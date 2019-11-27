ОБСЕ показали, что Россия оставила от украинских катеров. Новости политики

В Вене делегациям стран-участниц ОБСЕ показали презентацию, посвященную состоянию катеров и буксира, которые Россия наконец вернула Украине

Презентацию на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене провел зампостпреда Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

«20 ноября 2019 небольшие бронированные артиллерийские катера «Никополь», «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» были отбуксированы к военному порту Очакова. По прибытии этих кораблей комплексная комиссия ВМС ВСУ осуществила проверку их технического состояния, наличия вооружения, военного оборудования и материальных ресурсов», — пояснил дипломат.

Так, большинство вооружения на кораблях или отсутствует (стрелковое оружие и боеприпасы, средства связи, материальные средства), или разукомплектовано (морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение) и приведено в неработоспособное состояние.

Кроме того, на возвращенных кораблях отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения (за исключением отдельных единиц устаревшего оборудования), средства РХБ-защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество.

«Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы», — отметил представитель Украины.

Он подчеркнул, что на всех кораблях «присутствуют признаки мародерства (особенно на буксире «Яны Капу») и демонтажа вооружения и военного оборудования».

«Все оборудование намеренно частично повреждено или демонтировано. Поскольку наземные и бортовые энергосистемы демонтированы, то невозможно обеспечить корабли электроэнергией и проверить работу вооружений и военного оборудования», — сообщил Лоссовский.

В ходе проверки состояния кораблей на малом бронированном артиллерийском катере «Бердянск» и рейдовом буксире «Яны Капу» также были выявлены многочисленные повреждения поверхности корпусов.

«Малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск» имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также многочисленные механические повреждения верхней палубы. Буксир «Яны Капу» имеет механические повреждения правого борта», — заявил дипломат.

Представитель Украины также сообщил, что, учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению.

Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются «большие убытки».

Как сообщала «ДС», 18 ноября был начат процесс по возврату украинских кораблей, захваченных Россией год назад близ Керченского пролива. Их передача состоялась в нейтральных водах. Вечером 20 ноября президент Владимир Зеленский принял прибывшие суда в Очакове. Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что «россияне угробили украинские военные корабли, сняли даже плафоны, розетки и унитазы».

При этом в России заявили, что не воровали унитазы.

Кроме того, один из моряков заявил, что россияне украли с корабля «Бердянск» его трусы.

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