Обвал бирж США грозит миру новой Великой депрессией

Основные фондовые индексы США на торгах в понедельник снизились на 3,8-4,6%. Обвал перекинулся и на азиатские, и на европейские торговые площадки. Стоит ли ждать нового мирового кризиса и какие последствия для России несет паника на биржах — в материале РИА Новости.

Американские горки

Промышленный индекс Dow Jones всего за один день торгов потерял 4,6%, индекс S&P 500 — 4,1%, NASDAQ — 3,78%. Причем Dow Jones опускался более чем на 1500 пунктов, а к закрытию сессии было зафиксировано снижение на 1175 пунктов. Это максимальное падение за всю его 122-летнюю историю.

Руководство США не увидело в происходящем на биржах чего-то экстраординарного. В заявлении Белого дома подчеркивается, что Дональд Трамп сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, а с ними все в порядке. «Рынки колеблются, но фундаментальные основы нашей экономики очень крепки, и мы движемся в правильном направлении», — заверил журналистов представитель Белого дома Радж Шах.

Между тем обвал на фондовом рынке США вызвал цепную реакцию на мировых торговых площадках. С началом торгов во вторник в красную зону ушли биржи Азии и Европы, повторяя американские антирекорды.

Так, японский Nikkei потерял 4,73%, что стало худшим показателем за 18 лет. В Гонконге индекс Hang Seng опустился на 4,84%, китайский Shanghai Composite за день просел на 3,35%.

Биржевые торги в Европе также начались с падения на 2,8% панъевропейского индекса EuroStoxx600. Немецкий DAX опустился на 2,06%, французский CAC 40 — на 2,17%, английский FTSE 100 — на 2,29%.

И российские площадки не остались в стороне: МосБиржа и РТС на старте торгов во вторник снизились на 2% и 2,8% соответственно, но затем немного отыграли потери.

Отечественные индексы в предыдущие месяцы не показывали столь же впечатляющей динамики роста, как американские, поэтому у нас падение проходит менее драматично, пояснил аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Во вторник основные фондовые индексы США на открытии торгов снова вошли в красную зону, однако вскоре перешли к росту и к закрытию бирж повысились на 1,8-2,3%. Впрочем, это не означает, что все неприятности уже позади.

Американский миллиардер Карл Айкан в интервью телеканалу CNBC убежден, что обвал индексов, произошедший в понедельник, предупреждает о будущих потрясениях, причем их последствия могут оказаться хуже, чем во времена Великой депрессии.

Мрачные пророчества

На прошлой неделе сразу два бывших руководителя ФРС — Алан Гринспен и Джанет Йеллен — сделали громкие заявления о новом финансовом кризисе. Гринспен предупредил о двух пузырях: на фондовом рынке и на рынке гособлигаций США. Причем раздувание последнего грозит критическими последствиями.

Гринспен обвинил Трампа в утаивании реального положения дел от конгресса. Он убежден, что ситуация будет только усугубляться, если ФРС продолжит повышать процентные ставки.

Джанет Йеллен, отработавшая в минувшую пятницу последний день на посту главы Федеральной резервной системы, также указала на опасность перегретого рынка. «Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, пузырем, но я бы сказала, что в общем оценка активов завышена», — сказала она.

Ранее датский Saxo Bank опубликовал свой ежегодный обзор «Шокирующие предсказания». Согласно этому прогнозу, в 2018 году мировую экономику ожидает волна серьезных потрясений, в том числе обвал фондового индекса S&P 500.

По мнению экономиста Сергея Хестанова, обвал на американских биржах предугадать было несложно, учитывая, что доходность так называемых длинных долговых обязательств США превысила 2,8%. А доходность уже на уровне 3% критична для американского бюджета. «Для инвесторов это сигнал — пора выходить из акций, что мы и наблюдаем», — сказал собеседник РИА Новости.

В подобных ситуациях капитал покидает развивающиеся рынки, к которым относится и российский, и ищет укрытия в «тихих гаванях» — золоте или, например, наличной валюте (доллар, евро, иена).

Сырье и энергоносители в этот список не входит — соответственно, могут подешеветь. Вслед за падением цен на нефть начнет сдавать позиции и рубль. «Он традиционная жертва», — отметил Хестанов.

Уроки истории

Обвал американских фондовых индексов чреват глобальными распродажами акций на других рынках. А это может послужить одним из триггеров для нового мирового экономического кризиса. Возникают аналогии с Великой депрессией, которая в 1929-1933 годах погрузила в рецессию США, Великобританию, Францию, Канаду и Германию.

Началось все 24 октября 1929 года с краха американских бирж. 28 и 29 октября падение индексов приобрело катастрофические масштабы, перекинувшись на фондовые рынки других стран. Среди причин Великой депрессии называют кризис перепроизводства, просчеты в кредитно-денежной политики ФРС и возникновение биржевого пузыря.

Хестанов считает, что до конца недели прояснится, носит ли падение фондовых индексов США краткосрочный характер, или же это начало нового глобального кризиса.

Другие эксперты дают более сдержанные оценки. Снижение фондовых индексов в диапазоне от 7% до 15% считается вполне нормальным, говорит Дроздов. Так называемый «медвежий рынок» наступает. И поэтому разговоры о кризисе пока преждевременны.

Однако не стоит забывать, что экономические кризисы повторятся с цикличностью примерно раз в 10-11 лет. И в последний раз мировая экономика столкнулась с серьезным вызовом в 2008 году.

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