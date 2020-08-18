Обсуждение валютного рынка 18 августа 2020 — Минфин

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RomanKharkov

18 августа 2020, 18:30

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Https://www.ukr.net/#news/details/main/80181368/ интересная статья а особенно цифры.Кстати с футика позицией перекликается.

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28507816

18 августа 2020, 18:15

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Как аукцион прошел ? Кто в курсе?

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RomanKharkov

18 августа 2020, 17:42

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Мы как всегда впереди планеты всей)))))……………… 27.4(43) прием

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mezhbank

18 августа 2020, 17:28

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Межбанк:

Курсы от банков: 27.275 / 27.295 грн за доллар.

Торги по доллару завершены.

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QGS

18 августа 2020, 16:59

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Прогноз на МБ.

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+15

PerezdeCuellar

18 августа 2020, 16:58

#

Ф 27.30-27.34

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start72

18 августа 2020, 16:41

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Золото 2 014,32 за унцию.

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start72

18 августа 2020, 16:35

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Золото 2011.054. Новый исторический максимум.

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RomanKharkov

18 августа 2020, 16:28

#

Харьков 27.35(37)-27.45(40)

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+9

mezhbank

18 августа 2020, 16:24

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Межбанк:

Курсы от банков: 27.25 / 27.27 грн за доллар.

На торгах по доллару уже почти нет сделок. Спекулянты на небольших суммах пытаются подтянуть котировки вверх.

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BogdanFin

18 августа 2020, 16:06

#

На чорному пішли вгору. На довго?

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Q1A2S3W4

18 августа 2020, 16:06

#

27,26 27,28 мб

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alexqvazar

18 августа 2020, 15:58

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Курс доллара для покупки привлекательный, ориентир 28 грн.

Американская экономика на подъеме, финпомощь населению не попала в «заначку» и не дала скатиться экономике.

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Q1A2S3W4

18 августа 2020, 15:27

#

27,25 27,27 мб

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mezhbank

18 августа 2020, 15:21

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Межбанк:

Курсы от банков: 27.245 / 27.265 грн за доллар.

Торги по доллару постепенно снижают свою активность. Рынок пустеет, что позволяет спекулянтам несколько подтянуть котировки на мелких сделках.

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Elena1997

18 августа 2020, 15:08

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Финансист Джордж Сорос в очередной раз призвал рассмотреть идею выпуска Европейским союзом бессрочных (или «вечных») облигаций.

«По моему мнению, Экономной четверке или пятерке [условный блок из нескольких стран – Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции и Финляндии, – НВ] нужно это признать, и вместо того чтобы стоять на пути, они должны превратиться в горячих сторонников. Только их настоящая включенность могла бы сделать бессрочные облигации ЕС приемлемыми для инвесторов. Без этого изменения Европейский Союз может не выстоять. Это было бы серьезной потерей не только для Европы, но и для всего мира. Такая ситуация не просто возможна, это действительно может произойти. Я считаю, что под давлением общественности власть может это предотвратить», – заключил он.

https://m.antikor.com.ua/articles/401290-evrosojuz_mohet_ne_vystojatj._soros_prizval_evropu_nemedlenno_predprinjatj_mery_po_nedopushcheniju_vtoroj_volny_koronavi

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+19

baks07

18 августа 2020, 15:00

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Зашёл на полторы пачки!

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