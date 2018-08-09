Обратный курс: когда финансовые рынки развивающихся стран могут вернуться к росту

Первая половина 2018 года стала настоящим вызовом для развивающихся рынков. Повышение ставки ФРС США, укрепление доллара и торговые войны Дональда Трампа вынудили инвесторов продавать рисковые активы. Тем не менее аналитики прогнозируют, что к ноябрю ситуация может измениться. Всё дело в промежуточных выборах в американский конгресс, которые способны разрядить геополитическую ситуацию. Кроме того, экономисты не исключают, что доллар растеряет потенциал роста уже к концу года. Смогут ли развивающиеся страны во втором полугодии оправиться от финансовых потерь — в материале RT.

Активы развивающихся стран демонстрируют умеренный рост на мировых площадках. На этой неделе биржевой индикатор быстрорастущих рынков — индекс MSCI Emerging Markets (EM) — вырос на 0,86% до 1080,18 пункта. Такие данные приводит MarketWatch.

Восстановление данного показателя вслед за продолжительным падением в первом полугодии стартовало ещё в июле. Теперь, как ожидается, после небольшой волатильности в августе инвесторы могут начать постепенно возвращаться в ценные бумаги развивающихся рынков до конца года. К такому выводу пришли эксперты JPMorgan в своём последнем обзоре.

Согласно оценке аналитиков банка, с начала 2018 года биржевые котировки развивающихся государств просели почти на 8%. Во многом такая динамика была связана с повышением базовой ставки ФРС США и укреплением доллара на глобальных рынках.

Напомним, в 2018 году Федрезерв уже дважды повысил свою процентную ставку — с уровня 1,25—1,50% до 1,75—2% годовых. При этом действия регулятора сопровождались рекордным удорожанием доллара к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Наиболее интенсивный рост пришёлся на период с февраля по июнь, когда соответствующий индекс DXY вырос с 88,6 до 95,4 пункта. За это же время индекс MSCI EM снизился с 1212 до 1046 пунктов.

Впрочем, основной причиной такого падения эксперты считают влияние протекционистской политики Соединённых Штатов. Аналитики Bloomberg считают, что на фоне угрозы торговых войн инвесторы распродают рисковые активы и стараются обезопасить свои вложения.

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Тем не менее уже во втором полугодии ситуация на мировых фондовых рынках может измениться на фоне ослабления глобального торгового обострения. Как прогнозируют в JPMorgan, тарифная конфронтация между Вашингтоном и Пекином может пойти на спад по мере приближения промежуточных выборов в конгресс США. Это событие намечено на 6 ноября 2018 года.

«Активы развивающихся рынков относительно дешёвые, и геополитическое влияние на них должно ослабнуть уже в четвёртом квартале. Вероятно, в августе волатильность ещё будет сохраняться до тех пор, пока США не обозначат свою позицию в отношении дополнительных пошлин на экспорт из Китая на сумму $200 млрд», — цитирует Bloomberg главного стратега JPMorgan Джона Норманда.

Российские эксперты также не исключают возвращения тренда на восстановление развивающихся рынков.

«Торговая война не может продолжаться вечно, поскольку в долгосрочной перспективе от неё никто не выиграет. Дональд Трамп может долго давить на Китай, тем не менее он понимает, что нужно договариваться», — отметил в разговоре с RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Впрочем, эксперты пока не берутся прогнозировать, когда именно начнёт угасать тарифное противостояние между Вашингтоном и Пекином. Преимущественно действия Трампа по урегулированию торгового конфликта будут зависеть от того, как в ближайшие месяцы изменится рейтинг одобрения деятельности президента. Согласно исследованию центра Ramussen Reports, по состоянию на 7 августа работу главы Белого дома поддерживали 47% американцев, а 51% граждан выступали против.

«У нас пока нет уверенности, в какой именно момент до ноября напряжённость ослабнет, поскольку рейтинг президента остаётся высоким и он уверен в пользе своих решений для экономики Штатов. В связи с этим мы рекомендуем избирательные покупки активов развивающихся стран», — уточнил Джон Норманд.

Эффект регулятора

По оценке опрошенных RT аналитиков, фундаментальным фактором для динамики индекса MSCI EM по-прежнему будет оставаться политика ФРС США. Как пояснил в интервью RT программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик, сегодня у большинства инвесторов уже появилась ясность в отношении дальнейших действий регулятора США. Другими словами, непредсказуемость Федрезерва снижается, а значит, давление на развивающиеся рынки также может снизиться.

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Кроме того, эксперты также говорят и о возможности ослабления доллара к ноябрю 2018 года на мировых рынках. Так, политика ФРС может в конечном итоге привести к удорожанию банковских займов для американских компаний и, следовательно, сократить траты производственного значения. Такая ситуация скажется на уменьшении доходов предприятий и спровоцирует падение стоимости их акций. Вадим Меркулов считает, что после этого инвесторы начнут продавать активы, номинированные в американской валюте.

«Я думаю, что ралли доллара продолжится до середины четвёртого квартала и после этого начнёт сходить на нет. Сейчас нацвалюта США смотрится крайне привлекательно на фоне других валютных пар развитых и развивающихся стран, но ближе к концу года она будет ослабевать, поскольку повышение ставок приведёт к снижению доходности рыночных активов. Поэтому мы увидим отток денежных средств обратно на развивающиеся рынки», — объяснил эксперт.

Драйвер Мосбиржи

Аналитики считают, что прогнозируемый общий позитивный тренд в финансовом секторе развивающихся стран может в оказать поддержку и российским активам. По словам Ярослава Лисоволика, улучшение внешнего фона может дать порядка 5—10% потенциального роста фондовому рынку России.

«Тем не менее для достижения индексом Мосбиржи новых рекордных значений необходимы дополнительные драйверы. Они будут зависеть от динамики экономического роста и потоков капитала, которые будут ориентироваться на улучшение инвестиционного климата», — отметил эксперт.

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В целом, как рассказал RT эксперт «БКС брокер» Альберт Короев, при текущих ценах на нефть у финансового рынка России сохраняются перспективы роста. Преимущественно это связано с привлекательной дивидендной доходностью российских бумаг. Аналитик также указывает на важность действий ФРС и общей геополитической обстановки для активов. При этом он полагает, что внешний фон может стать мягче после ноябрьских выборов в конгресс.

Впрочем, по оценке Вадима Меркулова, санкционная повестка будет определяющей для российского рынка на ближайшее время.

«Тема санкций останется главной для российского рынка, поскольку она влияет на денежные потоки нерезидентов, что отражается на валютном и долговом рынках, а также на рынке акций. Пример с РУСАЛом показал, что при большой доле экспорта бизнес компании можно поставить в очень тяжёлое положение, при этом совершенно не важно, как в это время обстоят дела на рынках других стран. Кроме того, санкционное давление со стороны США становится труднопрогнозируемым», — заключил Меркулов.





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