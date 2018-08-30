О глобализации и Средневековье

Объединение экономических субъектов (государств, фирм) представляет собой устаревший тренд уходящей индустриальной эпохи. Статистика по слияниям корпораций отнюдь не свидетельствует в пользу слияний. Положительных примеров слияний очень мало. Не зря У.Баффет утверждает — сколько не целуй жабу, в принца она не превратится. Думаю, что в отношении государств ситуация аналогична.

Мировая экономика развивается преимущественно кластерами фирм, как и утверждал М.Портер еще в 1990 г. Эти фирмы часто находятся в разных странах. Современные технологии помогают формировать кластеры, состоящие из фирм, находящихся в разных частях планеты. Больше значения имеет не географическая близость фирм или государств, а их культурная, технологическая, экономическая совместимость.

Есть три вида глобализации:

1) глобализация, объединяющая государства — до 1914г, и возобновленная в 1980-1990гг;

2) глобализация фирм — вторая половина 1990-х и по наше время;

3) зарождающая глобализация физических лиц, как экономических субъектов, посредством социальных деловых сетей (не имеет значение где индивид находится, важно то, как он мыслит, и какая там, где он есть, инфраструктура).

Полагаю, второй и третий вид глобализации будут доминирующими тенденциями развития, несмотря на активизацию антиглобалистов.

Продолжение глобализации со временем приведет к серьезным политическим изменениям. Экономическое развитие неравномерно, даже в самых развитых странах. Жители Калифорнии называют свои нефтяные штаты «внутренней ОПЕК». У постиндустриальной Калифорнии больше деловых связей с Новой Англией, ЦЕРНом в Швейцарии, израильскими технологическими фирмами, с индийским Бангалором, чем с Мичиганом и Пенсильванией или Руром с Франкфуртом, центрами индустриальной экономики.

Но пока политики, как и генералы, всегда готовятся к прошлым войнам, стараясь развивать проекты объединения. Единая Европа может как-то выкрутится в краткосрочном периоде, но в долгосрочном аспекте распад очень вероятен. Также весьма вероятно, если не изменится постиндустриальный тренд вследствие каких-либо катастрофических событий (масштабная война, метеорит и пр.), что распадутся или превратятся в «рыхлые» конфедеративные образования не только Бельгия, Италия, Германия, Испания, но и Канада, США.

Читайте также: Об экономике и гуманизме

Но это теперь не будет считаться чем-то нехорошим. Вероятно, грядет новое Средневековье в политике, с постиндустриальными «наворотами» в экономике. Современные государства, как продукт торжества национализма XIX века, заканчивают свой срок существования. Европа, скорее всего, станет походить в политическом отношении на Священную римскую империю, которая представляла собой лоскутное одеяло разных экономических, политических и культурных укладов. Централизация сменится децентрализацией.





Источник