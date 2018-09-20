Обездолит всех: названы сроки нового тотального кризиса

В ближайшие два года мировая экономика вступит в рецессию.

Глава и основатель американской инвесткомпании Bridgewater Associates Рей Далио проанализировал текущее положение на мировых финансовых рынках и пришел к выводу, что примерно через два года мир снова ждет финансовый кризис.

Происходящее сегодня на мировых рынках напоминает Далио те, события, которые имели место в 30-е годы прошлого века в США: процентные ставки начинают снижаться и достигают нулевого уровня (ранняя стадия каждого кризиса), при этом цены на активы находятся на максимальной отметке, глобальная напряженность растет. Также увеличивается разрыв между богатыми и бедными.

Отметим, что в сентябре этого года прошло ровно десять лет с момента банкротства одного из самых крупных инвестиционных банков Lehman Brothers. Банкротство положило начало кризису на Уолл-стрит, который стал причиной обрушения рынков по всему миру.

На вопросы «Правды.Ру» по поводу того, верить ли такому прогнозу и чем он грозит России, ответил Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ.

— Верить ли прогнозу главы и основателя американской инвесткомпании Bridgewater Associates Рея Далио о том, что через два года нас ждет новый мировой финансовый кризис?

— Угроза мирового финансового кризиса остается постоянной, и причина в том, что огромный переизбыток фиктивного финансового капитала сохраняется и после кризиса 2008-2009 годов, и никуда он не исчез. Объем деривативов более чем в десять раз превышает объем ВВП США, и это только деривативы в американских банках. Эта ситуация чревата в любой момент новым финансовым кризисом, потому что капитал перенакоплен, а кризис — это взрыв перенакопленного капитала, слишком надутый пузырь, который лопается.

— Какие есть возможности для недопущения этого грядущего кризиса и, если он наступит, его преодоления?

— У современных государств, которые перераспределяют от одной трети валового продукта каждой страны, крупных стран, есть очень большие возможности для того, чтобы вовремя сдувать перенапряжение в этом пузыре. Если государственная политика будет оставаться достаточно эффективной, то это состояние можно поддерживать неопределенно долго. Особенно если не будут сокращаться и расширяться социальные сферы, которые вообще лежат вне кризиса. Там просто не по рыночным законам функционирует экономика. Например, в бесплатном образовании, бесплатном здравоохранении и т. д. В этих условиях кризис может быть отложен на неопределенный срок. Но поскольку сейчас идет неолиберальная волна, то вероятность, что правительство вместо социализации пойдет на дальнейшее усиление либеральных мер и вызовет кризис, — весьма велика.

— Чем это может грозить России, на которую и так наложены санкции, мало денег в бюджете и огромная социальная напряженность?

— Для России, как ни странно, в условиях санкций это обернется, возможно, несколько меньшими потерями, потому что мы сейчас не так жестко привязаны к мировому финансовому рынку, как это было в 2007–2009 годах. Однако поскольку мы все равно сидим на нефтяной игле и зависим от мировых финансов, плюс поскольку у нас валюта плавает, нет фиксированного курса рубля, то проблемы будут — и очень большие. Скажем, у Китая, который меньше зависит от Запада и имеет фиксированный курс юаня, ситуация гораздо лучше.

Фото: vimeo.com

Читайте также:

Станет ли очередной экономический кризис концом для криптовалют?

Как пережить кризис с минимальными потерями

Экономический кризис страшнее катаклизмов





Эксперт — кризис нельзя предотвратить. Как быть?

Источник