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Объемы рынка морских перевозок превысят в 2021 году уровень 2019 года

Мировая экономика 10 Мар 2021
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Мировой рынок морских грузоперевозок в 2021 году не просто вернется у уровням 2019 года, но, скорее всего, превзойдет их, сообщает Splash со ссылкой на Clarkson Research Services.




Richard Oldendorff / Фото: Ростерминалуголь


Clarksons прогнозирует рост мировой морской торговли на 4,2% в этом году, до 12 млрд тонн. Это на 0,5% превышает уровень 2019 года, — сообщает ТАСС.

Согласно последнему выпуску еженедельного мониторинга Clarksons, мировая морская торговля сократилась в 2020 году на 3,6%, до 11,5 млрд тонн.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), глобальная экономика вырастет на 5,5% в этом году. С учетом сокращения на 3,5% в 2020 году рост составит 1,8% к уровню 2019 года. Однако превышение над показателями 2019 года будет достигнут только по развивающимся экономикам (+6,3% после спада на 2,4% в 2020 году). Экономический рост в развитых странах прогнозируется в этом году на уровне 4,3%, что не позволит нивелировать прошлогоднее падение на 4,9%.

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