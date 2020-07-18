Обвал гривны, рост коммуналки и ужесточение карантина в Украине — главное за ночь

Коммуналка и цены на еду взлетят вверх, украинцев добили прогнозом: «В августе-сентябре…»

Стало известно, когда украинцам придется больше денег отдавать за продукты.

Эксперты уверены, что уже в третьем квартале инфляция вырастет, и цены на товары и услуги поползут вверх.

Аналитик Олег Пендзин утверждает, что к концу 2020 года инфляция в стране дойдет до 9% годового роста цен, как и было заложено в бюджет. И в третьем квартале будет опережение — около 3% по сравнению с нынешними 0,5-1%.

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Алексей Дорошенко не сомневается, что будет спровоцирован рост коммунальных тарифов прямо перед стартом отопительного сезона.

«Снижение цен на коммунальные услуги, прежде всего на газ, точно сменится их ростом. Так как начнется подготовка к новому отопительному сезону, и спрос на газ в мире вырастет», — озвучил он свой прогноз.

НБУ добил украинцев новым курсом валют, доллар идет на рекорд: что будет с гривной после выходных

Курс валют в Украине 18 июля застынет на месте, готовясь к неожиданному рывку в первый рабочий день

Об этом говорится в свежем курсе валют от Нацбанка.

Так, доллар начнет следующую неделю с неожиданного плюса: +0,0868. К средине последнего дня валюта уже разогналась до 27,3454, а к концу дня решил набрать еще больше.

Евро также в понедельник взвинтят: +0,1264.

Курс валют в Украине 18 июля от Национального банка:

100 долларов — 2727,38 грн;

100 евро — 3112,9 грн.

Украина на грани нового карантина, появилось срочное заявление Ляшко: «Поделят на четыре зоны и…»

Учитывая уровень заболеваемости на соответствующей территории, Украину поделят на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы переходим на совершенно другую систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны», — сказал Ляшко, раскрыв детали, что будут означать эти зоны.

Так, красная зона предусматривает жесткий карантин. Ограничения будут похожи на те, которые действовали в начале эпидемии (в конце марта и в начале апреля). То есть, «рестораны не работают, общественный транспорт не ходит».

Зеленая, желтая и оранжевая зоны будут ограничивать только определенную деятельность. В целом экономика будет работать, но с разной степенью противоэпидемических требований.

Взрыв прогремел на входе в метро в Киеве, есть пострадавший: кадры с места ЧП

В пятницу вечером в Киеве, неподалеку от входа в метро, прогремел мощнейший взрыв, из-за чего выбило окна и ранило человека.

«Взрыв на метро Шулявской. Со слов очевидцев взорвалась урна с мусором. Недалеко от неё стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства этого происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах сняты первые секунды после взрыва. У мужчины окровавлена нога, ему оказывают первую помощь. Сама урна явно повреждена, а взрывной волной выбило окна, которые находились сзади.

В метрополитене уже выступили с заявлением, что, несмотря на инцидент, поезда ходят в штатном режиме. Сейчас там работают следователи и взрывотехники.

Напомним, в киевской многоэтажке нашли взрывчатку с детонаторами: подробности ЧП.

Также Politeka писала, переполох на центральном автовокзале в Киеве, съехались силовики: кадры с места ЧП.

Politeka ранее сообщала, что дебоширы устроили стрельбу в Киеве, люди разбегаются: кадры беспредела.

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