Обсуждение вопроса об онлайн-торговле лекарствами отложили на январь — Computerworld Россия





11:15 19.12.2018

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Против документа выступают традиционные аптеки: они говорят о рисках для пациентов и потере существенной части рынка.

Комитет по охране здоровья Госдумы принял решение продолжить работу над законопроектом о дистанционной торговле лекарствами в январе, сообщает «Коммерсантъ». Депутаты решили «отточить» формулировки во избежание возможных последствий правоприменения.

Законопроект о онлайн-торговле лекарственными препаратами в декабре 2017 года был принят в первом чтении, однако дальнейшего продвижения не получил из-за невозможности разрешить споры. Один из самых сложных вопросов заключается в том, кто займется доставкой лекарств — фармацевты или курьеры. Пока сошлись во мнении, что курьеры, которые должны иметь фармацевтическое образование. Второй вопрос – кто может заниматься дистанционной торговлей лекарств — только лицензируемые аптеки или все подряд.

На данный момент, дистанционная продажа лекарств запрещена, но на нее есть постоянный спрос, говорят в АКИТ. По подсчетам ассоциации, на онлайн-торговлю препаратами может приходиться до 5% (73 млрд руб.) розничного сегмента российского фармацевтического рынка.



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