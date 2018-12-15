Обнародован устав Православной церкви Украины (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ). Новости политики — Деловая столица

Православная церковь Украины получит статус автокефальной и будет управляться в соответствии с Томосом и своим уставом

Об этом говорится в проекте устава Поместной церкви, который предоставил один из участников Объединительного Собора, информирует «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».

Источник утверждает, что именно этот вариант устава был окончательно утвержден на Соборе.

Согласно документу, главной властью в новой церкви считается Поместный Собор. Он должен регулярно созываться митрополитом Киевским и постоянным Синодом каждые пять лет. Поместный Собор может созываться чрезвычайно по желанию предстоятеля церкви.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник