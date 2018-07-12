Объем иностранных инвестиций в экономику Украины за три года сократился на 60%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2013-2016 годах снизился на 60% — до $27,5 с $67,3 мдрд. Об этом говорится в исследовании, проведенном по методологии Международного валютного фонда Немецкой консультативной группой в Украине и Институтом экономических исследований и политических консультаций, результаты которого на пресс-конференции представил эксперт Немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха.

«Объем иностранных инвестиций в Украину в 2016 году составил 27,5 миллиарда долларов. Эта сумма выглядит большой, но если сделать сравнительный анализ, она становится небольшой, потому что этот объем составляет 650 долларов на жителя Украины. В Беларуси, например, на одного жителя приходится почти 2 тысячи долларов прямых иностранных инвестиций, а в Эстонии – почти 15 тысяч», — сказал он.

Напомним, что в конце января президент Украины Порошенко похвастал в Давосе инвестициями в украинскую экономику.

Однако, по данным Государственной службы статистики Украины, объем инвестиций в экономику страны за год уменьшился почти в три раза.

В 2016 году Европейский банк реконструкции и развития сократил объем инвестиций в экономику Украины до €581 млн.

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 11 месяцев 2017 года (январе-ноябре) увеличилось более чем в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года – до $5,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Кроме того, в ноябре президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким заявил во вторник во время брифинга с премьер-министром Гройсманом, что Всемирный банк и МВФ превысили лимит финансовой поддержки для Украины.

При этом 23 января министр финансов Украины Данилюк заявил, что страна вынуждена выпускать евробонды для погашения долгов перед МВФ.

Добавим также, что в сентябре прошлого года во время рабочей поездки в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН президент Украины провел закрытую встречу с американскими бизнес-группами, в результате чего американские инвесторы отказали Порошенко в доверии.

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