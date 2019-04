Оборот глобального рынка электронной коммерции составил $29 трлн — ЮНКТАД — Investing.com Россия

Глобальный рынок электронной коммерции вырос в 2017 году на 13%, его оборот составил $29 трлн, сообщают эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Увеличилось, соответственно, и число онлайн-покупателей: их стало на 12% больше. 1,3 миллиарда человек — четверть населения планеты — делает покупки в сети.

Большинство интернет-потребителей покупает товары и услуги в пределах своих стран. Однако число тех, кто заказывает продукцию из-за рубежа, выросло до 21% — в основном за счет покупателей в Соединенных Штатах. В результате объем международной электронной торговли по схеме «бизнес для потребителя» (B2C) увеличился на 4% и достиг $412 млрд.

«Новые показатели свидетельствуют от том, что электронная коммерция создает массу возможностей, — сказал глава ЮНКТАД Мукиша Китуи, чьи слова цитирует центр новостей ООН. — Но, если говорить о развитии, то вопрос заключается в том, готовы ли предприятия в развивающих странах воспользоваться этими возможностями».

Список мировых лидеров электронной торговли за последние пару лет практически не изменился. Первые три позиции по-прежнему занимают США, Япония и Китай. В десятку «гигантов» интернет-коммерции также входят Германия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Канада, Индия и Италия.

