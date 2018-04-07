О факторах движения цен на нефть

Распечатать

Москва, 7 апреля — «Вести.Экономика». Цены на нефть в текущем 2018 г. могут несколько понизиться. В частности, по нефти марки Brent на конец III квартала прогнозируется цена порядка $60 за баррель, а к концу года – порядка $52 за баррель, считает Дмитрий Голубков, глава отдела инвестиционной стратегии Дирекции по работе с частными клиентами «Ситибанка».

Дмитрий Голубков, глава отдела инвестиционной стратегии дирекции по работе с частными клиентами «Ситибанка»

«Такая динамика может быть обусловлена ростом добычи сланцевой нефти в США, а также потенциальной возможностью пересмотра соглашения об ограничении добычи и экспорта нефти, заключенного между Россией и ОПЕК. В то же время намерение президента США Дональда Трампа ввести в состав своей внешнеполитической команды Майка Помпео и Джона Болтона, по мнению аналитиков Citi, несколько повышает геополитические риски, что в свою очередь увеличивает вероятность перебоев с поставками нефти на мировой рынок.

Дипломат Джон Болтон давно известен своими «ястребиными» взглядами в сфере внешней политики, и его вхождение в состав внешнеполитической команды Трампа, при прочих равных условиях, повышает риски того, что Дональд Трамп не продлит отказ США от применения экономических санкций против Ирана (данный вопрос должен быть решен до 12 мая). Рынки нефти в ближайшее время могут серьезно отнестись к перспективе такого развития событий, что будет влиять на котировки в сторону повышения.

В то же время существуют факторы, которые потенциально могут повлиять на нефтяные цены в сторону снижения.

Одним из таких факторов может стать обострение внешнеторговых отношений между США и их основными торговыми партнерами. В частности, многие эксперты опасаются снижения темпов глобального экономического роста в случае активного введения протекционистских тарифов со стороны США и вероятных ответных мер со стороны других стран. Так, по расчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), увеличение внешнеторговых затрат на 10% со стороны США, Европы (ЕС + Швейцария и Норвегия) и Китая, при прочих равных условиях, приведет к понижению глобального ВВП на 1-1,5%. Причем в странах, повысивших тарифы, ВВП снизится на 2%.

По расчетам Международного валютного фонда (МВФ), увеличение американских тарифов на 20% по отношению к развивающимся странам Восточной Азии и последующие ответные действия этих стран приведут к сокращению темпов роста реального ВВП США на 1% в первый и последующий годы и на 1,5% после пятого года. Сокращение темпов роста мировой экономики потенциально может снизить темпы роста спроса на нефть.

В то же время есть надежда на то, что полномасштабной «торговой войны» удастся избежать. В пользу этого говорят действия, направленные на либерализацию мировой торговли в рамках Транстихоокеанского партнерства (которое сейчас развивается без США), стремление к развитию свободной торговли между Японией и ЕС, а также развитие торговых отношений в Азии в рамках китайского проекта «Один пояс — один путь». Если темпы роста мировой экономики удастся поддержать на текущих уровнях (аналитики Citi прогнозируют темпы роста реального ВВП в мире в 2018 г. в размере 3,4% при пересчете по текущим курсам и 3,9% при пересчете по курсам ППС), спрос на нефть будет продолжать расти, что обеспечит хорошую поддержку ценам на «черное золото».





Источник