Обменники в Украине опустили курс доллара ниже психологической отметки

Вчера, 15:10

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Наличная евровалюта тоже заметно подешевела



Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня»

Наличный курс доллара в Украине сегодня, 16 ноября, не изменился в покупке, зато подешевел в продаже.

Доллары продают в среднем по 27,95 гривни, а покупают по 27,9 гривни. Таким образом курс американской валюты в обменниках упал ниже психологической отметки в 28 гривен.

Курс евро при этом вырос в покупке на копейку – до 31,58 гривни, а в продаже снизился на три копейки – до 31,67 гривни. К слову, эксперты прогнозируют, что совсем скоро евро почти сравняется с долларом.

На межбанковском валютном рынке безналичный доллар стоит еще дешевле — 27,74/27,77 грн за доллар (покупка/продажа). За неделю доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,5%.

Впрочем, как отмечают аналитики, темпы укрепления гривни будут снижаться, а к концу ноября курс доллара может вернуться к 28 грн/долл.

Ранее в Нацбанке Украины заверили, что речи о курсе 40 грн за доллар в ближней и среднесрочной перспективах не идет, отказались «подтягивать» курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.

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