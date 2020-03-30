Обсуждение валютного рынка 30 марта 2020 — Минфин

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+89

Алкесандр Боклан

30 марта 2020, 6:12

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Https://www.unian.ua/economics/energetics/10936526-cina-na-naftu-wti-vpershe-z-2002-roku-vpala-do-20-za-barel.html

Ціна на нафту WTI вперше з 2002 року впала до $20 за барель.

Приятно то как.)))

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+7

Алексей Петренко

30 марта 2020, 7:14

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Уряд оприлюднив оновлений прогноз курсу гривні та інфляції на 2020 рік

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+28

Алексей Петренко

30 марта 2020, 7:15

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Зростання інфляції – з 5,6% до 8,7%… Середньорічний курс долара США очікується на рівні 29,5 грн

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+15

Алексей Петренко

30 марта 2020, 7:54

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Прийняття законів про землю та банки можуть перенести на наступний тиждень

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+51

Constellation

30 марта 2020, 8:01

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Судя по последним событиям (компромат на Ермака, плюс грустное выступление Президента по поводу дефолта) гривне ничего хорошего не светит! Сегодня 29 ждём?

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emil7

30 марта 2020, 8:10

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/RomanKharkov

Принос розничный да. Обменники пока все работают в обычном режиме.

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0

GrugoriyHoland

30 марта 2020, 8:20

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Lexa9992018

30 марта 2020, 8:20

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MakDi

30 марта 2020, 8:52

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Та почекайте вже хоронити гривню. Якщо не проголосують то буде другий захід і третій. Якщо і за 3 разом ні, розпуск парламенту і наберуть тих хто проголосує.

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MakDi

30 марта 2020, 9:22

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На короткий термін все залежить від угоди з МВФ. А на кінець року будем дивитись що переможе, великий плюс по зведеному балансу чи кількість надрукованих гривень.

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MakDi

30 марта 2020, 9:23

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На курс від кабміну дивитись варто тільки в тому випадку, якщо антиколомойський закон не буде проголосований цим парламентом.

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PerezdeCuellar

30 марта 2020, 9:24

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Рада сегодня рассмотрит вопросы борьбы с коронавирусом, назначения в Кабмин и изменения в Госбюджет: рынка земли и банковского законопроекта в повестке дня нет

На внеочередном заседании парламента, назначенном на 30 марта помимо вопросов, связанных с Кабинетом министром и организацией работы Верховной Рады, будет рассмотрен ряд законопроектов, в том числе, по борьбе с коронавирусной инфекцией. Законопроектов о рынке земли и банковской деятельности нет в повестке дня, Рада лишь рассмотрит сокращение сроков подачи альтернативных банковскому законопроектов

https://censor.net.ua/news/3185270/rada_segodnya_rassmotrit_voprosy_borby_s_koronavirusom_naznacheniya_v_kabmin_i_izmeneniya_v_gosbyudjet

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alexqvazar

30 марта 2020, 9:26

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+61

Tisha ™

30 марта 2020, 9:40

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Доброго времени суток, коллеги… ) — Джентельмены (iii)3 Дамы @->-

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+66

Tisha ™

30 марта 2020, 9:42

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Напоминаю о том, что в связи с переходом на летнее время, восстановилось стандартное (всем привычное) время появления календарных экономических новостей из-за океана. Т.е. события на американской бирже «вернулись» в привычное время по Киеву.

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+157

Rebel

30 марта 2020, 9:43

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Залишилось 2 дні до виконання Зеленським умов МВФ.

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