Обсуждение валютного рынка 04 января 2021 — Минфин

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emerald mmgp

5 января 2021, 1:42

#

Харьков 28.4000 / 28.6000

никто не хотел потерять… а объемы сейчас на минимуме. за счет них сейчас не поднимешь.

межка как всегда непредсказуема, но пока все указывает на штурм завтра отметки 28,5

конечно любая сильная новость может все поменять.

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funtik

4 января 2021, 21:48

#

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funtik

4 января 2021, 21:32

#

В 2020 году доходы госбюджета составили 1 075,7 млрд гривен — на 1,5% больше скорректированного в начале года плана (1 059,9 млрд гривен), сообщает Государственная казначейская служба, передает Корреспондент.net.

Как сообщается, в прошлом году доходы госбюджета были на 7,7% выше предыдущего года, когда они составляли 998,3 млрд гривен

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lenin2204

4 января 2021, 21:10

#

Это я очень мяХко тебе ответил.

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lenin2204

4 января 2021, 20:56

#

Или и тебе 20 годикоФ?!

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RomanKharkov

4 января 2021, 20:50

#

Ох Вы и вечерний балаган развели если буквально по фундаментальной экономике фунт абсолютно прав. государство обязано датировать население с низким уровнем дохода, НО ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЗРАЧНАЯ ЭКОНОМИКА, ВЛАСТЬ, И Т. Д, но в нашей стране и с нашей ментальностью это конечно утопия

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AleksandrBank

4 января 2021, 20:30

#

Антон1975 и Фунтик — го батл у кого красивее рисунок?

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Anton1975

4 января 2021, 20:21

#

Вульф в USD/UAH https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/161882/

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funtik

4 января 2021, 17:32

#

Цены на газ у нас рыночные и не дорого и не дешево… вы если хотите справедливости то возмущайтесь своей зарплатой а не ценами: пишите об этом лучше, бастуйте, перекрывайте дороги, устраивайте голодовки… это нормальная история… а ныть по поводу цен на газ хлеб воду- глупость несусветная

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mezhbank

4 января 2021, 17:23

#

Межбанк:

Курсы от банков: 28.435 / 28.455 грн за доллар.

Торги по доллару завершены.

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AleksandrBank

4 января 2021, 16:59

#

Особо не гасят, просто минус 0,5 коп, с учетом отсутствия покупателей, это не о чем, даже скорее показывает то что рынок далее вверх. Наличный пока так и идет вверх к 28,54.

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emerald mmgp

4 января 2021, 16:40

#

Пошли гасить на последних минутах.

но имхо это означает только опасения продолжения роста завтра.

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mezhbank

4 января 2021, 16:20

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Межбанк:

Курсы от банков: 28.44 / 28.46 грн за доллар.

Торги по доллару уже на минимальной активности. Идут единичные операции по лотам до 200 тысяч долларов при равенстве спроса и предложения.

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AleksandrBank

4 января 2021, 15:51

#

Критикував фінансову систему: у Китаї зник відомий мільярдер Джек Ма.

Мільярдер та засновник однієї із найбільших компаній КНР Alibaba Group 56-річний Джек Ма зник та перестав з’являтися онлайн.

Експерти та журналісти помітили, що з суспільного життя Китаю Джек Ма зник незадовго після того, як виступив із жорсткою критикою фінансової системи країни та пропозицією розпочати реформи.

Зокрема, він привселюдно заявив, що китайські банки працюють з менталітетом «ломбарду».

Останню публікацію у Twitter 56-річний мільярдер зробив ще 10 жовтня.

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AleksandrBank

4 января 2021, 15:43

#

После обеда затишье, покупателей поубавилось, но курс не падает. Наличный медленно с 10:30 с 28,42 добрался к 28,51. Похоже гривна есть у людей: это может как сами люди получили ЗП и только после НГ решили купить валюты или Бизнес фиксит гривну перед локдауном. Мне почему-то кажется 2-й вариант более верный.

Хотя далее вверх туго идет. Но сегодня еще не все проснулись, завтра будет очень активный день и выход крупных игроков.

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mezhbank

4 января 2021, 15:25

#

Межбанк:

Курсы от банков: 28.44 / 28.46 грн за доллар.

Торги по доллару постепенно снижают обороты. В основном на рынке уже остались одни спекулянты. Они полны желания и дальше на малообъемных операциях разгонять курс. Но конечного потребителя «разогретого» доллара все меньше и это снижает их аппетиты.

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