Обсуждение валютного рынка 09 октября 2020 — Минфин

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+8

Admin

10 октября 2020, 5:00

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+27

loci

9 октября 2020, 21:15

#

Харьков 28.29-28.35 на сейчас! Фурмерам скидки и на покупку и на продажу!!! Работайте только с ответственными и честными людьми! Удачи!

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+28

PerezdeCuellar

9 октября 2020, 20:16

#

USD/UAH Валютний ринок /Infochat/ 9 жовтня

І так, що маємо на сьогодні. Підскок курсу на самий кінець сесії. Тепер розділимо, хто міг спричинити попит, коли всі гравці знають, що суттєвих об‘ємів валюти вже немає.

Перші- спекулянти, в надіі продати дорожче, але більше об’єму валюти відразу з самого ранку в понеділок.

https://minfin.com.ua/blogs/perezdecuellar/156558/

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+37

AleksandrBank

9 октября 2020, 19:42

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Ребята, на самом деле ничего страшного не произошло, ключевое сегодня выход на рынок «запоздавших ребят», они наверное упустили инфо о выходном в США в понедельник.

Обменки Киев: 28.20-28.30, есть много где 28.15-28.30.

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Sshi Nakam

9 октября 2020, 19:36

#

Доктор сказал в морг,значит в морг,это я насчет доллара ))

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+8

Serg2346

9 октября 2020, 18:54

#

Черноморск 28.25 продажа

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+15

PerezdeCuellar

9 октября 2020, 18:33

#

Харків ЧР не реагує по 28.26-28 продає. Вмощуйтесь гарненько.

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+15

QGS

9 октября 2020, 18:22

#

ЧР 28.27 на себя.

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+29

RomanKharkov

9 октября 2020, 18:00

#

Каждый вправе тешить себя иллюзиями:)))))))))))

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0

emerald mmgp

9 октября 2020, 17:56

#

За неделю регулятор продал 8,7 миллиона и ничего не купил.

или как напишут в новостях, в 6 раз меньше чем неделей ранее.

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+23

Serg2346

9 октября 2020, 17:20

#

Старт межбанк 28.22/28.25 финиш 28.235/28.25. Ну о чем речь. Все на месте. Факт.

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0

mezhbank

9 октября 2020, 17:15

#

Межбанк:

Курсы от банков: 28.235 / 28.25 грн за доллар.

Торги по доллару завершены.

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0

Q1A2S3W4

9 октября 2020, 16:47

#

Тигипко проминвестбанк берет

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+15

bmp

9 октября 2020, 16:30

#

Ю-ху,так на МБ,олени газуют,что и 28.40 сегодня догонят 🙂

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