Розенко: Более 6 млн украинских семей получат субсидии до конца дня

В течение недели за субсидиями обратились более 90 тыс. семей

Более 6 млн украинских семей получать субсидии до конца сегодняшнего дня, 21 октября. Об этом сегодня во время селекторного совещания с регионами заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Розенко отметил, что речь идет как о новоназначенных субсидиях, так и переоформленных с прошлого отопительного сезона. По его словам, по данным правительства, субсидиями в общем должно быть охвачено 8,5 млн семей.

«За неделю к нам обратилось более 90 тыс. украинских семей, эта цифра растет. Но хочу сказать о том, что в предыдущем сезоне были недели, когда к нам обращались где-то 140-150 тыс. семей за неделю», — сказал Розенко.

Вице-премьер также обратился к руководителям областей с требованием утвердить региональные цели по привлечению домохозяйств к системе субсидий и разбить цифры в разрезе каждого района.

Кроме того, до 31 октября должны быть разработаны и утверждены региональные планы по привлечению людей к субсидиям, которые будут предусматривать комплекс различных мероприятий.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, позволяющее людям, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.