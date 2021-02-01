Обсуждение валютного рынка 01 февраля 2021 — Минфин

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0
funtik
1 февраля 2021, 21:41
#
01.02
НБУ: профіцит платіжного балансу за 2020 рік — $2 млрд
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+89
Олігарх .
1 февраля 2021, 20:14
#
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+87
AleksandrBank
1 февраля 2021, 20:04
#
Олександра Дубінського виключили із фракції «Слуга народу»
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+
+25
AleksandrBank
1 февраля 2021, 19:55
#
Ленин ну ты пристал к человеку, Перец вообще прогнозы уже не пишет, после провала неделю или 2 недели.
Я не высмеиваю Перца, просто сейчас реально ранее работавшие факторы как часы нивелируются, и ставить только на «черное» (рост) нельзя.
Январь показательный
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+15
lenin2204
1 февраля 2021, 19:49
#
.**… кроме плюсиков!
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0
start72
1 февраля 2021, 18:51
#
Гривна-подорожала, рубль-стабилен, 76.05 за доллар.
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+13
gsv
1 февраля 2021, 18:25
#
Украина показала всему миру развал в управлении армией и неспособность военных руководителей и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского компетентно управлять обороной страны во время войны. В это трудно поверить, но впервые в истории командование ВСУ через суд отказывается выполнять целую серию приказов министра обороны Андрея Тарана! https://censor.net/ru/resonance/3245288/glavkom_vsu_homchak_i_ministr_oborony_taran_sudyatsya_ne_razgovarivayut_i_sdayut_drug_druga_v_gbr_i
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+15
gsv
1 февраля 2021, 18:22
#
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0
mezhbank
1 февраля 2021, 17:21
#
Межбанк:
Курсы от банков: 28.01 / 28.035 грн за доллар.
Торги по доллару завершены.
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+37
QGS
1 февраля 2021, 17:02
#
Прогноз на МБ.
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0
emerald mmgp
1 февраля 2021, 16:58
#
Время покупать, у меня сегодня закончился последний гривневый деп в привате. но выплата только завтра.
буду выводить в нал, или куплю бакс, приват сейчас продает онлайн 28,17.
понятно что есть намного дешевле, но это приват… там на выводе больше потеряешь. а в баксе пока еще есть деп под 1,75 который можно пополнить, а через месяц снять без комсы.
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mezhbank
1 февраля 2021, 16:21
#
Межбанк:
Курсы от банков: 28.01 / 28.035 грн за доллар.
На торгах по доллару предложение по прежнему превышает спрос. Идут единичные операции по лотам до 400 тысяч долларов.
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0
AleksandrBank
1 февраля 2021, 16:15
#
Межбанк 28,01−28,04, а форекс 28,055.
Возможно банки которые утром сливали, сейчас частично покупают
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+10
CRI
1 февраля 2021, 16:02
#
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0
thomasgatry
1 февраля 2021, 15:27
#
Биткоин на этой неделе будет идти вверх опять
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