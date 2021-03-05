Объем рекламного рынка по итогам 2020 вырос до 13,5 млрд грн — новости Украины / НВ

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В 2020-ом рекламодатели активно инвестировали в цифровое in-stream видео и баннерную рекламу (Фото: Firmbee / Pixabay)

По итогам коронавирусного 2020 года доля медийной интернет-рекламы выросла на 41% — до 6,6 млрд грн, а поисковой сократилась на 13% — до 6,9 млрд грн.

По итогам 2020 года общий объем рынка интернет-рекламы в Украине вырос на 7% — до 13,5 млрд грн. Об этом говорится в результатах исследования Интернет ассоциации Украины.

В этом объеме доля медийной интернет-рекламы составила 6,6 млрд грн, а поисковой — 6,9 млрд грн.

При этом, по сравнению с 2019 годом объем медийной интернет-рекламы увеличился на 41%. Больше всего средств рекламодатели инвестировали в цифровое in-stream видео и баннерную рекламу. Их доли составили соответственно 39% и 35% соответственно.

Также на рынке медийной интернет-рекламы стабильно растет доля programmatic — у агентств она выросла до 41,7% (на 8,8 п.п.). В то же время у продавцов доля programmatic выросла до 59%.

Кроме того, за прошлый год несколько выросла и доля расходов на рекламу в социальных медиа и мессенджерах — до 46,2% (на 0,7 п.п.).

В то же время объем рынка поисковой рекламы в Украине в 2020 году уменьшился на 13% — до 6,9 млрд грн. Падение объемов произошло за счет уменьшения средней стоимости клика, которая ощутимо снизилась после роста в первом полугодии. Особенно отмечается снижения в таких категориях, которые дают наибольшее количество переходов, как Электронная коммерция, Транспортные средства и другие.

Также отмечается, что в первом полугодии 2020-го упало количество переходов в категориях Путешествия и туризм и Искусство и развлечения, что отразилось на общем уменьшении объемов.

Средняя стоимость клика по итогам года составила 4,83 грн против 4,53 грн в 2019 году. Самая высокая стоимость клика оказалась в категории Закон и правительство — 14,03 грн, а самая низкая в категории Новости и медиа — 1,44 грн. Доля мобильного платного поиска выросла незначительно и составила 74%.

В ИнАУ отметили, что в этот раз в исследовании приняли участие рекордное количество респондентов — более 40 ведущих агентств, рекламных холдингов, сейлз-хаусов и издателей.

Напомним, что по данным ИнАУ доля мобильной рекламы в общем обороте выросла почти на 16% по сравнению с 2019 годом.

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