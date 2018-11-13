Обвал гривны начнется в марте. Украинская валюта может не выдержать давления

В понедельник, 5 ноября, международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало курс доллара в Украине на 2019-2020 годы. По данным агентства, в 2019 году курс будет 30,7 грн/доллар, а в 2020 году — 32,3 грн/доллар.

Прогнозируется, что до конца 2018 года курс останется на уровне 27,4 гривны.Чем дальше, тем ниже. Агентство S&P спрогнозировало курс гривны на 3 года

«Новый прогноз Fitch — это, скорее, ориентир на будущее. Более важным вопросом является курс на конец этого и следующего года. И здесь есть целый ряд областей риска», — сообщил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Так, подметил он, золотовалютные резервы (ЗВР) Украины пять месяцев подряд снижались, но смогли увеличиться на $2 млрд благодаря последнему размещению украинских евробондов на внешнем рынке заимствования капитала. При этом $700 млн государство сразу вернуло по внешним долгам.

Бездонные резервы

Ставка в 10% по этим бондам — высокая и непозволительно дорогая для Украины. Деньги по бондам сняли вопросы о финансовом и курсовом будущем страны до конца года, но сделали это за счет увеличения внешнего долга и резкого возрастания его обслуживания.

Устенко напомнил, что в феврале 2014 года золото-валютные резервы (ЗВР) государства составляли $15,5 млрд, а в феврале 2015 года ЗВР уже были на уровне $5,5 млрд. Поэтому в марте 2015-го для Украины было очень важно открыть программу сотрудничества с Международным валютным фондом: в феврале 2016 года ЗВР снова пополнились до $15,5 млрд, а в феврале 2017 года — до около $17 млрд.

«Если бы следование программе с МВФ продолжалось, то резервы должны были вырасти до расчетного показателя $32 млрд. Но Украина не выдержала, потому что практически сорвала программу с фондом. Снижение ЗВР в этом году было в июне, июле, августе, сентябре. В октябре снижение было фактически по всему месяцу, а в конце месяца правительство начало выкупать валюту на рынке. Но это не суперпродуманная политика Нацбанка. Курсы поменялись, и физически валюты в стране больше не стало», — сказал Устенко.

В октябре украинские ЗВР выросли на 0,6% — до $16,737 млрд. Плюс $1,3 млрд, полученные за евробонды. Значит, резервы составляют чуть более $18 млрд. Но это вновь благодаря очень дорогим кредитам, которые наконец-то удалось взять после четырех месяцев отказа (ЗВР худели, так как никто не давал в долг). Но их все равно придется отдавать, и резервы снова опустеют.

Ухудшение и вывод

По словам экономического эксперта Виктора Скаршевского, на девальвацию гривны давят традиционные факторы внутри страны и за ее пределами. И они сделают курс валют 29,5-30 гривен за доллар.

«В декабре бюджетные расходы будут в 2-3 раза выше, чем среднемесячные по году. Для этого есть все основания, так как за 10 месяцев, по моим оценкам, расходная часть бюджета недофинансирована на 65 млрд грн — где-то на 8,5% от всех расходов госбюджета. Сейчас накапливается задолженность и будет погашена почти вся в декабре. Это говорит о том, что будет всплеск денег в экономику, что приведет к девальвации гривны, как это было в прошлые три года», — сказал Скаршевский.Экс-зампред Нацбанка Украины: Гривна будет падать до 2020 года

Повлияют на курс валют и ухудшение инвестклимата, и уменьшение иностранных инвестиций вследствие недоверия инвесторов к Украине и к ее экономической политике. Нерезиденты будут выводить деньги из страны.

По утверждению экономиста, сумма вывода средств увеличится вдвое и составит порядка $3,5 млрд (по сравнению с $1,7 млрд в прошлом году).

В то же время прямые иностранные инвестиции в Украину находятся на мизерном уровне — конца 1990-х годов.

«И в этом году, по данным Национального банка, уменьшились еще в 1,5 раза», — сказал финэксперт.

Увеличивающийся дефицит торгового баланса также раскачает валюту. По оценкам Скаршевского, он составит примерно $12 млрд по методологии Нацбанка. Так, дефицит торгового баланса с 2015 года увеличится в 3,5 раза.

«Мы производим намного меньше, чем покупаем. Приходится докупать, особенно готовую продукцию, так как мы ее не создаем. И это обходится дороже сырья и товаров с низкой добавленной стоимостью, которые Украина экспортирует», — заявил Виктор Скаршевский.

Он добавил, что ко всему прочему ухудшается внешнеэкономическая конъюнктура и проседают рынки.

Падение в избирательный период

По мнению экс-зампредправления Нацбанка Александра Савченко, кроме названных Скаршевским основных негативных факторов, влияющих на девальвацию гривны, на нее влияют и антиукраинские санкции со стороны России, и жесткая монетарная политика украинского правительства.

«Все-таки санкции повлияют на экспортный потенциал украинского сельского хозяйства, фармакологии, металлургии, если это не будет нейтрализовано ответными санкциями со стороны Украины. Российские санкции не превышают $0,5 млрд. А жесткая монетарная политика ошибочна и направлена против экономического роста и индустриальной политики.

Ожидаемая инфляция — 10%, а ставки рефинансирования — 18%. Ни в одной стране мира такого феномена не существует. Я связываю существование у нас этой ставки с коррупционной составляющей, чтобы некоторые наши фингруппы зарабатывали на операциях с ОВГЗ (облигациями внутреннего госзайма. — Ред.) и на курсе. Выплачивать 10% годовых в долларах — это слишком для страны, а аппетиты увеличиваются, и, думаю, это не последнее размещение», — пояснил Савченко.Устенко: Спасение гривны обошлось для Украины слишком дорого

Он прогнозирует, что в последние две недели 2018 года банки традиционно будут закрывать балансы, и спрос на валюту у них увеличится. Тогда гривна немного упадет, но не ниже 29-29,5 грн/доллар в зависимости от того, получит ли Украина кредит от МВФ, а с ним и от других международных кредитных доноров страны. А если не получит, есть риск получить курс 30 грн/доллар уже в начале 2019 года.

Также, по мнению экономиста, гривна девальвирует еще и по причине выборов. Политическая дестабилизация традиционно прибавляет 3-5% к текущему падению национальной валюты.

Вместе с тем остановка падения и откат к стабильности гривны случится ближе к концу 2019 года. В этом случае лучшим методом прогнозирования Савченко считает опорой на аналогичный опыт, то есть анализ происходящего с национальной валютой во время предыдущих избирательных процессов. А тогда девальвация нацвалюты, по его словам, была чуть больше 5%.

Если выборы будут турбулентными, гривна упадет до 10% и более. Если все пройдет более-менее спокойно, традиционно гривна девальвирует на 6-8%. Но потом, как правило, национальная валюта отыгрывает 3-4%. При этом анализировать поведение гривны сложно, так как один фактор будет накладываться на другой.

А будет ли девальвация, как в 2014-2015 годах, зависит от масштабов кризиса.

«Но, конечно, такой не будет, потому что это уже вершина непрофессионализма. Потому что когда убежал Янукович, вместе с ним из банковской системы на протяжении 3-4 недель убежало $4-5 млрд. И у руководителей государства не хватило ума не выпускать эти деньги из страны. Конечно, долларов стало меньше, курс обвалился. Плюс рефинансирование банков главой НБУ Кубивом после того, как у банков не осталось валюты», — отметил экономист.

Савченко пояснил, что курс — это составляющая спроса и предложения валюты на рынках. А политика имеет к этому прямое отношение. Ведь бизнес-группы, сконцентрированные вокруг текущей власти, не уверены, каким будет результат избирательных гонок, переизберут ли эту власть. Поэтому они начинают придерживать валютную выручку и при первой возможности выводят ее в офшоры — легально или нелегально. Обычно если выборы для олигархических групп окончились благоприятно, они заводят валюту домой, если нет — не заводят.

Независимость будет нарушена

Пока же факт остается фактом: Украина продолжает сотрудничество с МВФ, а для его продолжения необходимо получить добро от фонда на новый госбюджет.

И его примут, потому что уже предусмотрено повышение в несколько этапов тарифов на газ для населения. Но бюджет не примут быстро. В доходной части никто из депутатов не будет поступаться своими интересами, но будут пытаться закладывать быстрые механизмы выжимки денег из экономики — поднятие акцизов на табак и алкоголь, на посылки.Степанюк: В 2019 году проигравшие на выборах будут в панике выводить деньги из Украины

При этом к программе МВФ привязана и программа макрофинансовой помощи от Евросоюза. Если нет первого, нет и второго. И тогда под вопросом получение Украиной $3,9 млрд от МВФ, 1 млрд евро от ЕС, $800 млн от Мирового Банка.

Это означает, что, по подсчетам Международного фонда Блейзера, непокрытая потребность украинского государства в валюте составляет около $8 млрд (с учетом надежды на приток прямых иностранных инвестиций и сохранении тенденции отчислений «заробитчан»), и эта потребность может быть вообще не профинансирована или минимально профинансирована.

«Я предполагаю, что в условиях пика политического цикла, скорее, будет нарушена независимость Национального банка. Тогда более высокими темпами будет раскручиваться инфляция, и будет снижение золотовалютных резервов, но курс как минимум до конца марта 2019 года будут пытаться держать. Однако если программа с международными кредиторами будет нарушена, а деньги из других источников не поступят, курс будет дисбалансирован — курс на уровне 30+ грн/доллар удержать будет почти невозможно после марта 2019 года», — рассказал Олег Устенко.

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