Обсуждение валютного рынка 19 марта 2021 — Минфин

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Qwerty1999

19 марта 2021, 22:39

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Корабль США USS Monterey сегодня, 19 марта, вошел в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности в регионе.

Об этом в Twitter сообщает Шестой флот США.

«Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров», — говорится в сообщении американских ВМС.

Российские СМИ сообщили, что РФ вывела на задание в море все шесть подводных лодок Черноморского флота.

Как сообщили ВМС США, USS Monterey будет действовать в Черном море вместе с союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми.

С 19 по 29 марта в Черном море планируется проведение учений НАТО Sea Shield 2021, в которых примут участие более 2000 военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов.

Организует учения ВМС Румынии.

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PerezdeCuellar

19 марта 2021, 21:18

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У висновку засідання РНБО — «Гора народила мишеня».

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salvatore

19 марта 2021, 17:25

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Украина в 2020/21 МГ сокращает производство муки. При этом, падает экспорт и растет импорт продукции

Об этом сообщает ИА «АПК-Информ».

Так, согласно данным Госстата, в июле–январе текущего сезона в стране было произведено 735,8 тыс. т пшеничной муки, что на 22% ниже показателя 2019/20 МГ. При этом, в январе производство муки составило лишь 78,3 тыс. тонн, уступая на 36% аналогичному показателю годом ранее и являясь историческим месячным минимумом за всю историю наблюдения.

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salvatore

19 марта 2021, 17:21

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Экспорт украинских зерновых за год упал почти на 23%

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mezhbank

19 марта 2021, 17:13

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Межбанк:

Курсы от банков: 27.7 / 27.72 грн за доллар.

Торги по доллару завершены.

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QGS

19 марта 2021, 17:08

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Прогноз на МБ

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Q1A2S3W4

19 марта 2021, 16:29

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27,7 27,72

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mezhbank

19 марта 2021, 16:18

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Межбанк:

Курсы от банков: 27.705 / 27.725 грн за доллар.

Торги по доллару продолжают оставаться на минимальной активности перед последним часом пятничной сессии. Идут единичные сделки по лотам до 200 тысяч долларов при небольшом превышении предложения.

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vsv

19 марта 2021, 15:49

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Минутка рекламы. Может что-то полезное по теме «валюты» каждый услышит

Михайло Кухар: про ріст зарплат, курс долара, ФОПів, криптогривню та реформи| Бахматов П.Б.Л.Б #33 — https://www.youtube.com/watch?v=NZ6zRRlJCU8

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mezhbank

19 марта 2021, 15:23

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Межбанк:

Курсы от банков: 27.72 / 27.735 грн за доллар.

На торгах по доллару сохраняется равновесие спроса и предложения при постепенном снижении активности перед выходными. Идут единичные операции по лотам до 200 тысяч долларов.

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Q1A2S3W4

19 марта 2021, 15:09

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27,72 27,735

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salvatore

19 марта 2021, 14:38

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Для Украины конфликт со своим крупнейшим торговым партнером с годовым товарооборотом в размере около $15 млрд подобен экономическому самоубийству.

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salvatore

19 марта 2021, 14:36

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Китай ограничивает поставки товаров из Украины.Украинские экспортеры столкнулись с осложнениями при поставке своих товаров на китайский рынок — таким образом Пекин подает Киеву первые сигналы экономического характера в ответ на действия украинских властей по национализации «Мотор Сич», принадлежащей акционерам из КНР Ранее с аналогичными негласными ограничениями столкнулась Австралия:«Ответ Китая не заставил себя долго ждать: Пекин разворачивает спектр официальных и неформальных экономических мер против товарных поставок из Австралии. Среди них — усложнение таможенных процедур и пересмотр таможенных тарифов, рекомендации китайским компаниям сократить импорт товаров из Австралии, сократить сотрудничество в ряде других отраслей. Ограничения коснулись от поставок лобстеров до руды. Эффект „майских инициатив Пекина“ также не заставил себя долго ждать: миллиардные потери австралийских экспортеров, а стране грозит утрата до 6% ВВП только из-за ограничений в торговле со стороны КНР. Экономика Австралии очень похожа на украинскую: сравнительно небольшая численность населения и небольшой внутренний рынок, соответственно, сильная зависимость от экспорта, да еще и сырьевого. Быстро найти альтернативу китайскому рынку в условиях сужающегося глобального спроса не получится. А на китайский рынок вместо австралийцев моментально выстроились очереди желающих занять высвобождающиеся ниши — проблем с замещением у Китая не возникло» Для Украины конфликт со своим крупнейшим торговым партнером с

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