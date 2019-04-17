Объем мировой торговли рухнул на рекордное значение с кризиса 2008 года

«Спад мировой торговли был обусловлен совпадением целого ряда факторов, включая замедление экономики Китая, ухудшение ситуации в автоиндустрии, Брекзит и торговые войны», — объясняет британское издание.

Вашингтон уже резко повысил пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд и грозит тем же самым Европе. Это нанесло серьезный удар по промышленным центрам в Азии и Германии, и экономисты МВФ предупреждают, что эскалация торговой войны может спровоцировать глобальную рецессию. В последние полгода мировая экономика «утратила моментум», отметила на прошлой неделе управляющий директор МВФ Кристин Лагард.

По данным The Telegraph, недавний спад мировой торговли аналогичен тому, что произошло после разрыва пузыря «доткомов» в 2001 году. За последние почти 20 лет хуже обстояли дела только в 2007-2008 годах, когда объем мировой торговли рухнул на 12.7%.

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