, зерна, которые дают половину ВВП, и от энергетического импорта – нефтепродуктов, угля, газа. Пока что руда и зерно держатся, но энергоресурсы идут вверх. К концу года даже пророчат 100 долл. за баррель нефти. Причины тут работают отнюдь не экономические, а спекулятивные и политические, тогда как руда и зерно в политику погружены намного меньше.

Если цены на наш экспорт пойдут вниз, а на энергоносители – вверх, «сырьевые ножницы» будут отрезать куски нашего ВВП, будем тратить валюты еще больше, а получать еще меньше.

«Замедление мировой экономики – это замедление потребления сырья. Спрос падает – падают цены – это непреложные законы рынка, — констатирует Алексей Кущ. — «Сырьевые ножницы» — опасная сырьевая парадигма для Украины. Это отрежет часть нашего ВВП, увеличит затраты нашего внутреннего производства (на энергоносители, — ред.) и, соответственно, понизит конкурентность наших товаров, в том числе и на внутреннем рынке».

Если резюмировать, то второе за год падение фондовых рынков вызывает серьезные опасения и говорит о кризисных явлениях в мировой экономике.

Масштабы этого кризиса пока что невозможно предсказать – аналитики рассматривают как локальные проблемы на развивающихся рынках, так и глобальные проблемы, если рухнет вторая мировая экономика – Китай.

Но даже замедление роста мировой экономики — это удар по украинскому экспорту, проблемы с погашением внешнего долга и снижение нашего ВВП. Если же мы имеем дело с кризисом, то удар может быть не просто болезненным, а сокрушительным.

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Анна Гончаренко

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