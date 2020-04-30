Обороняться нечем. Как сильно режим чрезвычайного положения ударил по экономике Эстонии | Экономика | Baltnews

Наступление кризиса в эстонской экономике чувствовалось еще давно, но с приходом коронавируса она была фактически поставлена на паузу. Об этом рассказали экономисты Swedbank.

Домохозяйства

Тяжело пришлось домохозяйствам. Из-за ограничения мобильности представители данной сферы начали тратить средства только на предметы первой необходимости. Таким образом, случилось и падение спроса, и увеличилось число безработных.

«В отличие от финансового кризиса 2008 года, экономика очень резко впала в глубокую рецессию. Резкое снижение экономической уверенности в апреле, объявленное 29 апреля Европейской комиссией, отражает только последствия начала кризиса. Чем дольше действуют ограничения, тем больше накапливается проблем в экономике и тем сильнее углубляется кризис», – сказала экономист Swedbank Марианна Рыбинская.

Промышленность

Как отмечают эксперты банка, чувство уверенности компаний промышленного сектора также падало еще в прошлом году. Это выразилось в снижении экспорта и объемов самого производства.

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«В начале этого года доверие промышленных компаний начало улучшаться, но оптимизм долго не продлился, и в апреле доверие промышленного сектора упало до уровня, который мы в последний раз видели во время предыдущего кризиса. Коронавирус уменьшил спрос на промышленные товары и увеличил риски, связанные с цепочками поставок промышленных компаний», – отмечает экономист.

Сектор услуг

Наибольшие проблемы переживает сектор услуг, что, впрочем, отмечается и в других странах мира. В кризисе находятся компании, предоставляющие проживание, транспорт, одежду, развлекательные мероприятия.

Оценка спроса поставщиками находится на рекордно низком уровне. Несколько лучше переживают ситуацию представители розничной торговли из-за роста спроса на продукты питания, а также электронная коммерция.

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Безработица и рынок недвижимости

С начала чрезвычайной ситуации уровень безработицы значительно увеличился – с 5,7% до 7,5%. Пособие из Кассы по безработице использовали более 6 тыс. компаний в общей сложности для 32 тыс. работников, что помогло несколько замедлить рост числа безработных.

Повлияло это и на рынок недвижимости, уверенность домохозяйств приобретать собственность упала до уровня предыдущего финансового кризиса.

Число сделок в апреле, как в целом по Эстонии, так и на таллинском рынке квартир, вероятно, сократится на 40–50% по сравнению с предыдущим годом, пишут эксперты.

В связи с этим ослабело и доверие строительных компаний. Именно поэтому, заключают экономисты банка, даже после завершения чрезвычайного положения Эстонии не стоит ожидать быстрого восстановления спроса на рынке жилья.

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