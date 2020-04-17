обновленный бюджет, кредиты бизнесу под 0% и прогнозы для украинской экономики — Минфин

Международный валютный фонд ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и возобновление роста в 2021 году до 3,6%. Об этом говорится в Мировом экономическом отчете МВФ.

Консенсус-прогноз. В 2021 году экономика отыграет лишь половину карантинных потерь. Гривна подешевеет до 30 грн/$

Министерство экономики подготовило тематический выпуск консенсус-прогноза «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии».

В рубрике «Прямо по курсу» на нашем youtube-канале эксперт Алексей Козырев рассказал о принятых изменениях в госбюджет, а также о будущем «антиколомойского закона».

Как купить золото в банке

Пока мир страдает от пандемии, а много отраслей мировой экономики приходят в упадок, цена золота бъет рекорды. В каких украинских банках можно купить слиток и за сколько.

Что делать, если вас уволили без согласия во время карантина

Всего за две недели карантина свыше 2500 предприятий малого бизнеса прекратили работу. Украинцы массово отправляются в неоплачиваемые отпуска или вовсе теряют работу.

Беспроцентные кредиты от правительства: как это будет работать

Кабмин расширил программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Государство готово полностью компенсировать проценты по кредитам предприятиям, которые не будут сокращать персонал, и предоставлять льготные займы на расширение бизнеса.

В конце марта суд впервые признал физлицо банкротом. Пока что в судах рассматривается немного подобных дел — еще несколько десятков. Но уже скоро появятся тысячи должников, которые из-за кризиса потеряют возможность обслуживать кредиты. И, возможно, единственным выходом для них станет банкротство. «Минфин» выяснял, стоит ли.

Какую помощь должен оказать врач больному на коронавирус и как защитить свои права

Количество заболеваний на коронавирус в Украине быстро растет. МОЗ советует при первых симптомах простуды обращаться к семейному врачу. Что делать, если у человека нет семейного врача, можно ли в этом случае получить бесплатную консультацию?

Почему информация о депозитах на «Минфине» всегда актуальна (видео)

На «Минфине» есть несколько сервисов, которые помогают читателям следить за ставками по депозитам в украинских банках и подбирать самые выгодные программы. На днях у нас появилась новинка — сервис обзора депозитных ставок. Здесь можно увидеть и сравнить доходность по вкладам в гривне, долларах и евро на самые популярные сроки — 3,6, 9 и 12 месяцев. Отдельно можно посмотреть ставки по депозитам граждан и корпоративных клиентов.

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