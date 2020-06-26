Общественники, политики и предприниматели Иркутской области о поправках и голосовании | Статьи

Игорь Кобзев. Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области:

— Поправки в Основной закон страны закрепляют большой пакет социальных гарантий для жителей России: ежегодная индексация пенсий, минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума, обязательное социальное страхование, адресная социальная помощь и многое другое. Это важно, это то, что будет отличать Россию от других стран и от себя самой двадцатилетней давности. Люди будут защищены.

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Также важно, что в обновленной Конституции есть пункты о гарантии прав граждан на получение достойной и качественной медицинской помощи, о том, что дети — приоритет государственной политики страны, об экологической безопасности России, о поддержке волонтеров и добровольцев, о защите родного языка и культуры. Все эти вопросы на первом месте для меня, как для главы региона и как обычного человека.

Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ:

С некоторым удивлением прочитал известное мнение, что голосование за поправки к Конституции эквивалентно государственному перевороту. Мне это мнение показалось странным. Я как раз считал, что всё наоборот: именно действующая Конституция есть следствие государственного переворота.

Был СССР (который, конечно, тоже продукт революции). Но был референдум, в котором большинство проголосовало за сохранение СССР. Я, в частности, голосовал именно так. И я полагаю, что именно тот самый референдум (а не всенародное голосование) придал умирающему СССР окончательную, но уже не имеющую значение легитимность.

Но тут г. Ельцин, которого никто не уполномочивал это делать, внезапно подписал Беловежское соглашение и уничтожил Советский Союз. Россия оказалась без адекватной Конституции (Конституция РСФСР 1978 года, естественно, перестала соответствовать реалиям).

Потом случился еще один инцидент, который некоторые тоже называют госпереворотом. Президент Ельцин в октябре 1993 г. ввел в Москву танки, стрелял по парламенту из танковых пушек и арестовал парламент. И сразу после этого люди, которые, конечно, представляли совсем не все слои российского общества (часть была изолирована, парламент распущен, если я не ошибаюсь), — стремительно составили текст новой Конституции, который был спешно принят всенародным голосованием в декабре того же 1993 года.

Сергей Язев. Фото с сайта facebook.com

Википедия пишет. что «за новую Конституцию проголосовало 58,43 % от числа принявших участие в голосовании, что при явке в 54,81 % составляло 32,03 % от числа зарегистрированных избирателей в России».

Еще раз. 41,57% принявших участие в голосовании проект Конституции не поддержали (я в том числе). За этот проект проголосовали 32,03 % избирателей в стране. Тем не менее, мы считаем, что у нас есть Конституция, мы живем с этой Конституцией и утверждаем, что она определяет нашу жизнь вот уже 26 лет.

И вот теперь к этой Конституции предлагаются поправки. Можно спорить, насколько они удачны или вредны. Можно совершенно справедливо возмущаться тем, что на голосование выносятся все поправки пакетом, хотя очевидно, что каждый мог бы поддержать какие-то поправки и не поддержать другие.

Можно совершенно справедливо возмущаться тем, что каждый, кто хочет поддержать некоторые разумные поправки, вынужден будет заодно согласиться и с теми поправками, которые он решительно не поддерживает. (В результате всякий голосующий вынужден будет кривить душой — голосовать за, даже если он категорически против каких-то конкретных поправок, либо голосовать против, даже если бы он хотел многое в этих поправках поддержать). Власть ставит всех в такую крайне неудобную позу, и все понимают, почему. Но это другая тема, я сейчас хотел бы сказать о другом, возвращаясь к начальному тезису.

А хотел бы я сказать, что совсем не согласен с высказыванием о госперевороте в случае голосования «за». Госпереворот — это как раз события 1991-1993 гг., породившие Конституцию, к которой теперь предлагаются поправки. Эта ельцинская Конституция мне кажется по большому счету нелигитимной, и легитимной она стала просто по факту — все привыкли, а большинство ее и не читало. Я, например, когда-то читал ее в том самом 1993 году, и с тех пор ни разу не заглядывал. И не собираюсь, потому что не понимаю — а зачем? В итоге, рассматривать Конституцию 1993 года как священную корову, которую нельзя трогать, мне кажется просто смешно. Ее писали, когда от Белого дома еще несло гарью, а те, кто мог бы в принципе предложить другие формулировки, были изолированы.

Можно согласиться со многими доводами против некоторых поправок. Можно согласиться со многими доводами за некоторые поправки. Но я не согласен с тезисом о том, что эту Конституцию нельзя трогать. По-моему — никаких проблем. Тоже мне бином Ньютона — ельцинская Конституция.

Руслан Болотов. Фото IRK.ru

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

В 1993 году основной закон государства впервые был принят всенародным голосованием. Конституция заложила фундамент для дальнейшего развития нашей страны. Поправки, которые инициированы сегодня, продиктованы самой жизнью. В них отражены основные ценности нашего российского народа. Уважение к своей истории, нашей многонациональной культуре, бережное и заботливое отношение к семье, родителям и детям, защита прав трудящихся, гарантии доступной и качественной медицинской помощи, сохранение природного богатства и многие другие.

Большинство поправок Конституции раскрывают суть социального государства. Многие из них внесены после обсуждений на различного рода площадках. По некоторым до сих пор идут острые дискуссии, высказываются разные мнения. И это правильно! Это совершенно нормальный демократичный процесс.

Светлана Кулинич, председатель ИРО «Российского детского фонда»:

— Есть поколение, мое поколение, ответственное, все придут голосовать. Я проголосовала сегодня, вижу как все организовано, несмотря на пандемию. Проголосовала за — не делаю секрета. Поскольку я женщина, и профессионально занимаюсь детьми, семьей, проблемами семьи и детей, мне понравился блок относительно семьи и детей. Если все это будет перенесено в федеральные и муниципальные законы и заработает, то многие семьи и дети на себе ощутят. Эта тема обсуждаемая, так как касается практически всех.

Александр Деев. Фото с сайта facebook.com

Александр Деев, предприниматель, председатель ассоциации «Дикоросы»:

— Слежу за мнениями различных групп и индивидов по вопросам принятия поправок к Конституции с самого начала работы над ними. Чего только не пишут люди. Добавлю несколько своих мыслей. Между Конституцией принятой после развала СССР и декларацией независимости США есть большая пропасть. Одна писалась для проигравшей стороны победителями, другая писалась для победителей победителями. Текущие поправки можно считать, что писались нами для нас. И это очень важно. Страна окрепла для этого. Это исторический момент, один из сильнейших моментов, начиная с 1861 года.

Само время плебисцита исторически очень интересное, благодаря совпадениям. Когда афроамериканцы в Америке жгут Амазон, тырят найки из бутиков и ставят на колени копов, когда в знак солидарности в Европе ставят на колени Скотланд ярд, когда китайцы, некогда снующие по всему миру, заперты на свой родине по домам, мы, русские, идём голосовать за самый важный документ Российской Федерации. Не думаю, что это был чей-то коварный план. Но совпадение такое, которое заставляет поверить в то, что в сложные для мира времена Россия и вправду напрямую управляется Богом.

Владимир Новожилов, главный врач ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»:

— Сегодня в мире происходят турбулентные течения. Для каждого из нас сегодня задача сделать государство сильным, медицинскую помощь доступной и качественной. С этой точки зрения призываю вас всех проголосовать за изменения в Конституцию новой России. России, которая будет сильной, и в которой мы будем с вами жить.

Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области:

— Важнейшими приоритетами которые сегодня включены в Конституцию, являются вопросы, связанные с защитой и охраной материнства, отцовства и детства. И, конечно, в первую очередь — это вопросы защиты брака. В том числе, в социальной сфере определены такие серьезные направления как защита прав незащищенных категорий, прежде всего детей. Мне очень хочется, чтобы вы сделали правильный выбор: сходили, проголосовали и высказали свою позицию по этому вопросу.

Александр Якубовский. Фото с сайта facebook.com

Александр Якубовский, депутат Госдумы РФ от Иркутской области:

— Сегодня началось голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Она была принята 27 лет назад. Поправки, которые мы вносим сейчас, безусловно своевременны и необходимы. Самый большой — социальный блок. Согласно изменениям МРОТ не сможет быть ниже прожиточного минимума. Индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат будет обязательной. Как и защита семьи и института брака. Дети становятся важнейшим приоритетом госполитики.

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Поправки в экологическое законодательство. Сейчас нормы соблюдаются не везде и не всегда, а иногда такое ощущение, что о них вообще не слышали. Важно, чтобы правила были для всех и исполнялись.

Требования к чиновникам, депутатам, судьям будут повышены. Им станет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, они не смогут иметь зарубежные счета.

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Возможность президента участвовать в выборах. Уточню, речь идёт именно о праве участвовать, это не догма. В своём интервью Владимир Путин очень доходчиво объяснил, для чего закрепляется эта возможность. Чтобы весь аппарат чиновников занимался работой, а не интригами. Мы видим, как весь мир сейчас раздирают межнациональные и межэтнические конфликты. Вряд ли мы хотим, чтобы так было и в нашей многонациональной стране.

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23 июня в своём обращении к жителям страны Владимир Путин ещё раз подчеркнул, если поправки не получат одобрения, приняты они не будут. На мой взгляд, самое важное — принять участие в голосовании. Планирую сделать это в ближайшее время в родном Иркутске.

Вера Шлёнова, председатель Иркутского общества охраны природы:

— Я буду голосовать за Конституцию, это основной документ нашего государства. И мне приятно, что в обновленной Конституции много внимания уделяется вопросам экологии.

Если мы раньше говорили, что мы просто должны любить и охранять природу, то теперь более глубокое понимание и большое значение придается этим вопросам. Когда речь идет о формировании экологической культуры, о необходимости сохранения природного и культурного наследия нашей страны.

IRK.ru

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