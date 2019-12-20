Объем экономики Рунета в уходящем году составил 4,7 триллиона рублей | Все новости мира компьютеров и связи | OSP News

Источник: РАЭК

16 декабря 2019 года Ассоциация Электронных Коммуникаций подвела итоги года для российского сегмента Интернета. В 2019 году аудитория Рунета составила 96,9 млн человек, проникновение Интернета — 78,1%, объем экономики Рунета — 4,7 трлн руб., (рост в 20% относительно 2018 года). Мобильная аудитория традиционно продемонстрировала рост, в этом году она составила 85,2 млн человек.

Объем сегментов экономики Рунета следующий. Реклама и маркетинг – 330 млрд руб., инфраструктура – 130 млрд руб., электронная коммерция – 2850 млрд руб., платежные услуги – 1350 млрд руб., цифровой контент – 115 млрд руб..

По данным РАЭК и ТИАР-Центра, объем транзакций онлайн-сервисов совместного потребления, работающих в России, по итогам 2019 года составит 769,5 млрд руб. и покажет рост в 50% по сравнению с прошлым годом.

Объем экономики Рунета в уходящем году составил 4,7 триллиона рублей

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