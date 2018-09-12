Общие интересы для женщин важнее политических игр

Что теряет мировая экономика, если в обществе недостаточно используется потенциал женщин, как мешают санкции работе Второго Евразийского женского форума и зачем женская двадцатка приезжает в Россию — об этом и многом другом в канун Второго Евразийского женского форума рассказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

— Галина Николаевна, август и сентябрь стали очень напряжёнными с точки зрения международных отношений. Новые санкции против России, сложные отношения между США и Китаем, далеко не всё спокойно во многих других странах. Как-то это отражалось на подготовке ко Второму Евразийскому женскому форуму? Меняется ли программа, состав, число гостей?

— Эти обстоятельства не оказывают заметного влияния на интерес к Форуму. Гостей будет значительно больше, чем на первом Евразийском женском форуме. Тогда были представлены 80 стран, сегодня уже зарегистрировались представители 116 стран. Общее число участников составит около двух тысяч. Среди них — руководители и представители крупнейших международных организаций — ООН, Совета Европы, ­ЮНЕСКО, ЮНИДО, МОТ, ВОЗ и так далее. В числе спикеров, например, президент Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тёрнстрём, исполнительный директор Структуры «ООН-женщины», заместитель Генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и многие-многие другие интересные и авторитетные персоны.

В Форуме принимают участие представители науки, культуры, бизнеса, женских организаций, победительницы конкурсов, которые были проведены в преддверии Форума

И конечно, о составе участников и программе Форума говорят такие мероприятия, как, например, межпарламентский диалог, саммит женщин-дипломатов, заседание — первое, кстати, в нашей стране — женской двадцатки, заседание международного клуба женщин-губернаторов. Кроме того, в Форуме принимают участие представители науки, культуры, бизнеса, женских организаций, победительницы конкурсов, которые были проведены в преддверии Форума. Дискуссии обещают быть очень интересными.

— А мужчины среди гостей Форума будут?

— Конечно. Одним из первых зарегистрировавшихся участников, кстати, стал Герман Оскарович Греф — глава Сбербанка России. Выступит министр экономического развития Максим Орешкин, будет Максим Топилин — министр труда и социальной защиты, примут участие мужчины-политики и представители бизнеса. Пройдёт паритетная дискуссия «Эпоха цифровизации — равенство возможностей». Только вместе мы сможем достичь поставленных целей и решить проблемы.

— Почему, по вашему мнению, внешние обстоятельства не снижают интерес к Форуму?

— Глобальный мир — давно не фигура речи. Санкции, направленные против одной, отдельно взятой страны, неизбежно дают о себе знать в других странах, сказываются на торговле, развитии связей, уровне безопасности и так далее и тому подобное. Общих проблем очень много. И много общих интересов. У женщин достаточно мудрости, чтобы общие интересы ставить выше политических игр. Более того, чем рискованнее эти игры, тем острее потребность нивелировать риски, смягчать ситуацию, снимать напряжённость.

«Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие» — это главная тема Второго Евразийского женского форума отвечает стремлению международного женского сообщества консолидировать усилия в решении актуальных вопросов, волнующих сегодня человечество. И безусловно, прежде всего — вопросов, связанных с положением и ролью женщин в современном мире.

— Как формировалась программа Форума?

— Программа в первую очередь отражает предложения женщин — представительниц разных стран, разных профессий, разных взглядов. Собрать эти мнения было достаточно просто — Совет Федерации активно содействовал тому, чтобы между форумами начатое на первом Евразийском женском форуме взаимодействие женских организаций, общение и сотрудничество женщин не прерывалось. Центральные темы программы касаются устойчивого социального и экономического развития, экологических и некоторых других проблем. Каждая тема включает большой круг вопросов, которые будут обсуждаться на более чем 30 дискуссионных площадках разных форматов.

— Если обратить внимание на повестку второго Форума, то вопросы экономики и успешного ведения бизнеса превалируют. Почему?

— Программа Форума сориентирована прежде всего на цели устойчивого развития. Достижение большинства из них требует хорошо развитых экономик и высокой финансовой грамотности. Все понимают, что вклад женщин в экономику может и должен быть гораздо выше. Буквально на днях Всемирный банк опубликовал доклад, по данным которого мировая экономика теряет до 30 триллионов долларов ежегодно из-за неполного образования женской части населения. Россия, кстати, выгодно выделяется уровнем образования женщин — у нас 55 процентов занятых с высшим образованием составляют женщины.

Центральные темы программы касаются устойчивого социального и экономического развития, экологических и некоторых других проблем

Если, по данным ЮНЕСКО, доля женщин среди учёных мира составляет 28 процентов, то в России — 40,5 процента. Мы входим в пятёрку ведущих стран по этому показателю. Доля женщин среди руководителей уже выше 40 процентов. Но эти цифры говорят не только о достижениях. Паритета мы ещё не достигли, и нам есть над чем работать. Около 66 процентов работодателей в России — мужчины. Оплата труда мужчин пока выше, чем оплата труда женщин. У нас по-прежнему мало женщин в быстроразвивающихся отраслях и на высокооплачиваемых рабочих местах.

— Каких результатов вы ждёте от Форума?

— Ещё большего развития женской повестки. После первого Форума его итоговый документ был направлен в ООН и главам всех государств мира, и они не оставили его без внимания. Пример нашей страны — принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В мире тоже произошло много интересных и важных событий. Принята Декларация о расширении прав и возможностей женщин в сфере торговли, которую подписали 118 стран, создан фонд Всемирного банка по развитию женского предпринимательства We-Fi (Women Entrepreneurs Finance Initiative).

Наконец, посмотрите, как усилились позиции женщин в нашей и в других странах, да и вообще в мире. Впервые в истории ООН достигнут паритет женщин и мужчин среди высших чинов секретариата. Впервые Межпарламентский союз возглавила женщина. Больше женщин стало в числе глав государств, премьер-министров, мэров городов. Производное от этих изменений — больше внимания к социальным вопросам, больше толерантности. Думаю, что нынешний Форум окажет своё влияние на укрепление этой тенденции и на укрепление консолидации женского сообщества. Надеюсь, что благодаря Форуму огромный политический, государственный, общественный, профессиональный потенциал, накопленный женщинами, будет ещё более активно работать на благополучие людей во всех странах.

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