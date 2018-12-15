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Обнародован устав Православной церкви Украины (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ). Новости политики — Деловая столица

Политика 15 Дек 2018
Обнародован устав Православной церкви Украины (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ). Новости политики — Деловая столица
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Православная церковь Украины получит статус автокефальной и будет управляться в соответствии с Томосом и своим уставом

Об этом говорится в проекте устава Поместной церкви, который предоставил один из участников Объединительного Собора, информирует «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».

Источник утверждает, что именно этот вариант устава был окончательно утвержден на Соборе.

Согласно документу, главной властью в новой церкви считается Поместный Собор. Он должен регулярно созываться митрополитом Киевским и постоянным Синодом каждые пять лет. Поместный Собор может созываться чрезвычайно по желанию предстоятеля церкви.

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