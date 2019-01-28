Обновленный прогноз курса рубля: спринтерский старт на длинную дистанцию — Investing.com Россия

Рубль демонстрирует уверенную динамику на старте года. В то время как краткосрочные факторы выступают на стороне рубля, среднесрочные риски остаются повышенными. Мы ожидаем, что рубль будет более слабым в 2019 году, чем предполагал наш прогноз ранее.

За период с начала 2019 года по текущий момент российский рубль укрепился по отношению к доллару США на 5.5%, и занимает вторую строчку, после южноафриканского ранда, среди валют развивающихся стран, продемонстрировавших лучшую динамику на рынке. Частично это связано с тем, что рубль восстанавливает свои позиции после резкого ослабления в конце 2018 года, когда российская валюта, напротив, была в числе аутсайдеров. Таким образом, укрепление начала года лишь возвращает российскую валюту к общему тренду валют развивающихся стран.

На горизонте 1-2 месяцев рубль может продолжить чувствовать себя комфортно, пытаясь приблизиться к отметкам 65 и 74 в паре с долларом и евро, соответственно. В поддержку российской валюты работают сразу несколько факторов:

Нефть вернулась к комфортным отметкам выше 60 долл./бар. Конец 2018 года показал, что быстрое снижение цен на нефть ниже данной психологической отметки не остаётся незамеченным рублем. При ценах на нефть ниже 60 долл./бар. корреляция рубля с нефтью восстанавливается.

По теме санкций наступило временное затишье, пока американская сторона занята торговыми переговорами с Китаем и внутриполитической борьбой между демократами в Конгрессе и администрацией президента. Необходимость завершить переговоры с Китаем до 1 марта, а также перспективы очередного витка противостояния администрации и Конгресса в феврале-марте по вопросу повышения потолка государственного долга создают окно возможностей для российской валюты в данный период.

Данным окном возможностей, скорее всего, попытается воспользоваться Минфин, выходя на рынок с более крупными объемами размещений. Потенциальное участие нерезидентов в размещениях может создать дополнительный спрос на рубли.

На развивающихся рынках в целом сохраняется умеренно оптимистичный настрой, подпитываемый менее агрессивной политикой ФРС, которая, похоже, готова повременить с дальнейшим повышением ставок, а также ожиданиями позитивного исхода переговоров между США и Китаем.





Несмотря на весьма неплохой расклад факторов в краткосрочном периоде, мы отмечаем все ещё довольно высокие риски на горизонте текущего года. Основными источниками рисков выступают санкции и динамика цен на нефть.

Санкционные риски на горизонте года остаются довольно высокими. Для ослабления рубля в пределах 5% достаточно простого возобновления обсуждения санкционных планов. С учётом весьма жесткого настроя демократов в отношении президентской администрации дальнейшее расследование предполагаемых связей Президента с Россией весьма вероятно.

С учётом обозначенных факторов, мы корректируем прошлый прогноз с ориентиром 65 по курсу рубля в паре с долларом до отметки 69 на конец текущего года. В нашем предыдущем прогнозе, который мы публиковали 23 октября, мы исходили из восстановления аппетита к российским активам в 2019 году на фоне появления конкретики по санкциям. За прошедший квартал стало понятно, что быстрого прояснения ситуации с санкциями ждать не стоит. Текущая стратегия, похоже, заключается в максимальном затягивании периода неопределенности, удерживающей рубль на ослабленных уровнях. При этом обострившиеся риски для мировой экономики могут создавать дополнительное давление на российскую валюту.

В паре с EUR в прогноз заложено еще более существенное ослабление рубля, что связано с нашими ожиданиями восстановления евро на глобальных площадках. Из еврозоны продолжают поступать весьма слабые данные, которые могут помешать ЕЦБ перейти к повышению ставок в 2019 году. При дальнейшем ухудшении экономических показателей российская валюта будет себя чувствовать лучше в паре с евро, чем предполагает наш прогноз.

Татьяна Евдокимова, Денис Давыдов, Нордеа Банк





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