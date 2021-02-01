Обсуждение валютного рынка 01 февраля 2021 — Минфин

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0

funtik

1 февраля 2021, 21:41

#

01.02

НБУ: профіцит платіжного балансу за 2020 рік — $2 млрд

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+89

Олігарх .

1 февраля 2021, 20:14

#

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+87

AleksandrBank

1 февраля 2021, 20:04

#

Олександра Дубінського виключили із фракції «Слуга народу»

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+25

AleksandrBank

1 февраля 2021, 19:55

#

Ленин ну ты пристал к человеку, Перец вообще прогнозы уже не пишет, после провала неделю или 2 недели.

Я не высмеиваю Перца, просто сейчас реально ранее работавшие факторы как часы нивелируются, и ставить только на «черное» (рост) нельзя.

Январь показательный

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+15

lenin2204

1 февраля 2021, 19:49

#

.**… кроме плюсиков!

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0

start72

1 февраля 2021, 18:51

#

Гривна-подорожала, рубль-стабилен, 76.05 за доллар.

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+13

gsv

1 февраля 2021, 18:25

#

Украина показала всему миру развал в управлении армией и неспособность военных руководителей и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского компетентно управлять обороной страны во время войны. В это трудно поверить, но впервые в истории командование ВСУ через суд отказывается выполнять целую серию приказов министра обороны Андрея Тарана! https://censor.net/ru/resonance/3245288/glavkom_vsu_homchak_i_ministr_oborony_taran_sudyatsya_ne_razgovarivayut_i_sdayut_drug_druga_v_gbr_i

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+15

gsv

1 февраля 2021, 18:22

#

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0

mezhbank

1 февраля 2021, 17:21

#

Межбанк:

Курсы от банков: 28.01 / 28.035 грн за доллар.

Торги по доллару завершены.

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+37

QGS

1 февраля 2021, 17:02

#

Прогноз на МБ.

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0

emerald mmgp

1 февраля 2021, 16:58

#

Время покупать, у меня сегодня закончился последний гривневый деп в привате. но выплата только завтра.

буду выводить в нал, или куплю бакс, приват сейчас продает онлайн 28,17.

понятно что есть намного дешевле, но это приват… там на выводе больше потеряешь. а в баксе пока еще есть деп под 1,75 который можно пополнить, а через месяц снять без комсы.

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mezhbank

1 февраля 2021, 16:21

#

Межбанк:

Курсы от банков: 28.01 / 28.035 грн за доллар.

На торгах по доллару предложение по прежнему превышает спрос. Идут единичные операции по лотам до 400 тысяч долларов.

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0

AleksandrBank

1 февраля 2021, 16:15

#

Межбанк 28,01−28,04, а форекс 28,055.

Возможно банки которые утром сливали, сейчас частично покупают

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+10

CRI

1 февраля 2021, 16:02

#

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0

thomasgatry

1 февраля 2021, 15:27

#

Биткоин на этой неделе будет идти вверх опять

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