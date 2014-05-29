Оборот российских интернет-магазинов вырос на четверть

Интернет-магазины РФ реализовали в прошлом году услуг и товаров на сумму 520 млрд. рублей, что на 1/4 выше показателя позапрошлого года. Эти данные сообщил сооснователь исследовательской компании под названием «DataInsight» Б. Овчинников, сообщает информагентство «ИТАР-ТАСС». Следует также отметить, что объем торговли материальными товарами равен 350 млрд. рублей, прирост за прошлый год — 25 %. Добавим также, что продажи цифровых билетов и товаров достигли отметки в 170 млрд. рублей, увеличившись при этом на 36 %.

Число интернет-покупателей в Российской Федерации увеличилось за предыдущий год на треть, а именно до 30 млн. человек. Происходит увеличение за счет регионов — 70 % новых клиентов магазинов живут за пределами столицы РФ. Как прогнозирует Овчинников, рынок материальных продаж в нынешнем году в рублевом выражении увеличится до 450 млрд. рублей за счет колебаний курса российского рубля.

Согласно данному исследованию, которое было проведено платежной системой под названием «PayPal» и компанией-аналитиком «Data Insight», за последний год приблизительно 42 % респондентов приобретали покупки в интернет-магазинах РФ, 18 % — в онлайн-магазинах зарубежных. Цифровые товары — приложения, книги, музыку, книги — покупали за последний год месяцев примерно 17 % пользователей Российской Федерации.

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