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Объем инвестиций ЕБРР в экономику Украины превышает $12 млрд

Экономика Украины 14 Июн 2018
Объем инвестиций ЕБРР в экономику Украины превышает $12 млрд
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Общий объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в экономику Украины превышает 12 миллиардов долларов

Depo.Власть

Сегодня 15:34

ФОТО: depo.ua

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter-аккаунте, передает Depo.ua.

Он также рассказал, что количество совместных проектов исчисляется сотнями.

«Банк разрабатывает новую пятилетнюю программу сотрудничества с Украиной. Она уже включает большой перечень инициатив – от энергетики до банковского сектора», – написал Гройсман.

Он подчеркнул, что «Украина – важное направление инвестиций для ЕБРР и мощная площадка для реализации крупных проектов», добавив, что общался об этом с первым вице-президентом Банка Юргеном Ригтерингом, который находится в Киеве с визитом.



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