о перекрестной дипломатии Молдавии — Новости политики, Новости России — EADaily

Молодой человек получает степень бакалавра в Питтсбурге и заканчивает магистратуру по связям с общественностью в школе Вудро Вильсона Принстонского университета. Затем отправляется в многочисленные командировки по всему миру, от Белоруссии через Москву до Никарагуа и дальше. Возвращается на родину и трудится в Вашингтоне на должности специального помощника госсекретаря США Колина Пауэлла (того самого негодяя с пробиркой, развязавшего войну в Ираке) и оперативного дежурного в операционном центре Госдепа.

Далее по восходящей: директор по делам Центральной Европы, северных и балтийских стран, советник Специального представителя президента по Афганистану и Пакистану. Представитель Госдепартамента США при двух совместных военно-гражданских миссиях по региональному восстановлению южного и восточного Афганистана.

Вояж в Азербайджан — заместителем руководителя дипломатической миссии и временного поверенного в делах американского посольства. Снова Госдеп: заместитель исполнительного секретаря и, наконец, принятие присяги в качестве посла США в Молдавии.



Дерек в кругу семьи. Иллюстрация: Point.md

Разумеется, женат. Супруга — Анни. Дочь — Ханна. Уверенно владеет русским, румынским, испанским. Внешность — запоминающаяся, голливудско-баскетбольная. В безупречном гражданском костюме одновременно напоминает сержанта спецназа и центрового «Хьюстон Рокетс».

Третий год вдумчиво координирует молдавскую внутреннюю и внешнюю политику. Имя — Дерек. Фамилия — Хоган.

14 июня 2019 года Хоган зачем-то заехал на десять (по другой информации, на девять) минут в офис Демпартии, что на кишиневской улице Армянской. Вышел, уехал в посольство, а к вечеру из страны бежал Влад Плахотнюк. Лидер ДПМ, олигарх и начальник Молдовы, который полбюджета стащил. Злые языки утверждают, что заезд и бегство как-то связаны между собой, хотя поди знай, как оно было на самом деле.

Те же языки наговаривают, что именно в период пребывания Дерека Джамаловича в Баку азербайджанская армия нарастила свой наступательный потенциал и существенно переформатировала планы на грядущую войну. Наверняка, вы помните её итоги.

А разве можно забыть блестящую победу Майи Санду во втором туре молдавских президентских выборов? Сокрушительную, убедительную, выверенную, заграничную. При анемичной российской диаспоре европейские земляки ударили «автопробегом по бездорожью» и обеспечили неоспоримое преимущество магистру Гарвардского института государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди (Кембридж, США).

И как мило звучат в данном контексте убаюкивающие, добродушные, определяющие, предвыборные посылы американского карьерного дипломата:

«Честно говоря, у США нет никакой роли в этом избирательном процессе. Мы только хотим, чтобы процесс был прозрачным, открытым, справедливым. Пока процесс будет легитимным, я надеюсь, что он и будет таковым, тогда все кандидаты признают результаты выборов. Это моя надежда, поэтому важно устранить те угрозы, которые мы обсудили раньше».



Дерек и Майя. Иллюстрация: Point.md

Каков слог, сколько скрытых смыслов и ненавязчивых рекомендаций! Не зря экс-президент Молдовы Игорь Додон считает Хогана «одним из самых эффективных и активных послов США за все тридцать лет независимости Молдавии» и добавляет про уши:

«Он общается со всеми. Он может приходить по пять-шесть раз, если что-то нужно дополнительно понять. Я уважаю людей, у которых есть позиция, даже если я с ней не согласен. Но я считаю, что Запад сейчас демонстрирует двойные стандарты по отношению к РМ. Они поддерживают президента Майю Санду только потому, что она их подопечная. Если бы Додон в качестве президента позволял бы себе то, что делает Санду, то все западные послы „стояли бы на ушах“. Были бы и ноты протеста, и все что угодно. А здесь они молчат».

Ох, Игорь Николаевич. Будьте снисходительны к вашей сменщице на посту № 1. Отнеситесь с пониманием к решительности незамужней женщины. Стылое одиночество в скромной двухкомнатной квартире без семейной суеты, быстрых завтраков, размеренных ужинов, цветов, улыбок, танцев по случаю и просто так, подарков на Кларин день и Рождество, флирта и чего-то посерьезней, медленно, но верно превращают самую обаятельную даму в бездушного монстра.

Мечтающего не о поездке в Париж на Новый год, а, например, о скорейшем разгоне коррумпированного парламента. С дальнейшим назначением послушного правительства, при дружеской поддержке симпатичного, статного, уверенного в себе, галантного, всё понимающего и здраво оценивающего ситуацию caballero Дерека.

Кстати, рассказывают, что бабушка из Этулии, гадающая на яйцах и промахнувшаяся с победой Игоря Додона в первом туре, свою ошибку объясняет особыми отношениями молдавской президентессы и американского разведчика под дипломатическим прикрытием.

Мы не станем уподобляться бульварным пабликам, просто поделимся информацией от людей из ближайшего окружения госпожи Санду: Майя Григорьевна крайне негативно относится к поездкам Хогана в Комрат, где его всегда по высшему разряду встречает блондинка-башкан (или наоборот) Ирина Влах.



Башкан Гагаузии и Дерек. Что они обсудили? Иллюстрация: Point.md

Как говорится, дыма без огня не бывает. И состоявшаяся вчера очередная встреча в Комрате главы Гагаузии и посла США, наложившись на выкрутасы мздоимцев-парламентариев, объявивших чрезвычайное положение, послужили причиной вспышки ярости в президентском дворце.

Его хозяйка настолько «вышла из берегов», что Игорь Додон от греха подальше улетел в Москву. Пробивать в столичных властных коридорах добро на поставку «Спутника V» в Молдавию.

Хотя Ирина Фёдоровна всего-то и сообщила дорогому гостю (не снимая маски), что «экономические агенты Гагаузии хотят и готовы участвовать в программах агентства USAID, нацеленных на развитие сельского хозяйства, индустриализацию экономики и поддержку других сфер предпринимательской деятельности с целью повышения качества услуг и производимой продукции».

Может быть, словосочетание «повышение качество услуг» напрягло Майю Григорьевну?

Вряд ли, речь же о предпринимателях. Давайте не будем гадать, они люди взрослые, разберутся. Нам бы другое понять. Как эти политковбои взнуздывают местные элиты и молодцевато гарцуют по главным улицам покоренных столиц. И пусть их старшОй проигрывает схватку трапу борта № 1, забывая фамилии жены и министра обороны, у них есть чему поучиться.

В подтверждение — несколько цитат из выступления мистера Хогана 11 марта сего года. Как раз тогда, когда многим показалось, что президент Санду «поплыла» и депутатская братва берет верх. Но не тут-то было. Джентльмен протянул руку помощи леди из села Рисипень Фалештского района МССР.

Наша Мария Захарова считает сие обращение — вмешательством в дела суверенного государства. Их Хоган думает иначе.

Да и то, не бомбардировка же столичных кварталов обедненным ураном. Всего лишь предупреждение, выражение озабоченности и слова поддержки:

«Молдова стоит на очередном перепутье. Коррумпированные политики и преступники больше не могут диктовать курс будущего развития страны. Молдавский народ заслуживает и требует большего…

Те, кого избрали граждане Молдовы, должны уважать волю народа, выйти из нынешнего тупика и приступить к работе по разрешению насущных проблем своих граждан…

Меня иногда спрашивают, почему за последние 30 лет Соединенные Штаты проявили такой активный интерес к укреплению демократических институтов и экономики Молдовы. Мой ответ прост: потому что мы вместе.

…Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать молдавский народ в его работе над построением более светлого, свободного и процветающего будущего».

P. S. Между тем американский посол после вчерашней поездки в Кагул нынче встретился с Майей Санду. Отчитался о визите в Гагаузию и обсудил накопившиеся дела-проблемы. Чего, мол, не случается между своими.

Виделся господин Хоган и с мятежным бельцким мэром Ренато Усатым, чем прилично огорошил молдавский политбомонд. Кто-то даже заговорил о возможном премьерстве Ренато Георгиевича, ибо в Молдавии все возможно.

Но все же главная новость молдавского дня пришла из Москвы. Пока галантный американский кавалер производит впечатление на местных дам и заворачивает очередную «поганку», пока он только оценивает масштабы молдавской ковидной катастрофы, Игорь Додон бодро рапортует из столицы РФ:



Россия предоставит Молдове 180 тыс. доз вакцины «Спутник-V». Иллюстрация: newsmaker.md«В рамках двухдневной рабочей поездки в Москву провёл встречу с заместителем главы Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Козаком…

По итогам нашей беседы… я рад проинформировать жителей Молдовы о том, что российское руководство решило откликнуться на запрос, который был направлен несколько недель назад председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаной, а также на мои просьбы, озвученные еще на посту Президента РМ.

Руководство Российской Федерации приняло решение предоставить Кишиневу 180 тысяч доз вакцины Sputnik-V в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тысяч доз для Приднестровского региона. Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинёв в ближайшие дни.

Кроме того, я проинформировал российских партнёров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке не менее 500 тысяч доз вакцины Sputnik-V в рамках процедуры госзакупок, начатой Правительством Республики Молдова».

Как вам такое, Дерек Хоган?!

Яков Павлов

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