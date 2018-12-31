Обнищавших украинцев сравнили с блокадниками из Ленинграда :: Новости — ТВ Центр — Официальный сайт телеканала

Согласно нормам питания, гражданам Украины положено 100 граммов хлеба в сутки

Киев жертвует здоровьем собственного населения ради очередного транша МВФ. Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

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По его данным, министерство социальной политики Украины значительно сократило нормы потребления продуктов. К примеру, хлеба украинцам теперь положено 100 граммов в сутки, когда как ранее норма была — 250 граммов. «Прямо как в блокадном Ленинграде» — возмутился Рабинович.

Кроме того, в соответствии с постановлением кабмина, в 2019 году снизится норма потребления животных жиров и кондитерских изделий. Депутат убежден, что украинская власть «готова посадить народ на сухой паек ради собственной выгоды».

Отметим, что экономика Украины после событий 2014 года находится в упадке. Киев проводит экономические реформы, берет кредиты у МВФ, однако это негативно сказывается на благосостоянии граждан. Государственная служба статистики Украины сообщила, что, по данным на 2018 год, доход 33,9% украинцев составляет меньше фактического прожиточного минимума.

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