Обсуждение валютного рынка 09 октября 2020 — Минфин

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+8
Admin
10 октября 2020, 5:00
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+27
loci
9 октября 2020, 21:15
#
Харьков 28.29-28.35 на сейчас! Фурмерам скидки и на покупку и на продажу!!! Работайте только с ответственными и честными людьми! Удачи!
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PerezdeCuellar
9 октября 2020, 20:16
#
USD/UAH Валютний ринок /Infochat/ 9 жовтня
І так, що маємо на сьогодні. Підскок курсу на самий кінець сесії. Тепер розділимо, хто міг спричинити попит, коли всі гравці знають, що суттєвих об‘ємів валюти вже немає.
Перші- спекулянти, в надіі продати дорожче, але більше об’єму валюти відразу з самого ранку в понеділок.
https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuellar/156558/
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+37
AleksandrBank
9 октября 2020, 19:42
#
Ребята, на самом деле ничего страшного не произошло, ключевое сегодня выход на рынок «запоздавших ребят», они наверное упустили инфо о выходном в США в понедельник.
Обменки Киев: 28.20-28.30, есть много где 28.15-28.30.
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Sshi Nakam
9 октября 2020, 19:36
#
Доктор сказал в морг,значит в морг,это я насчет доллара ))
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+8
Serg2346
9 октября 2020, 18:54
#
Черноморск 28.25 продажа
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+15
PerezdeCuellar
9 октября 2020, 18:33
#
Харків ЧР не реагує по 28.26-28 продає. Вмощуйтесь гарненько.
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+15
QGS
9 октября 2020, 18:22
#
ЧР 28.27 на себя.
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RomanKharkov
9 октября 2020, 18:00
#
Каждый вправе тешить себя иллюзиями:)))))))))))
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emerald mmgp
9 октября 2020, 17:56
#
За неделю регулятор продал 8,7 миллиона и ничего не купил.
или как напишут в новостях, в 6 раз меньше чем неделей ранее.
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+23
Serg2346
9 октября 2020, 17:20
#
Старт межбанк 28.22/28.25 финиш 28.235/28.25. Ну о чем речь. Все на месте. Факт.
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mezhbank
9 октября 2020, 17:15
#
Межбанк:
Курсы от банков: 28.235 / 28.25 грн за доллар.
Торги по доллару завершены.
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0
Q1A2S3W4
9 октября 2020, 16:47
#
Тигипко проминвестбанк берет
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+15
bmp
9 октября 2020, 16:30
#
Ю-ху,так на МБ,олени газуют,что и 28.40 сегодня догонят 🙂
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