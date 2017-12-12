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В США прокомментировали внезапную смерть своего военного во Львове

Общество 12 Дек 2017
В США прокомментировали внезапную смерть своего военного во Львове
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В Нью-Йорке Департамент военно-морских сил заявил, что 21-летний военнослужащий Нацгвардии Нью-Йоркской армии Джозеф Нелк, который умер в магазине Львова, скончался по естественным причинам.

Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

Как сообщает Департамент военно-морских сил Нью-Йорка, Джозеф Нелк умер во Львове, его смерть не связана с военной деятельностью.

По данным американских военных, Нелк служил во 2 батальоне 101 кавалерийского полка 27 пехотной бригады. Он был одним из 220 военнослужащих нью-йоркской Нацгвардии, направленных в Украину в составе многонациональной группы инструкторов.

Он был зачислен в состав Нацгвардии в марте 2015 года после того, как прошел подготовку. На начало 2016 года он закончил индивидуальное обучение и был назначен кавалерийским разведчиком.

Причиной смерти военного инструктора называют сердечный приступ.

Также отмечается, что продолжается расследование инцидента.

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