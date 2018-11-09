Облегчающий электронную коммерцию законопроект презентовали в Мажилисе

9 Ноября 2018 14:13 21



АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство национальной экономики РК презентовало в Мажилисе Парламента РК законодательные поправки по вопросам развития бизнеса, в том числе электронной коммерции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Стремительное развитие цифровых технологий также позволяют улучшить условия торговли для бизнеса. Сегодня электронная коммерция выступает дополнительным инструментом, позволяющим предпринимателям продвинуть свой товар, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Благодаря поддержке Главы государства в рамках нового Налогового кодекса для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих электронную торговлю, снижены налоговые ставки на 100%. Уже сегодня результаты изменений на лицо. Порядка 300 организаций зарегистрированы, как электронные торговые площадки. Объем оборота по электронной торговле был увеличен по сравнению с прошлым годом — в два раза», — сообщил вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов.

По его словам, международный опыт показывает, что объективными факторами развития электронной торговли являются наличие соответствующей инфраструктуры и доступность информационных технологий.

«В рамках законопроекта для развития электронной торговли предлагается упростить таможенное декларирование — используя почтовые документы в качестве декларации. Вводится понятие электронной коммерции, которая включает не только реализацию товаров, но и работ и услуг. Предусматривается четкое разграничение субъектов электронной торговли и их функционала. Также на законодательном уровне дается определение «Фулфилмент центру», предоставляющий полный спектр логистических услуг в электронной торговле», — проинформировал вице-министр.

Между тем, не менее важным в электронной торговле является выстраивание прозрачной и эффективной системы защиты прав потребителей, добавил он. «Для этих целей в законопроекте предусмотрены нормы, направленные на раскрытие в интернет-ресурсе информации о характеристиках товара, процесса подтверждения оплаты, условия возврата товара и многое другое», — заключил Айбатыр Жумагулов.

Напомним, по поручению Главы государства, Миннацэкономики разработало очередной седьмой пакет поправок, направленный на развитие бизнес-среды, а также совершенствование торговой деятельности. По словам разработчиков, законопроект предусматривает порядка 300 поправок в 38 законодательных актов (10 кодексов и 28 законов) и состоит из двух блоков.

Так, первый блок предусматривает 15 реформ, посвященных реализации шести индикаторов: «Подключение к системе электроснабжения», «Открытие предприятий», «Защита миноритарных инвесторов», «Получение разрешений на строительство», «Получение кредитов» и «Налогообложение». Второй блок предусматривает совершенствование регулирования электронной и биржевой торговли, внутренней торговли в агропромышленном комплексе, а также гармонизацию национального законодательства в вопросах регулирования внешнеторговой деятельности.

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