Обещание на все времена: кто и как обещал ликвидировать местные госадминистрации

Слово и дело

Идея ликвидировать в Украине местные городские администрации в рамках децентрализации, на первый взгляд, кажется новой, но первые обещания провести такую реформу были еще в начале 2000-х. В 2015 году в Верховной раде появился, но так и не был принят, законопроект, предусматривающий создание института префектов вместо глав ОГА. Внести изменения в Конституцию для появления префектов хотел и Владимир Зеленский. «Слово и дело» отследило, как политики независимой Украины обещали ликвидировать областные и районные госадминистрации.

Областная государственная администрация, напомним, это местный орган исполнительной власти. ОГА реализует свои полномочия на территории области и контролирует деятельность районных госадминистраций.

Местные госадминистрации существуют в Украине с 1992 года. В том году в Украине на основании закона «О представителе президента» был введен соответствующий институт. В законе было сказано, что «представитель президента является главой местной государственной администрации соответственно в области, городах Киеве, Севастополе, районе, районе городов Киева и Севастополя». На эту должность назначал лично глава государства.

В 1994 году была неудачная попытка избавиться от института местных государственных администраций. В мае 1995-го в Украине вновь появились местные государственные администрации, руководители которых назначались президентом. Окончательно конституционный статус местных государственных администраций был закреплен Конституцией от 1996 года.

Реформировать этот институт политики начали обещать еще в конце 90-х-начале 2000-х. Например, во время предвыборной президентской кампании-1999 Леонид Кучма обещал усиление самостоятельности местных органов власти и самоуправления.

В 2002 году перед парламентскими выборами две партии обещали ввести выборы руководителей областей и районов – Социалистическая партия и блок «Демократическая партия Украины – Демократический союз». Социалисты в парламент прошли, но обещание не выполнили.

Во время предвыборной кампании в 2006 году обещание по реформе местных администраций стало одним из топовых. Партия регионов, партия «Европейская столица», «Блок Лазаренко», «Блок Юлии Тимошенко», блок «Власть народа», партия «Новая сила», «Блок Юрия Кармазина» обещали сделать должности глав областных и районных госадминистраций выборными.

«Народний Рух України за єдність» обещал в программе провести «радикальное перераспределение власти»: больше собственности средств и полномочий в пользу территориальных общин с одновременным делегированием большинства полномочий органам самоорганизации населения.

«Народный блок Литвина» хотел ликвидировать государственные администрации и сформировать исполнительные комитеты местных советов. Похожее обещание было у «Оппозиционного блока НЕ ТАК»: расширить полномочия регионов, областные и районные советы должны сформировать исполнительные органы.

Перед внеочередными парламентскими выборами в 2007 году только две партии обещали провести такую реформу. В программе Коммунистической партии было предусмотрено, что государственные администрации будут ликвидированы, а на их место придут исполнительные комитеты местных советов. В свою очередь, в «Блоке Юлии Тимошенко» обещали, что народ на референдуме наделит местное самоуправление исполнительной властью.

В 2010 году кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Александр Мороз обещали ликвидировать районные госадминистрации. У Инны Богословской и Юлии Тимошенко в программах было написано, что местная власть будет формировать исполнительные комитеты. Аналогичное обещание давал Петр Симоненко. Владимир Литвин тоже обещал ликвидировать госадминистрации – вместо этого создать исполнительные комитеты на уровне районов и областей.

В 2012-м партия «Зеленые» в программе обещала провести «настоящую административную реформу», ее главной идеей должна была стать выборность всех руководителей органов власти. Социалистическая партия хотела ликвидировать районные госадминистрации и передать их функции советам, исполкомам, сельским и городским главам.

Снова популярным обещание реформировать органы местной власти стало в 2014 году. Ликвидировать местные администрации обещали партии «Свобода» и «Батькивщина». Партия Анатолия Гриценко обещала в программе ликвидировать местные администрации и создать исполкомы местных советов.

Кроме «Батькивщины», из тех партий, которые прошли в Верховную раду, «Блок Петра Порошенко» обещал, что исполнительная власть в областях будет принадлежать не «губернаторам», а исполнительным комитетам, которые сформировали избранные людьми облсоветы.

«Оппозиционной блок» в программе обещал, что граждане получат право путем голосования выбирать руководителей регионов и отзывать их, районные администрации должны быть ликвидированы. Децентрализацию власти обещали также «радикалы» Олега Ляшко.

Среди кандидатов в президенты обещание ликвидировать ОГА и РГА тоже было распространенным. В программу его включили Дмитрий Ярош, Петр Симоненко (он, правда, хотел и должность президента ликвидировать), Юлия Тимошенко, Олег Тягнибок, Василий Цушко, Зорян Шкиряк.

Победитель президентской гонки Петр Порошенко обещал: «Должна состояться децентрализация власти. Общины на местах получат больше прав и денег на реализацию полномочий. Исполнительная власть в областях будет принадлежать не назначенным сверху «губернаторам», а исполкомам, сформированным облсоветами, избранными людьми».

Неработающая вертикаль: что не так с назначением глав ОГАУже в этом году областные госадминистрации и их руководителей должны были заменить новые контролирующие институты власти ‒ префектуры и префекты. Стоит ли ожидать завершения реформы и какие риски возможных изменений ‒ анализировал политолог Александр Радчук.

12 января 2021, 15:24

Пока Порошенко был президентом и работал парламент VIII созыва, была попытка реформировать местные органы власти, но все же обещания были провалены.

В 2015 году в первом чтении Верховная рада приняла изменения в Конституцию относительно децентрализации. Законопроект предусматривал ликвидацию районных и областных государственных администраций. В районы и регионы президент по представлению Кабмина должен был назначать префекта. Префект задумывался как представитель местных органов исполнительной власти, неполитическая должность, не зависящая от местных политических элит. Планировали, что префекты будут действовать в каждом районе и в каждой области. У Киева и Севастополя будут собственные префекты. Префектов должны были избирать по результатам открытого конкурса, назначать и увольнять президентом по представлению Кабмина.

Законопроект пролежал в парламенте четыре года и во втором чтении его так и не приняли.

На последних выборах, в 2019 году, «Оппозиционная платформа – За жизнь» обещала, что областные и районные советы получат возможность создавать исполнительные комитеты, а граждане – на прямых выборах избирать руководителей региональной власти. «Слуга народа» обещала превратить государственные администрации в префектуры европейского типа.

Ликвидировать местные госадминистрации в 2019 году обещал кандидат в президенты Александр Шевченко. Исполнительные комитеты на местах обещала Юлия Тимошенко, Юрий Бойко обещал ввести прямые выборы руководителей регионов.

У президента Владимира Зеленского в программе нет прямого обещания о ликвидации местных госадминистраций. Но свой вариант реформы он все же предлагал. В 2019 году Зеленский внес в Раду изменения в Конституцию, которые предусматривали институт префектов, введение нового перечня административно-территориальных единиц, закрепление права местных жителей на изменение границ и переименование населенных пунктов, закрепление права общины на самоуправление путем выборов и местных референдумов. Но после массовой критики глава государства отозвал инициативу.

Напомним, ранее «Слово и дело» изучило, кто и когда обещал сократить количество нардепов в Украине.

Александра Худякова, Сергей Михальков, специально для «Слово и дело»

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