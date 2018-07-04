Оборонный комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект о внесудебной блокировке сайтов

Документ намерены доработать ко второму чтению

Комитет ВР по нацбезопасности рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 6688, который предполагает возможность внесудебной блокировки сайтов. Такое решение приняли на заседании в среду, передают «Українські новини».

В ходе обсуждения секретарь комитета, нардеп от БПП Иван Винник подчеркнул, что ко второму чтению доработают блок об информационной безопасности с учетом решений Европейского суда по правам человека.

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Напомним, 21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов «в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления»; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО — на более длительные периоды за размещение «запрещенной информации».

Проект закона предлагает расширить понятие «технологический терроризм». В определение включили в том числе влияние на решения органов госвласти, местного самоуправления, служащих, объединений, юрлиц, а также привлечение внимания общественности к политическим, религиозным и другим взглядам обвиняемого в терроризме.

Нардеп от БПП, представитель комитета информполитики Ольга Червакова выразила убеждение, что законопроект о цензуре умышленно не хотели направлять в комитет ВР по свободе слова.





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