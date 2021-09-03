ОАЭ протянули руку помощи Афганистану: EADaily

ОАЭ отправили в Афганистан самолёт с медицинской и гуманитарной помощью, сообщает сегодня, 3 сентября агентство WAM.

ОАЭ не первый раз оказывают помощь Афганистану. Несколько дней назад по указанию шейха Мохамеда бен Заида Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного главнокомандующего вооруженными силами, ОАЭ приняли 5 000 афганских беженцев. Афганцев разместили в Абу-Даби в специально построенных домах.

Гуманитарная катастрофа в Афганистане разразилась из-за прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена в РФ). Противники талибов, а также афганцы, служившие оккупационным силам США и стран НАТО, ради спасения собственных жизней покидают страну.

EADaily ранее сообщало, что министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши призвал мировое сообщество обеспечить материальное благополучие населения Афганистана.