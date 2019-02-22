Облавы и штрафы: чем грозят новые налоговые изменения Гройсмана — politeka.net

«Товарищи налогоплательщики! Надо понимать всю глубину наших глубин». Примерно так политруки Кабмина должны были обратиться к малому бизнесу, озвучивая новые критерии, по которым правительство собирается фильтровать, но не «базар», а именно «единщиков», которых у нас часто называют ФОП-ами.

В случае принятия предложенных изменений в налоговое законодательство уже в ближайшее время предприниматели в Украине столкнутся с тем, что их взаимоотношения с контрагентами могут быть по результатам специальной проверки признаны «трудовыми», с начислением на заказчика работ/услуг штрафов в размере «мама не горюй»: за сотню тысяч гривен за одно нарушение.

Предлагается установить группу критериев, с помощью которых будут выявлять те ФОП-ы, которые используются бизнесом в схемах оптимизации налогообложения. К таким индикаторам отнесут:

периодичность в платежах в пользу ФОП (два и более раза);

контроль за процессом выполнения работ, оказания услуг;

оплата в пользу ФОП со стороны одного заказчика 75% и больше доходов предпринимателя — физического лица;

робота проводится в условиях, которые обеспечиваются заказчиком, включая средства труда;

работа ФОП имеет сходство с работой штатного сотрудника;

трудовой распорядок устанавливается заказчиком работ.

Наличие трех и более критериев, указанных выше, приведет к признанию отношений заказчика и ФОП в качестве трудовых и штрафу в размере 30 минимальных заработных плат, то есть более чем 125 тысяч гривен.

Особенно сильно новация ударит именно по ИТ-сектору, который сейчас дает 3-4% ВВП и обеспечивает работой 150 тысяч человек, а в перспективе и все двести.

Почему больше других пострадает именно ИТ-сфера? Большая часть ИТ-структур функционируют в виде двух зеркальных систем: фронт-офис в западных странах (США, Израиль) для заключения контрактов; и бек-офис в Украине в виде коворкингов программистов, многие из которых работают в формате ФОП и по формальным признакам будут подходить под критерии «фиктивности». И тогда, кроме силовиков, их начнет «кошмарить» и «гоструд».

На практике это происходит следующим образом. Фирма, зарегистрированная в США, заключает договор на поставку софта, например для местной телевизионной компании. Этот заказ тут же начинает выполняться с помощью фрилансеров в Украине. Вначале зеркальная украинская компания, которая является лишь организационной крышей, рассылает эйчаров в поисках нужных кадров. Так формируется пул программистов, готовых выполнить полученное задание.

Со стороны заказчика требуется предоставить им офис и обеспечить комфортные условия для работы. Взамен наши программисты производят «цифровое сырье» в виде «исходных программных кодов». И уже в главном офисе, где-нибудь в Израиле или США, эти «исходники» монтируются в единый программный продукт.

Естественно возникает вопрос, как оплачивать труд программиста-фрилансера.

Брать его в штат абсурд, ведь он по сути «вольный стрелок». Если ему что-нибудь не понравится, то уйти для него – «лишь подпоясаться».

Многие из программистов работают в статусе физических лиц-предпринимателей. Почему они подпадут под классификацию «фиктивных штатников»? А потому, что в отношении таких ФОП-ов выполняются три необходимых условия: периодичность платежей (они получают вознаграждение от заказчика ежемесячно); контроль за выполнением работ со стороны заказчика; выполнение заказа происходит в специальных офисах-коворкингах, за которые платит также заказчик, он же устанавливает и распорядок труда.

То есть, используя критерии, предложенные Кабмином, можно каждый конгломерат ФОП-ов, собранных для разработки программного обеспечения в рамках одного офиса-коворкинга, объявить сборищем «нелегальных» штатных работников, оштрафовав заказчика на 125 тысяч гривен за одно нарушение.

То есть, если, например, над выполнением задания работали 20 айтишников, то сумма взыскания составит 2,5 млн грн. за одну проверку.

А проверять можно чуть ли не каждый день, вплоть до устранения нарушения, то есть до того момента, пока каждый фрилансер не будет взят в штат с уплатой 18% подоходного налога и 22% ЕСВ.

К чему это приведет? Да к тому, что в Украине полностью исчезнут «зеркальные компании», которые выполняют заказ зарубежных «фронт-офисов» и платят здесь хоть какие-то налоги.

А наши программисты либо перейдут на прямые заказы из-за рубежа (туда длань украинских фискалов не дотянется), либо попросту мигрируют из страны, что многие уже и так начали делать.

В результате потеря 3-4 млрд дол. валютных поступлений в страну, то есть 2-3% ВВП, и существенное ухудшение внешнеторгового сальдо услуг.

Конечно, у данной правительственной новации появились и свои сторонники в виде небольшой группы отечественных «либерастов», которые тут же устроили плач Ярославны о том, как нужно платить налоги и что условия их уплаты должны быть одинаковы для всех.

Продвигать интеллектуальный дискурс в русле банальной логики – это любимое занятие отечественных грантоедов и людей «на зарплате». В успешных и динамично развивающихся странах уже давно естественной смертью отошли в мир иной концепции вульгарного либерализма, и мировая экономика уже лет как двадцать «кроится» по совершенно иным лекалам. Лишь в Украине еще живы методички, прочитанные в 90-е годы на курсах переквалификации.

В формате предлагаемого «либертарианства» готовы жить до 5% украинцев, в основном присосавшихся к бюджету, а что делать с оставшимися 95%?

Вот и выходит, что прежде чем «драконить» тех, кто самостоятельно продолжает движение вперед, власти стоило бы вначале выполнить минимальное «домашнее задание»: провести налоговую амнистию и реформу, устанавливающую новую консенсусную точку налоговой нагрузки; создать условия для детенизации экономики; защитить права собственности; обеспечить быстрое и справедливое правосудие; снизить уровень коррупции.

Но это все сложно, нудно и «длинно». Проще всего придумать очередные критерии и просеять оставшийся еще экономический грунт сквозь фискальное сито. Авось попадется пару крупинок золота на «коронки».

А что касается усиления фискального давления, то, перефразируя цитату из известного фильма, «дикий прапор» из Кабмина мог бы обратиться к предпринимателям со следующим воззванием: «Ну это, брат, не беда! Такая сегодня экономическая обстановка. Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает, — но по ситуации! Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим: переведем на общую систему налогообложения. Там ты еще и сраться начнешь».

Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик, специально для «Политеки», 22 февраля 2019 года

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