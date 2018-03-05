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Объекты ГТС Украины взяты под усиленную охрану, — Витренко

Экономика Украины05 Мар 2018
Объекты ГТС Украины взяты под усиленную охрану, — Витренко
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Все критически важные объекты газотранспортной системы Украины взяты под усиленную охрану. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно словам Витренко, для охраны украинской ГТС пришлось обратиться к правоохранителям.

«Мы это уже сделали (обратились к правоохранителям доя охраны украинской ГТС – ред.). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины», – сказал Витренко.

Также он напомнил ситуацию, имевшую место ранее в Туркменистане, когда во время конфликта с «Газпромом» произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Напомним, как сообщалось ранее, в НАК «Нафтогаз» рассказали, когда российский «Газпром» сможет обратиться в Стокгольмский арбитраж. По словам Витренко, в соответствии с контрактами и в соответствии с пунктами контрактов предусмотрена некоторая процедура, которой стороны должны придерживаться прежде чем они могут реально обратиться в Стокгольмский арбитраж.

По контракту на поставки газа есть 30 дней, в течение которых стороны должны попробовать достичь согласия и только после этого обращаться в арбитраж.

 

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